Entonces, mientras su pareja –empresario del rubro de la construcción, divorciado y padre de dos hijos de 14 y 8– la mira embelesado, Sole –que también se luce como periodista especializada en automovilismo– agrega: "Hasta que un día, ya separados, Juampi me escribió para invitarme a almorzar. Estuvimos desde la una, ¡hasta las cinco de la tarde! Me fui porque tenía un compromiso; si no ¡seguíamos! Fue mágico. Desde ese día no nos separamos más. Yo creía que había estado enamorada (N de la R: estuvo casada con Leonardo Squarzon, hoy pareja de Amalia Granata), pero me doy cuenta de que es la primera vez que lo estoy de verdad. Nos unen los mismos valores de familia. Todavía es pronto para vivir juntos, pero conozco a sus hijos. Nos turnamos entre mi casa en Belgrano y la de él, en Palermo".