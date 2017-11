En 1983, y en medio del éxito, abandonó la Argentina y se fue a vivir a Miami luego de pasar por México. "Quería empezar de cero en otro lado. Tres días duré en el DF. Me sangraba la nariz, a mi marido le daba alergia. Entonces dije: 'Si no puedo trabajar en la ciudad que me conviene, quiero ir a vivir a una ciudad que me guste'. Y me fui a Miami", explicó.