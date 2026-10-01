Teleshow

El romántico gesto de Pedro Rosemblat a Lali Espósito que enterneció a sus fans: “Esto es lo que más te excita”

La cantante le puso fin a la era "No vayas a atender cuando el demonio llama" y compartió un carrete de fotos de su último show

lali espóisito pedro rosemblat
Lali Espósito mostró el íntimo gesto de Pedro Rosemblat
Guardar

Una fotografía de milanesas napolitanas con papas fritas y una nota manuscrita firmada con una estrella se coló entre las postales del último show de Lali Espósito en el estadio Monumental: el carrete de fotos que la cantante publicó tras cerrar su gira reveló un gesto de su pareja, Pedro Rosemblat, junto a imágenes del escenario, el backstage y el público que colmó las tribunas el sábado 26 de septiembre de 2026.

La gira “No vayas a atender cuando el demonio llama” concluyó esa noche en River Plate con la tercera presentación de Espósito en ese estadio durante 2026. En total, la artista acumuló ocho fechas con localidades agotadas: cinco en el estadio de Vélez Sarsfield a lo largo de 2025 y tres en el Monumental en lo que va de 2026.

PUBLICIDAD

La secuencia fotográfica combina registros del escenario con capturas íntimas del detrás de escena. Una de las tomas más llamativas muestra el estadio vacío horas antes del recital, con la pasarela central y el andamiaje de luces ya instalado. La misma perspectiva aparece replicada en otra imagen, esta vez con las tribunas repletas y los teléfonos celulares del público encendidos. El carrete cierra con una fotografía en blanco y negro de Espósito arrodillada sobre el escenario, de espaldas al lente, frente a las gradas iluminadas.

Fotografía en blanco y negro de Lali Espósito con sombrero brillante y abrigo con flecos mientras sostiene un micrófono
La cantante argentina Lali Espósito actúa sobre el escenario durante su concierto en el Estadio River Plate.
Dos fotografías en blanco y negro de Lali Espósito posando con un micrófono y parada sobre un escenario frente a un estadio
La artista Lali Espósito participa en la prueba de sonido y los preparativos para su espectáculo en el estadio de River Plate.
Una bandeja de madera sobre una cama contiene un plato con dos milanesas, papas fritas y una nota manuscrita en un papel de libreta
Una bandeja de madera sobre una cama contiene un plato con milanesas a la napolitana, papas fritas y un mensaje manuscrito de afecto.

La nota que acompañaba la bandeja de comida, colocada sobre una cama en el backstage, llevaba el mensaje: “Esto es lo que más te excita: Napo con papas fritas. Te amo”. Sin firma de nombre, la estrella que la rubricaba coincide con el isotipo presente en el micrófono y en las remeras de la producción del show. Aunque Rosemblat no figura explícitamente como autor, la combinación de ese detalle con las fotos de pareja en el backstage establece el contexto del gesto.

PUBLICIDAD

Entre esas imágenes, una muestra a Rosemblat detrás de Espósito, ambos frente a cámara con gestos cómplices. En otra, ella lo sostiene el rostro entre las manos.

El material documental del proceso de preparación ocupa otra parte del carrete. Hay tomas en blanco y negro de la cantante sentada mientras recibe maquillaje, y una imagen a color en la que retoca su labial frente a un espejo de mano con forma de corazón, sostenido por un integrante del equipo. También aparece Espósito en la prueba de sonico con el estadio vacío, micrófono con logo de estrella en mano, con las gradas vacías de fondo.

Las postales de pausa entre bambalinas muestran a la artista abrazada con dos integrantes del equipo, en ropa de ensayo, y en otra secuencia, con dos colaboradores que le colocan una campera de cuero sobre los hombros en los camarines. Entre los momentos más espontáneos del carrete, uno de los miembros de su equipo con el palo santo, tradición que inicio de la mano del sobrino de la cantante, con un gesto de humor, mientras en primer plano se distingue a un integrante del personal de seguridad con la inscripción “Tech 3” en su chaleco.

