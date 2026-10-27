Generación Silver

Genética, calidad del sueño y ciencia avanzada se citan en un foro: los científicos que buscan reescribir los límites del envejecimiento

El Longevity World Forum reunirá en febrero de 2027 a investigadores de Harvard, Oxford y la UAB. Sus hallazgos sobre ritmos biológicos, ingeniería genética y enfermedades metabólicas podrían transformar la medicina del siglo XXI

Un médico con bata blanca habla desde un atril con micrófono frente a un público sentado en un auditorio.
La quinta edición del Longevity World Forum se celebrará en febrero de 2027 en La Nave de Madrid. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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George Church, Russell Foster y Fátima Bosch participarán en la quinta edición del Longevity World Forum, que se celebrará los días 10, 11 y 12 de febrero de 2027 en La Nave de Madrid para analizar avances científicos y tecnológicos vinculados con la longevidad y el envejecimiento saludable.

El encuentro reunirá durante tres jornadas a investigadores, tecnólogos, empresas y especialistas nacionales e internacionales. Su programa se organizará en tres áreas: ciencia, tendencias y emprendimiento, con foco en prevención, genética, tecnología médica e impacto social.

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La organización del foro busca conectar a la comunidad científica, la comunidad de innovación y la industria dedicada a la longevidad. En sus ediciones anteriores participaron figuras de disciplinas como genética, epigenética, medicina preventiva, gerociencia, inteligencia artificial, nutrición, ejercicio, biotecnología y medicina regenerativa.

Genómica, sueño y terapia génica en el programa

Church, profesor de Genética de Harvard Medical School, desarrolló algunas de las primeras metodologías de secuenciación directa del genoma. Sus investigaciones contribuyeron al desarrollo de tecnologías de secuenciación de nueva generación, ingeniería celular y tisular, además de aplicaciones biotecnológicas.

Dos hombres adultos mayores caminan de espaldas por un camino de grava en un parque rodeado de árboles con follaje otoñal.
El programa del encuentro reúne a especialistas internacionales en torno a la ciencia, las tendencias y el emprendimiento.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El científico dirige PersonalGenomes.org, una iniciativa con una plataforma de acceso abierto que reúne datos genómicos, ambientales y de rasgos humanos. También está al frente del NIH Center for Excellence in Genomic Science y es miembro de la National Academy of Sciences y la National Academy of Engineering.

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Su intervención abordará las posibilidades de la genómica, la ingeniería genética y la biología sintética para comprender y tratar enfermedades asociadas al envejecimiento. El debate también incluirá los desafíos que plantea el uso de estas tecnologías en la medicina.

Russell Foster dirige el Nuffield Laboratory of Ophthalmology de la Universidad de Oxford y fundó el Sleep and Circadian Research Institute. Además, es miembro del Brasenose College de Oxford.

La investigación de Foster permitió caracterizar un sistema de detección de luz en el ojo que hasta entonces era desconocido y que está relacionado con la regulación del sueño y de los ritmos circadianos, los ciclos biológicos de aproximadamente 24 horas. Sus estudios examinan cómo esos sistemas se alteran por la edad, las enfermedades y determinados factores sociales.

La relación entre luz, sueño, ritmos biológicos y salud será uno de los ejes de su participación. El foro trasladará al ámbito de la longevidad conocimientos desarrollados durante décadas en neurociencia y cronobiología.

La biotecnología frente a las enfermedades metabólicas

Fátima Bosch, investigadora y profesora de la Universitat Autònoma de Barcelona, expondrá su experiencia en terapia génica y biotecnología. Fue pionera en el desarrollo de modelos animales transgénicos en España y creó en 1990 el primer laboratorio de animales transgénicos del país en la universidad.

Una hélice de ADN con pequeñas marcas esféricas iluminadas y marcadas con CH3, rodeada de proteínas y estructuras moleculares.
El foro trasladará al ámbito de la longevidad las investigaciones sobre la relación entre el descanso, la luz y la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese laboratorio se transformó posteriormente en el Centro de Biotecnología Animal y Terapia Génica, que Bosch dirige desde su creación. Su trabajo se ha centrado en la aplicación de terapia génica para tratar enfermedades metabólicas.

La científica recibió, entre otros reconocimientos, la Creu de Sant Jordi, la Medalla Narcís Monturiol, el Premio Rey Juan Carlos I y el Jacob’s Ladder Norman Saunders International Research Prize. En 2022 fue elegida académica numeraria de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona.

Su participación estará orientada al potencial de la terapia génica y la biotecnología para prevenir o tratar patologías relacionadas con el envejecimiento. También se analizarán los obstáculos para trasladar la investigación básica y experimental hacia aplicaciones terapéuticas.

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