Generación Silver

Serrat, 82 años: “Sé que soy una persona mayor porque me lo dicen los demás, si no me lo dijeran, viviría encantado de la vida”

Retirado de los escenarios desde hace cuatro años, el artista sigue siendo noticia regularmente por actos a los que asiste y homenajes que recibe y por sus declaraciones acerca de la etapa que vive, el retiro, la edad y el trato que la sociedad les da a las personas mayores

Imagen FZG2OMBIZRD7JDJGYOPEMZ4HJY
Guardar

Recientemente, Joan Manuel Serrat asistió a un encuentro con estudiantes en la Universidad de La Laguna, en Tenerife, en el que reflexionó sobre su vida actual: “Hago lo que creo que debo hacer, cada día del Señor que me toca la bendición de abrir los ojitos y ver que estoy vivo. No tengo más deuda que los deberes cotidianos, que son muchos, me meto en muchos líos cotidianos”.

A pesar de su retiro musical, contó que no ha abandonado la composición de canciones: “No he dejado de escribir de una manera total, pero tampoco estoy escribiendo de forma disciplinada”.

PUBLICIDAD

Pese a esas prevenciones, admitió: “Eso no quiere decir que no tenga constantemente ideas y que me den vueltas cosas, tengo un montón de historias inacabadas. Si algún día me apetece, las recuperaré y me pondré a hacer este último esfuerzo que necesitaría para preparar algo que pudiera defender con dignidad de una forma satisfactoria para mí”.

Serrat fue recibido en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna donde fue entrevistado y cantó algunas de sus canciones. Acompañado por la Coral Universitaria, interpretó Cantares, uno de sus mayores éxitos, a modo de cierre de la conversación que se desarrolló en una sala colmada por los estudiantes de la Sección de Filología de la Facultad de Humanidades.

PUBLICIDAD

Desde su retiro de los escenarios, Serrat ha reflexionado periódicamente sobre el envejecimiento y el trato que la sociedad les da a las personas mayores
Desde su retiro de los escenarios, Serrat ha reflexionado periódicamente sobre el envejecimiento y el trato que la sociedad les da a las personas mayores

Así concluyó una velada durante la cual repasó su carrera, y se mostró preocupado por problemas como el cambio climático y el influjo negativo de la tecnología y los oligarcas que la controlan, y subrayó su oposición a la “siniestra ideología” de la Ilustración Oscura que defienden algunos los grandes tecno-billonarios.

Serrat se declaró “agradecido con la vida”, pero como persona sensible ante las injusticias, y que no puede abstraerse de la realidad en la que vive, admite sus reparos en declararse feliz y optimista. “Vivo con todo lo que veo: las guerras, migraciones, los problemas con el cambio climático que tenemos encima, que son realmente gravísimos, tenemos una espada de Damocles en la cabeza con el calentamiento global de la Tierra, y con el desprecio con el que los poderes están enfrentando algo que es un problema vital para el mundo”.

No confía en la capacidad de los líderes actuales para superar estos problemas, ni tampoco cree que deseen hacerlo: “Están desbaratando el mundo y están contentos, silbando y haciendo fracking tranquilamente y montando una guerra en Irán tranquilamente, o invadiendo Venezuela para llevarse el petróleo”.

También advierte: “La censura siempre está ahí, no se engañen. Está en todos los medios de comunicación; en la presión que puedan ejercer por redes o por los pseudo medios digitales”. Y agregó: “Que no nos vengan con cuentos, que la censura está ahí y lo de la libertad de expresión es un camelo”.

Ya no se puede confiar en la certeza de palabras que antes tenían peso, como “libertad”. “Pobrecita libertad: en su nombre, cuántas barbaridades se hacen”, se lamentó.

Serrat dice que toma conciencia de su edad cuando se lo dicen los demás
Serrat dice que toma conciencia de su edad cuando se lo dicen los demás

Finalmente, hizo una declaración de principios en referencia a su edad: “Tengo 82 años y no tengo ningún interés en ser perdurable. Lo único que me interesa es que, en el tiempo que esté aquí, viva de acuerdo con mis ideales y mi pensamiento, que la cabeza me aguante lo mejor posible y saber que somos frágiles y caducos. Lo único que espero es que no maltraten mis cenizas, que no les hagan ningún daño”.

Dedicó un buen tramo de la charla a hablar del edadismo, como uno de los males del presente. “Yo sé que soy una persona mayor tirando a viejo. Y no es que lo sepa porque yo haya hecho un descubrimiento, sino porque me lo dicen los demás. Si no me lo dijeran, yo no lo sabría y viviría encantado de la vida”, ironizó. Pero luego, poniéndose serio, expresó su “dolor y vergüenza de vivir en una sociedad que desprecia a los viejos”, tema al que se había referido hace treinta años en su canción Llegar a viejo.

Serrat vincula este desprecio hacia las personas mayores con la voracidad del modelo socioeconómico actual: “Los viejos no son rentables y esta sociedad nuestra vive por la rentabilidad”. La única medida válida del éxito es el dinero, incluso malhabido.

