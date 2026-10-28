Conocer tu piel en cada etapa de la vida: mitos, verdades y cuidados sencillos para sentirte bien

Un estudio publicado en la revista Sensors desarrolló un método con biosensor para medir el compuesto 2-nonenal en la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los cambios en la piel forman parte del proceso de envejecimiento y pueden manifestarse de distintas maneras, incluido el aroma corporal. La ciencia estudia qué factores intervienen en esas variaciones y qué papel cumple el 2-nonenal, un compuesto relacionado con la oxidación de ciertos lípidos cutáneos.

Una investigación publicada en Sensors evaluó un método para medirlo, mientras que especialistas de UCLA Health y la dermatóloga Sonal Choudhary, citada por Popular Science, aportan contexto sobre sus causas, los factores que influyen en el fenómeno y los cuidados de la piel. La evidencia disponible, sin embargo, todavía no permite establecer conclusiones generales para todas las personas.

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La investigación analizó muestras de seis participantes, cuatro de ellos en sus 20 años y dos en sus 50 años. Según detalló el estudio, las muestras del grupo de mayor edad presentaron una señal de medición más alta, aunque el tamaño reducido de la muestra no permite generalizaciones.

La explicación se relaciona con la química de la piel. De acuerdo con UCLA Health, el 2-nonenal es un subproducto de cambios que se producen en ciertas grasas presentes en la superficie cutánea. La institución señaló que el compuesto no es soluble en agua con facilidad, una característica que ayuda a entender por qué puede adherirse a la piel y a algunos textiles.

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La edad no explica por sí sola todos los cambios del aroma corporal. La dermatóloga Sonal Choudhary, profesora asistente de Dermatología de la Universidad de Pittsburgh, afirmó en Popular Science que la dieta, los medicamentos, la salud, la microbiota de la piel y el entorno también pueden influir. Por eso, asociar cualquier olor con una falta de higiene o con el envejecimiento resulta impreciso.

El 2-nonenal es una pieza de un fenómeno que varía entre personas

La oxidación de grasas en la superficie cutánea al contacto con el oxígeno produce la molécula vinculada con el cambio de aroma (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo publicado en Sensors evaluó un biosensor para medir el 2-nonenal en fase gaseosa. Los autores analizaron muestras tomadas de la piel de participantes en sus 20 y sus 50 años y observaron diferencias entre ambos grupos. El objetivo central fue validar una herramienta de medición continua del compuesto, no establecer un patrón que se aplique de igual modo a todas las personas.

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La oxidación es, en este caso, un cambio químico de ciertas grasas de la piel al exponerse al oxígeno. UCLA Health explicó que ese proceso puede producir 2-nonenal. La relación entre el compuesto y los cambios del olor corporal se estudia como parte de un fenómeno que puede variar entre personas y que no constituye, por sí solo, un indicador de edad ni de higiene.

Choudhary explicó a Popular Science que el 2-nonenal concentra parte de la atención porque fue una de las primeras moléculas asociadas con la edad que se identificaron. Sin embargo, la especialista advirtió que el olor corporal es el resultado de una combinación de aceites de la piel, sudor, microorganismos cutáneos, procesos oxidativos, alimentación, medicación, condiciones de salud y factores ambientales.

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La dermatóloga añadió que el aumento del compuesto no necesariamente sigue una progresión constante a lo largo de los años. Según indicó en ese artículo, algunos estudios sugieren que puede incrementarse desde la mediana edad, estabilizarse o presentar diferencias considerables entre individuos. Esa variabilidad impide utilizar el olor como un indicador aislado de la edad o del estado de higiene de una persona.

La limpieza de la piel y de los textiles apunta a reducir residuos, no a ocultarlos

La dermatóloga Sonal Choudhary sostiene que la dieta, los medicamentos y la microbiota cutánea también modifican el olor corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El carácter graso del 2-nonenal permite que permanezca en las superficies que entran en contacto con la piel. Según explicó UCLA Health, el compuesto puede transferirse a la ropa y a la ropa de cama, por lo que el lavado habitual de prendas, toallas y sábanas forma parte del cuidado de esos materiales.

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La institución recomendó considerar detergentes formulados para retirar grasa cuando el olor persiste en los textiles. También mencionó la ventilación de los ambientes como una medida que puede disminuir la presencia de compuestos que se dispersan en el aire. Estas prácticas se orientan a retirar residuos de las superficies, no a reemplazarlos con fragancias.

El uso de desodorantes, perfumes o lociones puede modificar la percepción del aroma, pero no altera necesariamente el proceso de oxidación de los aceites cutáneos. Choudhary indicó en Popular Science que no existe un tratamiento aceptado de forma general para reducir específicamente el 2-nonenal. La especialista recomendó una limpieza suave, el lavado frecuente de la ropa y el cuidado de la barrera de la piel.

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UCLA Health advirtió, además, que la eficacia de los jabones elaborados con caqui para eliminar este compuesto no cuenta con pruebas clínicas concluyentes. Por ese motivo, las afirmaciones comerciales sobre productos específicos requieren cautela. La evidencia citada por la institución se limita a indicar que los taninos presentes en estos jabones han sido objeto de afirmaciones, sin confirmar que funcionen mejor que las medidas de higiene habituales.

La información disponible permite distinguir entre un cambio paulatino del aroma corporal y una alteración que merece una evaluación médica. El estudio de 2023 aporta una herramienta para medir el 2-nonenal, mientras que las explicaciones de UCLA Health y Popular Science sitúan ese compuesto dentro de un conjunto más amplio de factores vinculados con la piel, los textiles y la salud.

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