Panamá

Empresarios proyectan que Panamá Oeste será el nuevo motor de crecimiento e inversión del país

Ubicada a escasos minutos de la ciudad capital, la provincia cuenta con una población aproximada de 670,000 habitantes

El desarrollo de Panamá Oeste fue evaluado por su capacidad de consolidar un corredor que integre turismo, alojamiento, gastronomía y comercio. (CCIAP)
El desarrollo de Panamá Oeste fue evaluado por su capacidad de consolidar un corredor que integre turismo, alojamiento, gastronomía y comercio. (CCIAP)
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La provincia de Panamá Oeste corre el riesgo de convertirse en una zona dormitorio si su crecimiento poblacional no viene acompañado de empleo local, según advirtió la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP).

El gremio empresarial sostuvo que los indicadores demográficos y comerciales de la provincia no deben leerse solo como estadísticas, sino como un llamado a la acción.

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La CCIAP destacó que Panamá Oeste ya reúne el peso poblacional, la ubicación geográfica y la dinámica comercial necesarios para consolidarse como la segunda economía provincial de Panamá.

El desafío, según la cámara, consiste en que ese potencial se traduzca en bienestar social y no obligue a los residentes a salir diariamente de la provincia en busca de trabajo.

Creada en 2014, la provincia de Panamá Oeste cuenta con una población aproximada de 670,000 habitantes, con una densidad de población de 240 habitantes por kilómetro cuadrado, con uno de los mayores incrementos poblacionales del país.

El Foro Panamá Oeste: Crecimiento y Desarrollo, fue organizado en conjunto por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Panamá Oeste. (CCIAP)
El Foro Panamá Oeste: Crecimiento y Desarrollo, fue organizado en conjunto por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Panamá Oeste. (CCIAP)

De acuerdo con el gremio empresarial, no basta con el aumento poblacional: la clave está en multiplicar las empresas locales, generar empleos estables dentro de la provincia, retener talento y garantizar servicios públicos que sostengan ese crecimiento sin dependencia de la capital.

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En esa línea, Juan Antonio Ledezma, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Panamá Oeste, planteó que la provincia puede fortalecer una economía propia y aprovechar mejor las oportunidades que trae su expansión.

“Panamá Oeste no solamente está creciendo en población; también está creciendo en actividad comercial, empresarial y deservicios”, dijo Ledezma.

El dirigente amplió, señalando que “nuestra aspiración es que cada vez más de las oportunidades, los empleos y las inversiones segeneren dentro de la propia provincia”.

Ambas organizaciones representativas del sector empresarial coincidieron en que el crecimiento de la provincia exige más planificación y coordinación entre el sector público, el sector privado y las comunidades.

En el orden usual, Juan Antonio Ledezma, presidente de la Cámara de Comercio de Panamá Oeste, y Aurelio Barría Pino, de la Cámara de Comercio de Panamá. (CCIAP)
En el orden usual, Juan Antonio Ledezma, presidente de la Cámara de Comercio de Panamá Oeste, y Aurelio Barría Pino, de la Cámara de Comercio de Panamá. (CCIAP)

La movilidad, la infraestructura, el ordenamiento territorial, los servicios públicos y la generación de empleos dentro del territorio fueron señalados como los elementos centrales para sostener la competitividad y mejorar la calidad de vida de los habitantes.

A esos puntos se sumó el análisis sobre las Playas del Pacífico. El desarrollo de esa zona fue evaluado por su capacidad de consolidar un corredor que integre turismo, alojamiento, gastronomía, entretenimiento, comercio, servicios, bienes raíces y experiencias locales.

Ese corredor, según se planteó en el encuentro, ampliaría las oportunidades tanto para empresarios y emprendedores como para las comunidades que habitan la zona.

El diagnóstico surgió durante el Foro Panamá Oeste: Crecimiento y Desarrollo, organizado en conjunto por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Panamá Oeste.

El encuentro buscó abrir un espacio de diálogo para construir una visión compartida que permita aprovechar las ventajas estratégicas de la provincia.

La autopista Arraiján–La Chorrera es una de las vías que comunica a la ciudad capital con la provincia de Panamá Oeste.
La autopista Arraiján–La Chorrera es una de las vías que comunica a la ciudad capital con la provincia de Panamá Oeste.

Reunió a representantes del sector empresarial, autoridades, especialistas y actores vinculados al desarrollo de la provincia para analizar oportunidades de inversión, generación de empleo, infraestructura, turismo, competitividad, encadenamientos productivos y desarrollo sostenible.

Entre los objetivos planteados por las dos entidades figuraron fortalecer a las empresas y a las pequeñas y medianas empresas (pymes) locales, atraer inversiones y convertir el crecimiento económico y urbano en desarrollo sostenible para los habitantes.

Las cámaras de Comercio coincidieron en que el momento actual de Panamá Oeste marca una etapa decisiva.

El crecimiento poblacional y comercial ya está en marcha, pero el resultado final dependerá de si esas oportunidades se quedan dentro de la provincia o continúan expulsando a sus residentes hacia otros territorios en busca de trabajo.

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