El cantautor español Joan Manuel Serrat saluda al público tras recibir el Premio Princesa de Asturias de las Artes, en Oviedo, el 25 de octubre de 2024 (AP Foto/Miguel Oses)
El cantautor español Joan Manuel Serrat saluda al público tras recibir el Premio Princesa de Asturias de las Artes, en Oviedo, el 25 de octubre de 2024 (AP Foto/Miguel Oses)

Por eso es normal que en un entorno tan materialista se desprecie a quienes representan el conocimiento, y cuyas arrugas representan innumerables vivencias y experiencias, y una sabiduría vital e intelectual sistemáticamente despreciada.

También advirtió que ese desprecio equivale a tirarse piedras al propio tejado, pues todo el mundo está destinado a envejecer: “Maltratar a los viejos me parece algo tan absurdo, ridículo y miserable como quemar libros”.

Corresponde señalar que Serrat no esperó a llegar a viejo para denunciar el desprecio a las personas mayores. Tenía 44 años cuando en un concierto en vivo hizo por primera vez esa comparación entre el descarte de los ancianos y la quema de libros y el desprecio por el conocimiento y la experiencia.

Temas Relacionados

Joan Manuel SerratEdadismoUniversidad de La Laguna TenerifePersonas mayoresgeneracion-silverLlegar a viejo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El valor agregado en el desayuno que podría reducir el dolor de la artritis y fortalecer los músculos

Investigadores de la Universidad de Nottingham comprobaron que un suplemento de inulina, una fibra natural presente en vegetales comunes, redujo el dolor en adultos con osteoartritis y mejoró su fuerza muscular en apenas seis semanas

El valor agregado en el desayuno que podría reducir el dolor de la artritis y fortalecer los músculos

Una santa mayor: la primera criolla canonizada en Argentina y su apostolado en la edad madura

En la Basílica de la Piedad, donde descansan los restos de María Antonia de Paz y Figueroa, Mama Antula, se presentó un libro sobre su mausoleo, detalles de su construcción, del sepelio inicial casi secreto y del posterior funeral público con el que la despidió Buenos Aires

Una santa mayor: la primera criolla canonizada en Argentina y su apostolado en la edad madura

Construir salud a largo plazo versus perseguir resultados rápidos: el cambio de enfoque que propone una nutricionista para los mayores de 50

Carolina Sosky sostiene que la circunferencia de cintura, la glucemia, el sueño y la capacidad funcional dicen más sobre el estado del cuerpo que el peso. Esa mirada más amplia es el punto de partida de su propuesta

Construir salud a largo plazo versus perseguir resultados rápidos: el cambio de enfoque que propone una nutricionista para los mayores de 50

7 hábitos cotidianos que se asocian con menor deterioro cognitivo y mejor bienestar mental

Especialistas de la Universidad de Cambridge, citados por Science Focus, reúnen evidencia sobre rutinas diarias vinculadas con la salud cerebral y el estado de ánimo en adultos

7 hábitos cotidianos que se asocian con menor deterioro cognitivo y mejor bienestar mental

Dejar de teñirse el cabello y lucir las canas: consejos de expertos para una buena transición

Cómo suavizar el contraste de las raíces, qué cortes de pelo favorecen este proceso y cual son los cuidados indispensables, según los especialistas

Dejar de teñirse el cabello y lucir las canas: consejos de expertos para una buena transición

DEPORTES

Fue despedazada y tardó 54 años en volver a vivir: la increíble historia de la Ferrari ganadora de Froilán González

Fue despedazada y tardó 54 años en volver a vivir: la increíble historia de la Ferrari ganadora de Froilán González

Quién es Lucas Silva, el pibe de un pueblo de 2.000 habitantes al que apostaría Leo Ponzio en River Plate para jugar el Superclásico

Las cinco virtudes de Arruabarrena que llevaron a Boca Juniors a pelear en todos los frentes

Tras el empate de San Lorenzo, Estudiantes igualó 3-3 ante Instituto en un partidazo por el Torneo Clausura

Así está la clasificación a las copas internacionales de 2027 y la Tabla Anual

TELESHOW

Bandana y un reencuentro que atraviesa generaciones en el inicio de una nueva etapa: “El fuego está más vivo que nunca”

Bandana y un reencuentro que atraviesa generaciones en el inicio de una nueva etapa: “El fuego está más vivo que nunca”

Ganó Gran Hermano, pero perdió todo en un incendio y hoy maneja un auto de aplicación: “Ya no me da vergüenza contarlo”

Juanse, a 40 años del primer disco de Ratones Paranoicos y antes del show con Ron Wood: “El rock es muy complejo”

Iván de Pineda celebra las más de 1.300 veces que le dio la vuelta al Rosco: "Te juro que hasta yo me sorprendo"

Diego Páez Vilaró adelanta cómo es su documental Argentina Stone: “Los Rolling son mi vida”

INFOBAE AMÉRICA

Un nuevo mapa revela qué zonas concentran el mayor riesgo para la biodiversidad por la presión humana

Un nuevo mapa revela qué zonas concentran el mayor riesgo para la biodiversidad por la presión humana

Restos del streamer salvadoreño El Komanche llegan a su pueblo natal para su último adiós

Fuerza de Supresión de Pandillas negó bombardeos en Haití y afirmó que el contingente salvadoreño no utiliza explosivos

Juan Carlos Torre, premio Konex de Brillante 2026: “La Argentina siempre está dando vueltas en torno a las mismas dificultades”

Honduras aprueba la Ley Casa Segura para reforzar la legítima defensa en viviendas, negocios y vehículos