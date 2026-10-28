Generación Silver

Conocer tu piel en cada etapa de la vida: mitos, verdades y cuidados sencillos para sentirte bien

La oxidación de aceites naturales de la piel se relaciona con el 2-nonenal, un compuesto que puede modificar el olor corporal y adherirse a la ropa, las toallas y la ropa de cama

Reloj de arena con modelos moleculares en la parte superior y ropa doblada en la base, junto a una lupa que amplía tres gotas sobre fondo claro.
Un estudio publicado en la revista Sensors desarrolló un método con biosensor para medir el compuesto 2-nonenal en la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Los cambios en la piel forman parte del proceso de envejecimiento y pueden manifestarse de distintas maneras, incluido el aroma corporal. La ciencia estudia qué factores intervienen en esas variaciones y qué papel cumple el 2-nonenal, un compuesto relacionado con la oxidación de ciertos lípidos cutáneos.

Una investigación publicada en Sensors evaluó un método para medirlo, mientras que especialistas de UCLA Health y la dermatóloga Sonal Choudhary, citada por Popular Science, aportan contexto sobre sus causas, los factores que influyen en el fenómeno y los cuidados de la piel. La evidencia disponible, sin embargo, todavía no permite establecer conclusiones generales para todas las personas.

PUBLICIDAD

La investigación analizó muestras de seis participantes, cuatro de ellos en sus 20 años y dos en sus 50 años. Según detalló el estudio, las muestras del grupo de mayor edad presentaron una señal de medición más alta, aunque el tamaño reducido de la muestra no permite generalizaciones.

La explicación se relaciona con la química de la piel. De acuerdo con UCLA Health, el 2-nonenal es un subproducto de cambios que se producen en ciertas grasas presentes en la superficie cutánea. La institución señaló que el compuesto no es soluble en agua con facilidad, una característica que ayuda a entender por qué puede adherirse a la piel y a algunos textiles.

PUBLICIDAD

La edad no explica por sí sola todos los cambios del aroma corporal. La dermatóloga Sonal Choudhary, profesora asistente de Dermatología de la Universidad de Pittsburgh, afirmó en Popular Science que la dieta, los medicamentos, la salud, la microbiota de la piel y el entorno también pueden influir. Por eso, asociar cualquier olor con una falta de higiene o con el envejecimiento resulta impreciso.

El 2-nonenal es una pieza de un fenómeno que varía entre personas

Una mujer sostiene una toalla blanca doblada frente a un armario de madera abierto con ropa apilada y prendas colgadas en perchas.
La oxidación de grasas en la superficie cutánea al contacto con el oxígeno produce la molécula vinculada con el cambio de aroma (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo publicado en Sensors evaluó un biosensor para medir el 2-nonenal en fase gaseosa. Los autores analizaron muestras tomadas de la piel de participantes en sus 20 y sus 50 años y observaron diferencias entre ambos grupos. El objetivo central fue validar una herramienta de medición continua del compuesto, no establecer un patrón que se aplique de igual modo a todas las personas.

La oxidación es, en este caso, un cambio químico de ciertas grasas de la piel al exponerse al oxígeno. UCLA Health explicó que ese proceso puede producir 2-nonenal. La relación entre el compuesto y los cambios del olor corporal se estudia como parte de un fenómeno que puede variar entre personas y que no constituye, por sí solo, un indicador de edad ni de higiene.

Choudhary explicó a Popular Science que el 2-nonenal concentra parte de la atención porque fue una de las primeras moléculas asociadas con la edad que se identificaron. Sin embargo, la especialista advirtió que el olor corporal es el resultado de una combinación de aceites de la piel, sudor, microorganismos cutáneos, procesos oxidativos, alimentación, medicación, condiciones de salud y factores ambientales.

La dermatóloga añadió que el aumento del compuesto no necesariamente sigue una progresión constante a lo largo de los años. Según indicó en ese artículo, algunos estudios sugieren que puede incrementarse desde la mediana edad, estabilizarse o presentar diferencias considerables entre individuos. Esa variabilidad impide utilizar el olor como un indicador aislado de la edad o del estado de higiene de una persona.

La limpieza de la piel y de los textiles apunta a reducir residuos, no a ocultarlos

Una mujer introduce prendas blancas en una lavadora de carga frontal, junto a toallas dobladas y botellas de detergente.
La dermatóloga Sonal Choudhary sostiene que la dieta, los medicamentos y la microbiota cutánea también modifican el olor corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El carácter graso del 2-nonenal permite que permanezca en las superficies que entran en contacto con la piel. Según explicó UCLA Health, el compuesto puede transferirse a la ropa y a la ropa de cama, por lo que el lavado habitual de prendas, toallas y sábanas forma parte del cuidado de esos materiales.

La institución recomendó considerar detergentes formulados para retirar grasa cuando el olor persiste en los textiles. También mencionó la ventilación de los ambientes como una medida que puede disminuir la presencia de compuestos que se dispersan en el aire. Estas prácticas se orientan a retirar residuos de las superficies, no a reemplazarlos con fragancias.

El uso de desodorantes, perfumes o lociones puede modificar la percepción del aroma, pero no altera necesariamente el proceso de oxidación de los aceites cutáneos. Choudhary indicó en Popular Science que no existe un tratamiento aceptado de forma general para reducir específicamente el 2-nonenal. La especialista recomendó una limpieza suave, el lavado frecuente de la ropa y el cuidado de la barrera de la piel.

