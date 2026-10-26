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Jubilación anticipada para desocupados con 30 años de aportes: el silencio por única respuesta

De los 55 a los 65 —antes también—, estas personas tienen enormes dificultades para acceder al empleo: se los juzga “viejos” para trabajar, pero el Estado los considera “jóvenes” para jubilarse

(Foto: Especial)
Demasiado "viejos" para trabajar, demasiado "jóvenes" para jubilarse: el reclamo de los trabajadores desocupados por una jubilación anticipada
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El Movimiento de Trabajadores Desocupados con Más de 30 Años de Aportes (MTD+30AA), que represento, viene batallando desde hace tiempo para que se reconozcan los derechos de las personas que, habiendo perdido su empleo, no tienen aún la edad para acceder a la Jubilación Ordinaria, pero sí los aportes necesarios.

La jubilación anticipada estuvo vigente por el Decreto 674/2021 y fue prorrogada por otro decreto, el n° 558 del año 2023. Venció en septiembre de 2025, pero aunque el gobierno había afirmado que la prorrogaría un año más, no lo hizo.

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Desde entonces, estamos reclamando por esa prórroga, pero también hemos formulado otras propuestas alternativas, que detallo más abajo.

Somos entre cuatro y cinco mil personas con treinta años de aportes, y cinco años menos de la edad jubilatoria. Esta cifra, estimación hecha el año pasado, seguramente se ha incrementado en razón de los muchos despidos y cierres de empresas que han tenido lugar en los últimos tiempos.

Insisto, para que quede claro, que los trabajadores que están en esta situación, ya aportaron para su jubilación. Siempre hacemos hincapié en eso. No se trata de una moratoria. No pedimos limosna. Reclamamos lo que por derecho les corresponde a quienes tienen en su haber 30 años o más de trabajo registrado con los correspondientes aportes.

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El MTD+30AA no pide limosna, reclama por un derecho que les corresponde a trabajadores que tienen 30 años de aportes
El MTD+30AA no pide limosna, reclama por un derecho que les corresponde a trabajadores que tienen 30 años de aportes

La Jubilación Anticipada no la inventamos nosotros. Los países más avanzados del mundo tienen esa opción en su legislación.

Quiero reseñar aquí los infructuosos intentos que hemos hecho para ser escuchados por las autoridades y obtener una respuesta a nuestros reclamos.

El pasado viernes 23 de octubre de 2026, tres integrantes del Movimiento de Trabajadores Desocupados con Más de 30 Años de Aportes, Bruno Buonincontro, Marcelo Sabalette y quien esto escribe, concurrimos a la dirección del Ministerio de Capital Humano que, según las publicaciones oficiales se encuentra en Carlos Pellegrini 1285 de CABA, con el objetivo de reunirnos con alguien responsable y ser escuchados.

Como se puede apreciar en la foto, la puerta principal se encuentra cerrada a simple vista, tocamos timbre y uno de nosotros probó el picaporte que cedió e ingresamos para de inmediato encontrarnos con una escalera por la que bajaba una agente de policía que muy amablemente nos dió un papelito con otra dirección a la cual dirigirnos.

Movimiento de Trabajadores Desocupados +30 años de aportes - Ministerio de Capital Humano
Tres integrantes del Movimiento de Trabajadores Desocupados +30 años de aportes ante la puerta cerrada de una sede del Ministerio de Capital Humano

Antes de retirarnos, le preguntamos si en ese lugar había funcionarios responsables del Ministerio de Capital Humano para poder dialogar, a lo que nos respondió que no, que allí no había nadie, que nos dirigiéramos a Alvear 1690, donde se encuentra la Dirección de Gestión Documental y Despacho de ese Ministerio, y hacia allí fuimos. En ese lugar nos enviaron al Subsuelo, a Mesa de Entradas, donde nos ofrecieron como posibilidad, sin asegurar que nos responderían, escribir al mail mesadeentradas@capitalhumano.gob.ar y solicitar nuevamente la audiencia. También allí preguntamos si había funcionarios responsables del Ministerio, con la misma respuesta: no.

Me cuesta expresar sin enojo cómo nos sentimos. Hemos solicitado una audiencia vía mail a la privada de la Ministra varias veces, sin ninguna respuesta como no sea el silencio. Hemos pedido en reiteradas ocasiones a la subsecretaria de Seguridad Social, Alexandra Biasutti, que lo intentara con su intermediación, de nuevo con el silencio como respuesta.

