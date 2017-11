Es que el 2017 no fue un año fácil para el actor y humorista. En abril estuvo un mes internado en el Sanatorio de los Arcos, en Palermo, después de haberse realizado un bypass gástrico, y en mayo tuvo que volver al quirófano, porque su organismo no lograba asimilar bien los cambios. "Fueron días bastante duros para mí. Estoy extrañando algo de comer, algo de tomar… Hace treinta y pico de días que no tomo nada", reveló entonces desde su programa radial, The Casero Experimendo, por Conexión Abierta, transmitido desde su lugar de internación.