LA HEROÍNA DE DUMBO. "Estaba muy mal desde hacía dos meses… Un día vino mi amiga Carolina, que vive en Barrio Parque y se dedica a rescatar perros de la calle, y me dijo: '¡No sabés qué mal que está Pelusa, la elefanta del Zoológico de La Plata!'. Sus palabras me pusieron de pie. Me fui en moto con un amigo hasta el Jardín Zoológico y Botánico de La Plata… Cuando la vi, con 200 kilos menos y todas las uñas encarnadas, me puse a llorar".