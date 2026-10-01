El romántico gesto de Pedro Rosemblat a Lali Espósito que enterneció a sus fans: “Esto es lo que más te excita”

Lali Espósito mostró el íntimo gesto de Pedro Rosemblat

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Una fotografía de milanesas napolitanas con papas fritas y una nota manuscrita firmada con una estrella se coló entre las postales del último show de Lali Espósito en el estadio Monumental: el carrete de fotos que la cantante publicó tras cerrar su gira reveló un gesto de su pareja, Pedro Rosemblat, junto a imágenes del escenario, el backstage y el público que colmó las tribunas el sábado 26 de septiembre de 2026.

La gira “No vayas a atender cuando el demonio llama” concluyó esa noche en River Plate con la tercera presentación de Espósito en ese estadio durante 2026. En total, la artista acumuló ocho fechas con localidades agotadas: cinco en el estadio de Vélez Sarsfield a lo largo de 2025 y tres en el Monumental en lo que va de 2026.

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La secuencia fotográfica combina registros del escenario con capturas íntimas del detrás de escena. Una de las tomas más llamativas muestra el estadio vacío horas antes del recital, con la pasarela central y el andamiaje de luces ya instalado. La misma perspectiva aparece replicada en otra imagen, esta vez con las tribunas repletas y los teléfonos celulares del público encendidos. El carrete cierra con una fotografía en blanco y negro de Espósito arrodillada sobre el escenario, de espaldas al lente, frente a las gradas iluminadas.

La cantante argentina Lali Espósito actúa sobre el escenario durante su concierto en el Estadio River Plate.

La artista Lali Espósito participa en la prueba de sonido y los preparativos para su espectáculo en el estadio de River Plate.

Una bandeja de madera sobre una cama contiene un plato con milanesas a la napolitana, papas fritas y un mensaje manuscrito de afecto.

La nota que acompañaba la bandeja de comida, colocada sobre una cama en el backstage, llevaba el mensaje: “Esto es lo que más te excita: Napo con papas fritas. Te amo”. Sin firma de nombre, la estrella que la rubricaba coincide con el isotipo presente en el micrófono y en las remeras de la producción del show. Aunque Rosemblat no figura explícitamente como autor, la combinación de ese detalle con las fotos de pareja en el backstage establece el contexto del gesto.

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Entre esas imágenes, una muestra a Rosemblat detrás de Espósito, ambos frente a cámara con gestos cómplices. En otra, ella lo sostiene el rostro entre las manos.

El material documental del proceso de preparación ocupa otra parte del carrete. Hay tomas en blanco y negro de la cantante sentada mientras recibe maquillaje, y una imagen a color en la que retoca su labial frente a un espejo de mano con forma de corazón, sostenido por un integrante del equipo. También aparece Espósito en la prueba de sonico con el estadio vacío, micrófono con logo de estrella en mano, con las gradas vacías de fondo.

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Las postales de pausa entre bambalinas muestran a la artista abrazada con dos integrantes del equipo, en ropa de ensayo, y en otra secuencia, con dos colaboradores que le colocan una campera de cuero sobre los hombros en los camarines. Entre los momentos más espontáneos del carrete, uno de los miembros de su equipo con el palo santo, tradición que inicio de la mano del sobrino de la cantante, con un gesto de humor, mientras en primer plano se distingue a un integrante del personal de seguridad con la inscripción “Tech 3” en su chaleco.

La artista argentina Lali Espósito canta ante el público durante su espectáculo musical en el estadio de River Plate.

La cantante argentina Lali Espósito sostiene un micrófono y posa abrazada con una colaboradora en un escenario durante una sesión de ensayo.

La cantante argentina Lali Espósito conversa de cerca con una persona de su entorno detrás del escenario.

El carrete suma postales de las presentaciones compartidas con otros artistas sobre el escenario. En una secuencia a color con luces rojas, Lali Espósito canta a dúo con un invitado vestido de camisa blanca y anteojos oscuros, ambos con el micrófono en mano.

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En otra imagen de la misma serie aparece un trío sobre el escenario: Lali con un vestuario a cuadros con flecos de plumas azules, flanqueada por otros dos intérpretes vestidos de negro, en una de las participaciones especiales de la noche.

El carrete también documenta el salto de Espósito sobre el escenario, en plena coreografía, con el público de fondo capturado en una toma en blanco y negro desde abajo del paso de pasarela.

Esa imagen tiene su correlato en una fotografía posterior, también en blanco y negro, que muestra una celebración grupal en el backstage: el equipo de producción y los bailarines aplauden y bailan alrededor de una zona de camarines decorada con cortinas blancas, en lo que parece el festejo posterior al cierre del show.

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La artista argentina Lali Espósito canta frente a un micrófono durante un concierto realizado en el estadio de River Plate.

La cantante Lali Espósito realiza las pruebas de sonido en el escenario del estadio de River Plate junto a otros músicos.

La cantante Lali Espósito recorre los pasillos tras su presentación musical en el estadio de River Plate.

Una fotografía en blanco y negro muestra a la cantante caminando por un pasillo interno del estadio, con un vestuario de cuero negro con mangas abullonadas y un cuello de plumas oscuras, en una pose con los brazos extendidos.

El carrete incluye, además, postales previas al show tomadas en el estadio vacío durante la prueba de sonido. En una de ellas, Espósito posa con otra mujer con anteojos de sol, ambas con el micrófono en la mano, mientras de fondo se ven las gradas sin público. En otra toma de la misma secuencia, ambas ríen con un gesto de sorpresa frente a cámara.

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La artista Lali Espósito opera una consola de sonido e instrumentos digitales en un ambiente iluminado por luces rojas.

La cantante Lali se presenta junto a músicos invitados sobre el escenario durante su concierto en el Estadio River Plate.

La cantante Lali Espósito actúa sobre el escenario del estadio de River Plate durante su concierto.

Esa misma serie suma una imagen de las dos riendo a upar de una guitarra eléctrica blanca, en pleno ensayo diurno, con las gradas vacías del Monumental de fondo.

Una fotografía nocturna muestra al público con los teléfonos celulares en alto, iluminando la escena, mientras sobre el estadio se recorta una luna llena entre las nubes.

El carrete cierra con un primer plano en blanco y negro de Espósito cantando frente a un micrófono con pie, con el cabello al viento y anteojos de sol, en lo que parece una toma al aire libre durante la jornada del show.