Bulgaria vota presidente en una segunda vuelta marcada por amenazas de seguridad nacional y la tensión en el mar Negro

Un cartel electoral de la candidata presidencial —y actual presidenta de Bulgaria— Iliana Iotova, y del candidato a la vicepresidencia Kiril Valchev; Sofía, Bulgaria, 22 de octubre de 2026 (REUTERS/Spasiyana Sergieva)

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Los ciudadanos de Bulgaria comenzaron a votar este domingo en unas elecciones presidenciales marcadas por posturas contrapuestas sobre la guerra en Ucrania, la relación con Rusia y la seguridad en el mar Negro. La presidenta Iliana Yotova, que plantea mantener el diálogo con Moscú y rechaza el envío de ayuda militar a Ucrania, compite contra Andrey Gyurov, banquero y ex primer ministro interino respaldado por la oposición prooccidental.

Yotova llegó al balotaje con una ventaja de 2,8 puntos porcentuales sobre su rival en la primera ronda del pasado 25 de octubre. Aquella votación tuvo una participación del 23% de los electores habilitados, el registro más bajo señalado por las autoridades electorales.

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La contienda definirá si la presidencia continúa bajo la influencia de la fuerza gobernante que lidera el primer ministro Rumen Radev o si pasa a manos de una oposición reformista y prooccidental que respalda a Gyurov. El resultado oficial se conocerá el lunes, después de las encuestas a pie de urna previstas para el cierre de los centros de votación.

Las urnas abrieron a las 07:00 y cerrarán a las 20.00 (horario local), en una jornada en la que ambos candidatos procuran captar a quienes no participaron en la primera vuelta. Yotova se presenta como independiente, aunque cuenta con el apoyo de Bulgaria Progresista, el partido de Radev, identificado como cercano a Moscú. La actual mandataria asumió la presidencia de forma interina a principios de año. El entonces jefe de Estado renunció al cargo para encabezar a su fuerza en las elecciones generales, que ganó.

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Una persona pasa junto a un cartel electoral en el que aparecen el candidato presidencial búlgaro Andrey Gyurov y el candidato a la vicepresidencia Georgi Kandev; Sofía, Bulgaria, 22 de octubre de 2026 (REUTERS/Spasiyana Sergieva)

Su eventual triunfo convertiría a Yotova en la primera mujer elegida para la presidencia de Bulgaria y mantendría ese puesto bajo el control de la mayoría que gobierna el país. Observadores advirtieron que esa concentración de poder podría debilitar los mecanismos de control entre las instituciones y limitar el equilibrio en la toma de decisiones políticas.

Yotova sostiene una posición que combina la continuidad europea de Bulgaria con una mejora de los vínculos con Rusia y el levantamiento de las sanciones contra Moscú. La presidenta interina y Radev reclamaron una salida diplomática a la invasión rusa de Ucrania. Los dos evitaron precisar cuál podría haber sido la implicación de Rusia en los ataques con drones registrados en el mar Negro.

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Durante el debate televisado entre los candidatos, Yotova planteó que cualquier salida al conflicto debe incluir a Kiev y Moscú. “La paz solo puede lograrse mediante negociaciones”, afirmó. La candidata propuso además una reunión de seguridad con los seis países que tienen costas sobre el mar Negro. Su objetivo sería firmar una moratoria sobre las hostilidades en esa zona.

El buque portacontenedores *Contship Jet*, con bandera de Liberia, en alta mar el 28 de octubre de 2026. Según el gobierno búlgaro, el barco se hundió el miércoles tras ser alcanzado por drones navales en el mar Negro, frente a las costas de Bulgaria (Fuerzas Armadas Francesas/Material cedido a través de REUTERS)

Por otra parte, la votación se celebra mientras crecen las dificultades económicas dentro de Bulgaria y aumentan los ataques contra la navegación en el mar Negro. Esos episodios con drones dejaron marineros muertos o desaparecidos. Yotova propone privilegiar un entendimiento negociado, mientras que Gyurov reclama una postura más definida frente a Rusia.

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El debate también expuso dos visiones sobre la relación con los aliados occidentales: la definición presidencial tendrá peso político en un país miembro de la Unión Europea y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Gyurov fue vicegobernador del banco central y ocupó el cargo de primer ministro interino a comienzos de 2026. Su candidatura cuenta con el respaldo de la oposición reformista y prooccidental.

Durante su gestión al frente del Gobierno, firmó con Kiev un acuerdo de cooperación en seguridad. Desde entonces, expresó de forma reiterada su apoyo a Ucrania. El economista plantea que Bulgaria debe actuar como un aliado confiable de la OTAN y sostiene que el país debe defender sus intereses mediante una diplomacia sólida y una posición firme.

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El candidato presidencial Andrey Gyurov habla ante los medios tras la publicación de los sondeos a pie de urna durante las elecciones presidenciales, en Sofía, Bulgaria, el 25 de octubre de 2026 (REUTERS/Spasiyana Sergieva)

Su crítica apunta a la reticencia del Gobierno a señalar a Rusia como agresora en la guerra. Gyurov exigió que Sofía identifique la amenaza y participe desde el inicio en las decisiones que adopte la Unión Europea.

El ex primer ministro interino resumió su advertencia sobre la falta de presencia búlgara en esas instancias: “Cuando no tienes un puesto y no estás en la mesa, en realidad estás en el menú”. La segunda vuelta enfrenta así dos proyectos opuestos para la presidencia búlgara: uno que prioriza las negociaciones y un acercamiento con Rusia, y otro que propone reforzar el compromiso del país con Ucrania, la OTAN y la Unión Europea.

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(Con información de Associated Press)