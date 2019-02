Ese punto –el sexo– es uno de los que Pacho siempre aborda con mayor gracia y elegancia: "El sexo se termina cuando abandonamos el cuerpo y no tiene por qué ser así", esgrime. Y cuenta que no tiene una rutina establecida para ejercitarse: "En realidad, la desparramo alrededor del día. Cuando miro la tele, cuando vuelvo de una entrevista, en cualquier momento… Salir a caminar está bien, sí, pero la gimnasia es lo que te modifica el cuerpo para bien. Uno no puede luchar contra la muerte, pero sí contra el deterioro. Por eso, no quiero que esto sea algo frívolo, sino al contrario: un mensaje positivo para todos los que tienen 77 o más. Trato de vivir al mango, siempre".