Hemos intentado también reunirnos con la Secretaria General de la Presidencia, Lic. Karina Milei, sin respuesta.

Movimiento de Trabajadores Desocupados +30 años de aportes - Ministerio de Capital Humano
Nos informaron de que no había ningún funcionario responsable en la sede oficial del Ministerio de Capital Humano

También hemos formulado varias propuestas que fueron elevadas a la Ministra directamente y a través de la Subsecretaria de Seguridad Social, Alexandra Biasutti, que fueron elevadas oportunamente, como las que efectuamos el pasado 18 de agosto de 2026 en la reunión que mantuvimos en el edificio de la Secretaria de Trabajo, cuyo contenido compartimos y recordamos a continuación:

Propuestas referentes al empleo

1) Extensión de la Prestación por Desempleo por 6 meses más.

Para los trabajadores con 30 años o más de aportes: mujeres, desde 55 a 59 años, hombres, desde 60 a 64 años.

2) Proponemos que sea OPCIONAL el aporte al sistema jubilatorio, para aquellos trabajadores que tengan 30 o más años de aportes, lo que, en caso de hacerlo voluntariamente y firmado el acuerdo con la Empresa empleadora, obrará como consecuencia como un incentivo para ambos.

Hombre con canas sentado a una mesa de madera, con las manos en la cabeza. Un recibo, una caja de cereal y cereal suelto están en la mesa. Un televisor muestra noticias económicas al fondo.
El resultado de las gestiones del MDT+30 es la constatación de la insensibilidad de la burocracia estatal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Propuestas referentes a la Jubilación Anticipada por Desempleo

Si la negación del derecho a la jubilación para quienes han cumplido con 30 o más años de aportes y están desocupados se basa en la no disponibilidad de recursos económicos del presupuesto, proponemos dos alternativas:

a) Que los fondos abonados en calidad de Jubilación Anticipada sean devueltos por los beneficiarios a partir de cobrar la Jubilación Ordinaria, o sea 60 años las mujeres y 65 años los hombres, con una financiación en cuotas a lo largo de un mínimo de 5 años.

b) Con el mismo cálculo que la Jubilación Ordinaria, pero que descuente el tiempo anticipado o sea diferenciando a la persona que se anticipó 5 años de la que se anticipó 1 año en el cobro.

Ninguna de estas iniciativas ha sido respondida hasta la fecha.

Sin mencionar las innumerables diferentes propuestas que hicimos para atenuar la situación económica de las personas afectadas por la desocupación y que han cumplido los más de 30 años de aportes requeridos por la ley, como la posibilidad de atenderse en PAMI, la tarifa social en el transporte, entre otras, y que tampoco fueron respondidas.

Quienes luchamos desde el Movimiento de Trabajadores Desocupados con Más de 30 Años de Aportes, desde hace ya 13 años, no tenemos ningún interés personal en esto, ya que estamos jubilados. Nuestro interés es que otras personas no padezcan nuestra historia en forma inmerecida, ya que sabemos de las dificultades que tienen en general para acceder al empleo ya que son considerados “viejos” para trabajar, mientras que el Estado los considera “jóvenes” para jubilarse, en una palabra: condenados a subsistir en el empleo informal, si la salud los acompaña.

Personas que han aportado toda una vida, con cultura de trabajo, son condenadas a la informalidad y a subsistir como pueden (Imagen de archivo - REUTERS/Irina Dambrauskas)
Personas que han aportado toda una vida, con cultura de trabajo, son condenadas a la informalidad y a subsistir como pueden (Imagen de archivo - REUTERS/Irina Dambrauskas)

Somos independientes políticamente.

Somos ciudadanos que ante la insensibilidad humana y la burocracia inoperante que vemos, no podemos callar lo que pensamos.

Somos ciudadanos que, ante la indiferencia e incapacidad de los políticos, tanto del gobierno como de la oposición, para dictar leyes permanentes que garanticen nuestros derechos independientemente de quien gobierne para no estar a la merced del gobierno de turno, en lo que respecta a problemáticas como la nuestra: personas que han aportado toda una vida, con cultura de trabajo y que subsisten injustamente como pueden.

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