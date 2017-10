–Recién decías: "Yo no soy esa persona que se vio". ¿Quién sos?

–Una chica inquieta. Me levanto cantando y bailando, siempre con una sonrisa. Soy, también, una persona mega sensible. Amo estar arriba del escenario, me fascina. Quizá por eso me cuesta bajar un cambio. A veces pienso: "Un poco de silencio no me vendría mal". Pero el silencio no existe para mí.