Lali Espósito sostiene un micrófono negro con la mano izquierda y gesticula con la mano derecha sobre un escenario con luces
La artista argentina Lali Espósito canta ante el público durante su espectáculo musical en el estadio de River Plate.
Lali Espósito viste de negro y sostiene un micrófono mientras otra mujer con tatuajes en el brazo la abraza por el cuello en un escenario
La cantante argentina Lali Espósito sostiene un micrófono y posa abrazada con una colaboradora en un escenario durante una sesión de ensayo.
Lali Espósito viste una chaqueta negra de vinilo mientras una persona con gorra y sudadera le sostiene el rostro con la mano
La cantante argentina Lali Espósito conversa de cerca con una persona de su entorno detrás del escenario.

El carrete suma postales de las presentaciones compartidas con otros artistas sobre el escenario. En una secuencia a color con luces rojas, Lali Espósito canta a dúo con un invitado vestido de camisa blanca y anteojos oscuros, ambos con el micrófono en mano.

En otra imagen de la misma serie aparece un trío sobre el escenario: Lali con un vestuario a cuadros con flecos de plumas azules, flanqueada por otros dos intérpretes vestidos de negro, en una de las participaciones especiales de la noche.

El carrete también documenta el salto de Espósito sobre el escenario, en plena coreografía, con el público de fondo capturado en una toma en blanco y negro desde abajo del paso de pasarela.

Esa imagen tiene su correlato en una fotografía posterior, también en blanco y negro, que muestra una celebración grupal en el backstage: el equipo de producción y los bailarines aplauden y bailan alrededor de una zona de camarines decorada con cortinas blancas, en lo que parece el festejo posterior al cierre del show.

Fotografía en blanco y negro de Lali Espósito cantando con micrófono, gafas de sol y chaqueta de cuero
La artista argentina Lali Espósito canta frente a un micrófono durante un concierto realizado en el estadio de River Plate.
Dos fotografías en blanco y negro de una cantante con gafas de sol y micrófono junto a músicos sobre el escenario de un estadio
La cantante Lali Espósito realiza las pruebas de sonido en el escenario del estadio de River Plate junto a otros músicos.
Una mujer vistiendo un abrigo largo oscuro con plumas posa con las manos abiertas en un pasillo en blanco y negro
La cantante Lali Espósito recorre los pasillos tras su presentación musical en el estadio de River Plate.

Una fotografía en blanco y negro muestra a la cantante caminando por un pasillo interno del estadio, con un vestuario de cuero negro con mangas abullonadas y un cuello de plumas oscuras, en una pose con los brazos extendidos.

El carrete incluye, además, postales previas al show tomadas en el estadio vacío durante la prueba de sonido. En una de ellas, Espósito posa con otra mujer con anteojos de sol, ambas con el micrófono en la mano, mientras de fondo se ven las gradas sin público. En otra toma de la misma secuencia, ambas ríen con un gesto de sorpresa frente a cámara.

Una persona con auriculares y camiseta negra con la frase WHO THE FUCK IS LALI opera una consola de sonido bajo luz roja
La artista Lali Espósito opera una consola de sonido e instrumentos digitales en un ambiente iluminado por luces rojas.
Dos fotografías de cantantes actuando sobre un escenario con micrófonos e iluminación de espectáculo
La cantante Lali se presenta junto a músicos invitados sobre el escenario durante su concierto en el Estadio River Plate.
Una cantante salta con los brazos abiertos sobre un escenario iluminado con humo en una fotografía en blanco y negro
La cantante Lali Espósito actúa sobre el escenario del estadio de River Plate durante su concierto.

Esa misma serie suma una imagen de las dos riendo a upar de una guitarra eléctrica blanca, en pleno ensayo diurno, con las gradas vacías del Monumental de fondo.

Una fotografía nocturna muestra al público con los teléfonos celulares en alto, iluminando la escena, mientras sobre el estadio se recorta una luna llena entre las nubes.

El carrete cierra con un primer plano en blanco y negro de Espósito cantando frente a un micrófono con pie, con el cabello al viento y anteojos de sol, en lo que parece una toma al aire libre durante la jornada del show.

