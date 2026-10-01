El Salvador

Grupo Cibest prevé que la inflación en El Salvador comience a moderarse desde mediados de 2027

La persistencia de los elevados costos energéticos y las sequías asociadas al fenómeno de El Niño mantendrían la presión sobre alimentos, transporte y servicios hasta los primeros meses del próximo año

Ilustración de un médico y una pareja, una mujer con cartera vacía, medicinas, reloj, monedas, bandera de El Salvador y puerto industrial con flechas de aumento.
Grupo Cibest proyecta que la inflación en El Salvador comenzará a moderarse el próximo año. /(Imagen Ilustrativa Infobae)
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El panorama de precios en El Salvador mantendrá presiones durante los próximos meses, aunque el equipo de investigaciones económicas de Grupo Cibest proyecta que la inflación comience a moderarse desde mediados de 2027, una vez se disipen factores externos vinculados al costo de la energía y a las condiciones climáticas.

La previsión fue expuesta por Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Grupo Cibest, durante una presentación regional sobre las perspectivas para América Latina. La economista señaló que el comportamiento de los precios dependerá, en buena medida, de la evolución del conflicto en Medio Oriente y del impacto del fenómeno de El Niño sobre la producción agrícola.

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La inflación comienza a ceder el próximo año, una vez pase lo peor del fenómeno del Niño, que será como entre finales del 2026 y principios del 2027”, afirmó Clavijo. La estimación considera también una eventual distensión en Medio Oriente durante el segundo trimestre del próximo año.

El incremento del petróleo es uno de los factores de mayor atención para las economías centroamericanas. Clavijo explicó que los precios internacionales del crudo se acercaron a USD 108 por barril, tras una nueva escalada de tensiones en Medio Oriente y una reducción de los inventarios disponibles.

Dos manos intercambian billetes y monedas de dólar sobre un mostrador de mercado con frijoles, arroz, tomates, pan y etiquetas de precios tachados.
Los bancos centrales emplean el aumento de las tasas de interés para encarecer el financiamiento y regular el gasto de los hogares. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento tiene efectos sobre el transporte, los combustibles y los costos de producción. También puede encarecer fertilizantes y otros insumos, con impacto sobre los precios de los alimentos. “La inflación sí le pega a todo el mundo. El dolor en el bolsillo lo sienten las personas”, expresó la analista.

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Durante su intervención, Clavijo sostuvo que el diésel alcanzó valores superiores a los registrados en 2022, cuando la invasión rusa a Ucrania generó un repunte global de materias primas. La permanencia de costos elevados de energía puede trasladarse a bienes y servicios consumidos por los hogares.

El análisis de Grupo Cibest parte de que el choque actual tiene un origen externo. Bajo esa lectura, una reducción del conflicto permitiría aliviar la presión sobre los mercados de combustibles y sobre la cadena de costos que llega a las economías de la región.

El fenómeno de El Niño puede presionar alimentos y tarifas

A las tensiones energéticas se suma el riesgo climático. La directora de Investigaciones Económicas de Grupo Cibest advirtió que el fenómeno de El Niño puede generar sequías en parte de Centroamérica, con consecuencias sobre cultivos y precios de productos alimenticios.

La duración del programa dependerá de los precios internacionales del petróleo y de si los Q2.500 millones alcanzan hasta el 31 de diciembre de 2026.
El alza internacional del petróleo incrementa los costos de transporte, combustibles y fertilizantes para la producción de alimentos. /(DCA)

“Para países también como en Centroamérica y Colombia es de presión en inflación por afectación a cultivos, productos, aumento de sus precios”, señaló. Las condiciones climáticas también podrían afectar el sector energético si reducen la disponibilidad de recursos para la generación eléctrica, lo que tendría efectos sobre las tarifas de servicios públicos.

Clavijo ubicó el período de mayor presión climática entre el cierre de 2026 y los primeros meses de 2027. Esa combinación de factores podría retrasar el alivio en el costo de vida, pese a que los niveles de inflación regional permanecen por debajo de los observados durante la etapa posterior a la pandemia.

La economista indicó que las economías centroamericanas conservan una base macroeconómica que les permite enfrentar estos ciclos. El reto, explicó, consiste en aplicar políticas que contengan las presiones de precios sin afectar de forma abrupta la actividad productiva.

Las tasas de interés son una herramienta para moderar el gasto

La inflación también condiciona las decisiones de los bancos centrales. Clavijo explicó que las tasas de interés funcionan como un mecanismo para regular la liquidez: cuando suben, se encarece el financiamiento y disminuye el incentivo para adquirir bienes mediante crédito.

Cierre de manos anónimas contando billetes de dólar y monedas salvadoreñas en un mostrador de madera. El fondo desenfocado muestra estantes de una tienda.
Las economías de Centroamérica conservan una estructura macroeconómica que permite amortiguar los choques externos de precios. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

El efecto suele concentrarse en la compra de vehículos, viviendas y otros bienes duraderos. “Mayores tasas de interés deberían tener ese efecto de matizar y mitigar las dinámicas de consumo”, sostuvo.

La analista recordó que la Reserva Federal de Estados Unidos aumentó su tasa de referencia en 25 puntos básicos durante septiembre. Aunque El Salvador no cuenta con una política monetaria propia por su esquema de dolarización, las condiciones financieras estadounidenses inciden en el costo del crédito y en las decisiones de inversión del país.

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