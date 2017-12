Tiene un mes y medio. Con sus ojos celestes está descubriendo el mundo que la rodea. Jésica Cirio (32) y el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde (47), decidieron reunirse con treinta familiares en la quinta que tienen en San Vicente. "Fue la Navidad más linda de mi vida. Aunque Chloé es muy chiquita, gracias a las emociones que viví esa noche me sentía completa y realizada. Eso sí, después de brindar me la llevé a la cama y me quedé dormida junto a ella. ¡Necesito acompañarla todo el tiempo!".