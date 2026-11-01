Serrat, 82 años: “Sé que soy una persona mayor porque me lo dicen los demás, si no me lo dijeran, viviría encantado de la vida”

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Recientemente, Joan Manuel Serrat asistió a un encuentro con estudiantes en la Universidad de La Laguna, en Tenerife, en el que reflexionó sobre su vida actual: “Hago lo que creo que debo hacer, cada día del Señor que me toca la bendición de abrir los ojitos y ver que estoy vivo. No tengo más deuda que los deberes cotidianos, que son muchos, me meto en muchos líos cotidianos”.

A pesar de su retiro musical, contó que no ha abandonado la composición de canciones: “No he dejado de escribir de una manera total, pero tampoco estoy escribiendo de forma disciplinada”.

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Pese a esas prevenciones, admitió: “Eso no quiere decir que no tenga constantemente ideas y que me den vueltas cosas, tengo un montón de historias inacabadas. Si algún día me apetece, las recuperaré y me pondré a hacer este último esfuerzo que necesitaría para preparar algo que pudiera defender con dignidad de una forma satisfactoria para mí”.

Serrat fue recibido en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna donde fue entrevistado y cantó algunas de sus canciones. Acompañado por la Coral Universitaria, interpretó Cantares, uno de sus mayores éxitos, a modo de cierre de la conversación que se desarrolló en una sala colmada por los estudiantes de la Sección de Filología de la Facultad de Humanidades.

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Desde su retiro de los escenarios, Serrat ha reflexionado periódicamente sobre el envejecimiento y el trato que la sociedad les da a las personas mayores

Así concluyó una velada durante la cual repasó su carrera, y se mostró preocupado por problemas como el cambio climático y el influjo negativo de la tecnología y los oligarcas que la controlan, y subrayó su oposición a la “siniestra ideología” de la Ilustración Oscura que defienden algunos los grandes tecno-billonarios.

Serrat se declaró “agradecido con la vida”, pero como persona sensible ante las injusticias, y que no puede abstraerse de la realidad en la que vive, admite sus reparos en declararse feliz y optimista. “Vivo con todo lo que veo: las guerras, migraciones, los problemas con el cambio climático que tenemos encima, que son realmente gravísimos, tenemos una espada de Damocles en la cabeza con el calentamiento global de la Tierra, y con el desprecio con el que los poderes están enfrentando algo que es un problema vital para el mundo”.

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No confía en la capacidad de los líderes actuales para superar estos problemas, ni tampoco cree que deseen hacerlo: “Están desbaratando el mundo y están contentos, silbando y haciendo fracking tranquilamente y montando una guerra en Irán tranquilamente, o invadiendo Venezuela para llevarse el petróleo”.

También advierte: “La censura siempre está ahí, no se engañen. Está en todos los medios de comunicación; en la presión que puedan ejercer por redes o por los pseudo medios digitales”. Y agregó: “Que no nos vengan con cuentos, que la censura está ahí y lo de la libertad de expresión es un camelo”.

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Ya no se puede confiar en la certeza de palabras que antes tenían peso, como “libertad”. “Pobrecita libertad: en su nombre, cuántas barbaridades se hacen”, se lamentó.

Serrat dice que toma conciencia de su edad cuando se lo dicen los demás

Finalmente, hizo una declaración de principios en referencia a su edad: “Tengo 82 años y no tengo ningún interés en ser perdurable. Lo único que me interesa es que, en el tiempo que esté aquí, viva de acuerdo con mis ideales y mi pensamiento, que la cabeza me aguante lo mejor posible y saber que somos frágiles y caducos. Lo único que espero es que no maltraten mis cenizas, que no les hagan ningún daño”.

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Dedicó un buen tramo de la charla a hablar del edadismo, como uno de los males del presente. “Yo sé que soy una persona mayor tirando a viejo. Y no es que lo sepa porque yo haya hecho un descubrimiento, sino porque me lo dicen los demás. Si no me lo dijeran, yo no lo sabría y viviría encantado de la vida”, ironizó. Pero luego, poniéndose serio, expresó su “dolor y vergüenza de vivir en una sociedad que desprecia a los viejos”, tema al que se había referido hace treinta años en su canción Llegar a viejo.

Serrat vincula este desprecio hacia las personas mayores con la voracidad del modelo socioeconómico actual: “Los viejos no son rentables y esta sociedad nuestra vive por la rentabilidad”. La única medida válida del éxito es el dinero, incluso malhabido.

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El cantautor español Joan Manuel Serrat saluda al público tras recibir el Premio Princesa de Asturias de las Artes, en Oviedo, el 25 de octubre de 2024 (AP Foto/Miguel Oses)

Por eso es normal que en un entorno tan materialista se desprecie a quienes representan el conocimiento, y cuyas arrugas representan innumerables vivencias y experiencias, y una sabiduría vital e intelectual sistemáticamente despreciada.

También advirtió que ese desprecio equivale a tirarse piedras al propio tejado, pues todo el mundo está destinado a envejecer: “Maltratar a los viejos me parece algo tan absurdo, ridículo y miserable como quemar libros”.

Corresponde señalar que Serrat no esperó a llegar a viejo para denunciar el desprecio a las personas mayores. Tenía 44 años cuando en un concierto en vivo hizo por primera vez esa comparación entre el descarte de los ancianos y la quema de libros y el desprecio por el conocimiento y la experiencia.

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