UCLA Health advirtió, además, que la eficacia de los jabones elaborados con caqui para eliminar este compuesto no cuenta con pruebas clínicas concluyentes. Por ese motivo, las afirmaciones comerciales sobre productos específicos requieren cautela. La evidencia citada por la institución se limita a indicar que los taninos presentes en estos jabones han sido objeto de afirmaciones, sin confirmar que funcionen mejor que las medidas de higiene habituales.

La información disponible permite distinguir entre un cambio paulatino del aroma corporal y una alteración que merece una evaluación médica. El estudio de 2023 aporta una herramienta para medir el 2-nonenal, mientras que las explicaciones de UCLA Health y Popular Science sitúan ese compuesto dentro de un conjunto más amplio de factores vinculados con la piel, los textiles y la salud.

Temas Relacionados

EnvejecimientoPielhigieneNewsroom BUEgeneracion silver

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lula cumple 81 años: la resiliencia del líder que desafió los prejuicios sobre la vejez y estará en el podio de los presidentes más longevos

Una historia personal atravesada por dificultades: dictadura, accidentes laborales, viudez y cárcel. Experiencias de pérdida y adversidad que moldearon la templanza de quien hoy celebra su cumpleaños al frente del Brasil y será uno de los pocos gobernantes octogenarios electos democráticamente

Lula cumple 81 años: la resiliencia del líder que desafió los prejuicios sobre la vejez y estará en el podio de los presidentes más longevos

Genética, calidad del sueño y ciencia avanzada se citan en un foro: los científicos que buscan reescribir los límites del envejecimiento

El Longevity World Forum reunirá en febrero de 2027 a investigadores de Harvard, Oxford y la UAB. Sus hallazgos sobre ritmos biológicos, ingeniería genética y enfermedades metabólicas podrían transformar la medicina del siglo XXI

Genética, calidad del sueño y ciencia avanzada se citan en un foro: los científicos que buscan reescribir los límites del envejecimiento

¿Dormir la siesta todos los días aumenta el riesgo de demencia? Qué encontró una investigación

Una investigación observacional de la Universidad Johns Hopkins siguió durante una década a 995 personas de 65 años o más y encontró un vínculo entre los descansos diurnos frecuentes y un deterioro cognitivo estimado un 48 % superior al de quienes no los practicaban

¿Dormir la siesta todos los días aumenta el riesgo de demencia? Qué encontró una investigación

Obesidad crónica, inflamatoria y recurrente en personas mayores: por qué abandonar el tratamiento puede dejar al paciente peor que antes

Durante décadas, la ciencia trató la obesidad como un problema de voluntad o de excesos. Hoy la biología ocupa el centro: hormonas intestinales, neurotransmisores y una tendencia que el cuerpo defiende con mecanismos propios llevan el debate a otro nivel.

Obesidad crónica, inflamatoria y recurrente en personas mayores: por qué abandonar el tratamiento puede dejar al paciente peor que antes

Jubilación anticipada para desocupados con 30 años de aportes: el silencio por única respuesta

De los 55 a los 65 —antes también—, estas personas tienen enormes dificultades para acceder al empleo: se los juzga “viejos” para trabajar, pero el Estado los considera “jóvenes” para jubilarse

Jubilación anticipada para desocupados con 30 años de aportes: el silencio por única respuesta

DEPORTES

Un histórico del Manchester United apuntó contra el plantel por el mal presente y fue directo con Lisandro Martínez: “Da la cara”

Un histórico del Manchester United apuntó contra el plantel por el mal presente y fue directo con Lisandro Martínez: “Da la cara”

Las sentencias del Cuti Romero sobre la Selección: qué pasó en la final del Mundial con España y quién debe usar la 10 que dejó Messi

Camilo Ugo Carabelli venció a Coria y avanzó a los octavos de final en Guayaquil

El álbum de las mini vacaciones de Franco Colapinto antes del GP de México de F1: el paradisíaco lugar que eligió

Comenzó la venta de entradas para la final de la Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro: el costo de los tickets

TELESHOW

Nora Colosimo le pidió disculpas a La China Ansa por vincularla con Pablo Migliore: “Se puso a llorar”

Nora Colosimo le pidió disculpas a La China Ansa por vincularla con Pablo Migliore: “Se puso a llorar”

El enojo de Sabrina Rojas tras los rumores de su vínculo con un joven de 19 años: “Luciano salió con Flor y nadie dijo nada”

Chechu Bonelli y Facundo Pieres se habrían reconciliado en secreto a meses de su separación: "Él pide no blanquear"

Se conocieron los chats entre Emanuel Ortega y Josefina Lynch que terminaron en la separación de Julieta Prandi

Edith Hermida cruzó a la China Ansa por su pelea con Nora Colosimo: “Tampoco era tan grave”

INFOBAE AMÉRICA

La ley del MetroRiel en Guatemala, aprobada en tiempo récord y con acusaciones de negociación política

La ley del MetroRiel en Guatemala, aprobada en tiempo récord y con acusaciones de negociación política

“El mundo está despertando a estas duras verdades”: Embajador de EE.UU. en la ONU anticipa un giro en la votación sobre Cuba

Tres personas son aprehendidas en Panamá por un presunto peculado en perjuicio de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental por 964,620 USD

Comunidad de Haití pide rastrear el dinero de las bandas criminales tras el secuestro de los soldados salvadoreños

La fortuna oculta de la familia Castro que el embajador de Estados Unidos ante la ONU exhibió ante diplomáticos del mundo