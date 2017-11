El tenor de las menciones fue tan violento que Rose sintió la necesidad de responder las acusaciones. "Me enoja mucho el body shaming (hacer sentir mal a alguien por el aspecto de su cuerpo). Es muy frustrante. No porque me importe lo que alguien piense de mi cuerpo. Me encanta mi cuerpo cuando no trabajo y estoy relajada, también cuando entreno duro y me siento fuerte. Pero odio que este tema preocupe a los fans. Lo odio porque no tiene lógica, simplemente son personas que proyectan su experiencia y expectativas en otras", comenzó su descargo en Instagram.

Y continuó: "Como mucha comida (ni siquiera me creo que tenga que escribir esta frase). No bebo alcohol ni consumo productos procesados, ni como carne, ni lácteos. Soy vegetariana y estúpidamente sana. Entrené muy duro para filmar tres películas de acción, antes boxeaba. Mi cuerpo es mi cuerpo y cambia dependiendo de cómo lo entrene. Fin".