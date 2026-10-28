Fernando el Católico, el rey que echó a los judíos de España, tenía raíces hebreas

El libro del día: "El secreto", de Enrique Soria Mesa

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Fernando II de Aragón, el rey que expulsó a los judíos de España en 1492, descendía de una mujer judía llamada Paloma. Esa es una de las revelaciones centrales de El gran secreto. El origen judío de la nobleza española (Ático de los Libros, 2026), el ensayo de unas 600 páginas que el catedrático de Historia Moderna Enrique Soria Mesa presentó el 6 de octubre en la librería Luque de Córdoba, fruto de 31 años de trabajo en decenas de archivos.

La ascendencia se traza a través de la madre del monarca, la reina Juana Enríquez. Paloma, una mujer judía, mantuvo relaciones con el maestre de Santiago, Fadrique de Castilla, y de esa unión nació Alonso Enríquez, primer almirante de Castilla. La condición conversa de los Enríquez no era un secreto hermético: la literatura satírica y tratados como las Instrucciones del Relator, de Fernán Díaz de Toledo (1449), la exponían sin ambages. De esa estirpe derivaron luego ramas de la grandeza de España: los duques de Alba, Alcalá y Medina Sidonia.

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Soria Mesa, catedrático de la Universidad de Córdoba y miembro del Laboratorio de Estudios Judeoconversos, sostiene en su obra que el caso de Fernando el Católico no fue una anomalía, sino el síntoma de un patrón estructural. La integración de los cristianos nuevos en la nobleza resultó determinante para la conformación del Estado moderno español, y la monarquía lo consintió de forma deliberada. “La clave es que no es algo episódico, sino parte del sistema el integrar a los judíos conversos ricos y poderosos en el grupo nobiliario fingiendo que no estaba pasando eso, de ahí el nombre del libro”, explicó el autor.

La nómina de linajes con ascendencia hebrea se extiende por toda la alta nobleza. Los duques de Escalona, los condes de Puñonrostro y los marqueses de la Mota figuran en el estudio. Los condes de Cartagena derivaron de la conversión en 1390 del rabino mayor Salomón ha-Leví, que se transformó en el obispo Pablo de Santa María. La Casa de Aragón aparece también en la investigación: Alonso, hijo ilegítimo del rey Juan II y maestre de la Orden de Calatrava, tuvo varios hijos con una joven judía llamada Estenga Conejo. Entre los Castilla, la mezcla se rastreó a partir de Pedro de Castilla, nieto ilegítimo de Pedro I el Cruel, cuyos hijos nacieron de su relación con Isabel Drochelin, identificada como una amante judía.

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Fernando II de Aragón, por Bernardino Montañés (Museo del Prado)

La Corona financiaba su deuda con el dinero converso y a cambio miraba hacia otro lado

La pregunta que articula toda la investigación es cómo los judeoconversos penetraron tan profundamente en un sistema obsesionado con la pureza de sangre. La respuesta de Soria Mesa es financiera y burocrática: la construcción del Estado moderno bajo los Reyes Católicos y los Austrias requirió capitales para sostener la maquinaria bélica y un ejército de letrados y administradores para gobernar un imperio global. La élite conversa proporcionaba ambas cosas. Frente a la razón de Estado, los reyes prescindieron del dogma.

Con las Leyes de Toro de 1505, los conversos enriquecidos en el comercio y el arrendamiento de rentas reales vincularon masivamente sus caudales en mayorazgos. Luego compraron villas y señoríos jurisdiccionales, adquiriendo los símbolos exteriores de la dignidad aristocrática. “La sangre conversa ha ido entrando en el sistema de forma progresiva, pero admitir eso supone cargarse los principios ideológicos en lo que se basa el sistema, empezando por la pureza de sangre. Entonces lo que se hace es ocultarlo y nos lo hemos creído durante cientos de años”, señaló el autor. Casi la totalidad de los grandes secretarios y contadores mayores de los Reyes Católicos y de los primeros Austrias provenían de familias conversas.

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Las órdenes militares, pese a sus estrictos estatutos de limpieza de sangre, no escaparon al proceso. Los datos que presenta Soria Mesa sobre los caballeros de la Orden de Santiago en Granada son contundentes: 28 de las 35 mercedes concedidas —el 80%— recayeron en judeoconversos, en una institución que exigía una pureza de sangre impecable. Mandos de los Tercios de Flandes como Sancho Dávila, conocido como “el Rayo de la Guerra”, fueron también de origen judío.

Las familias conversas protagonizaron además un asalto masivo a los cabildos municipales de las principales ciudades del reino, con la compra de oficios de regidores, veinticuatros y jurados en Toledo, Sevilla, Córdoba, Granada, Burgos y Cuenca. Poblaron las dignidades de los cabildos catedralicios, alcanzaron el episcopado mediante la promoción regia y, a finales del siglo XVII, el propio Tribunal del Santo Oficio estaba integrado de forma masiva por sus descendientes.

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Quaderno de las Leyes de Toro de 1505

Apellidos usurpados, genealogías falsas y capillas funerarias como pantalla

Para sobrevivir en una sociedad jurídicamente discriminatoria era imprescindible fabricar una memoria genealógica conveniente. La estrategia más extendida fue la usurpación de apellidos ilustres —Mendoza, Córdoba, Guzmán, Toledo, Enríquez—, adoptando los denominativos de los padrinos de bautismo o de las grandes casas señoriales a las que servían. En el caso del linaje Enríquez, los genealogistas llegaron a inventar madres ficticias para ocultar a Paloma y atribuir a don Alonso Enríquez una cuna real o francesa.

Las familias de cristianos nuevos también recurrieron a fingir descender de guerreros visigodos de la Reconquista, para lo cual contrataron profesionales que confeccionaban árboles genealógicos apócrifos y sobornaban a párrocos, notarios y jurados para alterar partidas sacramentales y padrones. La edificación de palacetes con blasones ficticios y la fundación de capillas funerarias en iglesias y monasterios funcionaron como instrumentos de persuasión visual: quien era enterrado en tumbas de mármol decoradas con escudos heráldicos quedaba consagrado ante la opinión pública como un noble de limpia estirpe.

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El proceso acelerado de ascenso y ocultación generó sus propios adversarios. Surgieron los linajudos, chantajistas que memorizaban los sambenitos colgados en las iglesias para extorsionar a los nobles con la amenaza de revelar su filiación hebrea ante la Inquisición. El libelo más célebre fue El tizón de la nobleza española, redactado en 1560 por el cardenal Francisco de Mendoza y Bobadilla para demostrar que casi toda la aristocracia castellana estaba “contaminada” de sangre judía. En el ámbito levantino cumplió una función similar el Libro verde de Aragón.

Las restricciones sociales incluyeron condenas, sospechas, insultos públicos y danzas burlescas conocidas como judiadas. Los pleitos por injurias podían terminar con sentencias favorables que establecían judicialmente la limpieza de sangre del ofendido. El apéndice de 15 páginas con el que cierra el libro reúne los títulos concedidos a cristianos nuevos, síntesis documental de tres décadas de trabajo entre archivos.

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