Temas Relacionados

Lali EspósitoPedro RosemblatEstadio MonumentalTini Stoessel

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El comunicado de Turf tras la denuncia contra su cantante, Joaquín Levinton: “No vamos a hacer públicas conversaciones privadas”

La banda publicó un texto en el que negó los hechos atribuidos al líder de la agrupación y adelantó que aportará pruebas a la Justicia

El comunicado de Turf tras la denuncia contra su cantante, Joaquín Levinton: “No vamos a hacer públicas conversaciones privadas”

Verónica de la Canal dio detalles sobre los vestidos de novia de Lali Espósito y Tini Stoessel: “Me pareció mágico”

La modista reveló que ambas cantantes la convocaron tras años de colaborar con ellas: “Las visto a las dos desde muy chiquitas”

Verónica de la Canal dio detalles sobre los vestidos de novia de Lali Espósito y Tini Stoessel: “Me pareció mágico”

Luck Ra se fue enojado de un móvil de TV tras una pregunta sobre Tiago PZK y La Joaqui: “Ya está, basta”

El músico cordobés dejó una nota en vivo con A la Barbarossa luego de que insistieran sobre el vínculo de su expareja con el rapero. El incómodo momento

Luck Ra se fue enojado de un móvil de TV tras una pregunta sobre Tiago PZK y La Joaqui: “Ya está, basta”

La reacción de Marta Fort tras sufrir un accidente en su debut en MasterChef

La hija de Ricardo Fort relató el contratiempo que atravesó en la cocina del reality, habló del arroz cuestionado por el jurado y defendió su plato

La reacción de Marta Fort tras sufrir un accidente en su debut en MasterChef

Quién es Lucía Scarpa, la chef privada de Enzo Fernández y Tagliafico que se volvió viral y sueña con cocinar para Lionel Messi

Empezó preparándole viandas a Wos, dio el salto a Europa y terminó conquistando a figuras como María Becerra y Nathy Peluso. En diálogo con Infobae a la Tarde, repasó su historia, el furor de sus videos en TikTok y los secretos detrás del menú de las estrellas

Quién es Lucía Scarpa, la chef privada de Enzo Fernández y Tagliafico que se volvió viral y sueña con cocinar para Lionel Messi

AMÉRICA

Honduras: salarios pendientes mantienen en tensión al sector médico

Honduras: salarios pendientes mantienen en tensión al sector médico

Banca panameña favorece una prevención financiera dinámica y adaptada a los nuevos riesgos

Extenderán las revisiones obligatorias a 158.402 vehículos de carga en El Salvador tras fatal accidente de 15 vehículos

La falta de ambulancia agrava la atención de un campesino herido con machete en Camagüey

Costa Rica reactiva proyecto para llevar nuevamente el tren al Pacífico tras más de tres décadas

MALDITOS NERDS

Nintendo Switch recibirá ‘Isles of Sea & Sky’, una aventura de puzles no lineal

Nintendo Switch recibirá ‘Isles of Sea & Sky’, una aventura de puzles no lineal

Satisfactory anuncia ‘Core Values’, su primera expansión de pago subterránea

‘Queen’s Domain’, el RPG inspirado en ‘King’s Field’, fija su estreno para octubre

Baldur’s Gate 3 recibe un parche sorpresa de Larian con tres arreglos clave

Jennifer Lawrence protagonizará ‘The Flood’, la ciencia ficción de Zach Cregger

DEPORTES

Asistencia perfecta de Palacios y definición de lujo: el golazo de Nico Paz para Argentina ante Bolivia

Asistencia perfecta de Palacios y definición de lujo: el golazo de Nico Paz para Argentina ante Bolivia

Argentina vence 2-0 a Bolivia en el primer amistoso tras el Mundial antes de la despedida de Messi

Por qué no estuvo lleno el estadio en el amistoso entre Argentina y Bolivia: qué pasará en los próximos dos encuentros

El llamativo video de los All Blacks contra Chile por la superficie de su territorio

“Traición”: el periodista amigo de Cristiano Ronaldo dio detalles del escándalo por el que dejó la concentración de Portugal