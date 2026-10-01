La historia detrás de los 114 años de la supercentenaria argentina que nunca faltó a una elección desde que la mujer obtuvo el derecho al voto

Rosa Micaela Puertas Quiroga, nacida en Boedo en 1912, es la persona más longeva del país con 114 años.

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Rosa Micaela Puertas Quiroga, una argentina de 114 años, es la persona viva de mayor edad del país tras la muerte de Angélica Tiscornia, ocurrida el 15 de septiembre de 2026. Su edad fue validada por LongeviQuest, organización de seguimiento de supercentenarios, que la ubica además como la novena persona y la novena mujer más longeva del mundo entre quienes siguen con vida.

Nacida el 29 de septiembre de 1912 en el barrio porteño de Boedo, Puertas Quiroga reside en Buenos Aires y ocupa el puesto 235 entre las personas más longevas de todos los tiempos. También figura en el lugar 227 entre las mujeres con mayor longevidad registrada y como la cuarta persona más longeva nacida en Argentina.

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Su padre, Victoriano Puertas Herrero, era un inmigrante español, y su madre, Rosa Quiroga López, había nacido en la provincia de Salta. Él le enseñó a leer, escribir y hacer cálculos, mientras ella colaboraba desde niña con las tareas cotidianas de la familia.

La infancia entre Boedo y Castilla la Vieja

La gripe española causó la muerte de Victoriano Puertas Herrero, quien pidió antes de morir que su esposa viajara a Europa junto a sus cinco hijos para protegerlos de la enfermedad. Rosa llegó a Castilla la Vieja, en España, cuando tenía nueve años.

Tras emigrar a España de niña y sobrevivir a la Guerra Civil junto a su esposo pastelero, retornó como refugiada a Argentina.

Durante su juventud se trasladó de Valladolid a Madrid, donde conoció a Francisco Elbl, un pastelero austríaco diez años mayor que ella. Elbl había aprendido a elaborar chocolate, bombones y pastelería en Viena, y trabajaba en una confitería madrileña que atendía a los reyes de España.

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La pareja se casó en marzo de 1935 y tuvo a su primer hijo poco antes del inicio de la Guerra Civil española, que se extendió entre 1936 y 1939. El conflicto los llevó a regresar a Argentina como refugiados de guerra, pese a que Elbl tenía una posibilidad laboral en Austria.

Europa atravesaba un período de inestabilidad que anticipaba la Segunda Guerra Mundial, y Puertas Quiroga no hablaba alemán. Por recomendación de la embajada argentina, dejaron la mayor parte de sus pertenencias y volvieron al país donde ella había nacido.

El registro de su edad fue verificado por expertos y formalmente validado por la organización LongeviQuest.

Ya en Argentina, Francisco Elbl trabajó en la fábrica Noel y luego en la empresa Suchard. Su labor se concentró en las recetas de los caramelos Sugus: enseñó a los operarios de la fábrica a elaborar las versiones confitadas de ese producto.

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El voto a los 110 años y la misa de cumpleaños

En agosto de 2023, cuando tenía 110 años, Puertas Quiroga votó en las elecciones primarias argentinas acompañada por su hija María Teresa y dos de sus nietos. Según LongeviQuest, nunca faltó a una elección desde que Argentina reconoció el derecho al voto de las mujeres.

Fiel a su fe, para cada cumpleaños pide como único regalo la celebración de una misa en agradecimiento por los años de vida.

El registro de su edad permaneció pendiente de validación desde el 7 de julio de 2022 en Latin American Supercentenarians, registro de longevidad latinoamericano. Stefan Maglov, Sergio Tonarelli y Fabrizio Villatoro verificaron posteriormente la documentación, y LongeviQuest formalizó la validación el 31 de agosto de 2026.

Para cada cumpleaños, Puertas Quiroga pide un único regalo a su familia: la celebración de una misa como agradecimiento por los años vividos.