"A mí me importa mucho más mi familia que el trabajo porque de última volveré a vender juguetes, porque la familia es lo más importante que tengo y no quiero seguir viviendo una circunstancia donde pueda incomodar a alguien o generar inconvenientes, yo ya los tengo y en todo caso me los tendré que bancar por un accidente absolutamente repudiable porque no quisiera que me hubiera pasado pero no tuve nunca ninguna intención de ultrajar a nadie y lo juro por mis hijos", cerró.