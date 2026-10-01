Deportes

Salto y cabezazo letal: así fue el gol del Cuti Romero frente a Bolivia tras ser confirmado como el capitán de la selección argentina

El defensor lució la cinta y estampó el 3-0 luego de un centro de Nico Paz

El defensor marcó su primer tanto después de ser confirmado como primer capitán de la Albiceleste tras la salida de Lionel Messi
Guardar

Cristian Romero convirtió el tercer gol de Argentina ante Bolivia a los 53 minutos, en su primer partido tras ser confirmado como capitán de la Selección. Nicolás Paz levantó un centro desde el córner izquierdo y el defensor se impuso en las alturas para marcar con un cabezazo cruzado, en el triunfo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El encuentro ante Bolivia significó el primer amistoso de la Albiceleste después de la final del Mundial 2026 y se jugó previo a la despedida de Lionel Messi, programada para el 6 de octubre. Lautaro Martínez abrió el marcador a los 18 minutos y Nico Paz estableció el segundo tanto a los 28, antes de la conquista del Cuti en el complemento.

PUBLICIDAD

Poco después de su tanto, el defensor abandonó la cancha junto a Paz y a Gianluca Prestianni. En sus lugares ingresaron Leonardo Balerdi, Franco Mastantuono y Valentín Barco. El Cuti, tras recibir la ovación del Mario Alberto Kempes, recinto que lo vio brillar en Belgrano de Córdoba, le cedió la cinta de capitán a Emiliano Martínez.

El cabezazo del Cuti para el 3-0 (REUTERS/Rodrigo Valle)
El cabezazo del Cuti para el 3-0 (REUTERS/Rodrigo Valle)

Romero había sido confirmado como el nuevo portador de la cinta por Lionel Scaloni, en reemplazo de Messi. “El capitán va a ser Cuti. Es el indicado”, sostuvo el entrenador, que amplió la lista y nombró como alternativas a Emiliano Martínez, Rodrigo de Paul y Lautaro Martínez.

PUBLICIDAD

El defensor asume el liderazgo del plantel a los 28 años, aunque ya había ejercido la cinta en junio de 2025, con Nicolás Otamendi suspendido y Messi en el banco de suplentes, en un triunfo por 1 a 0. Una señal previa de la sucesión se dio el 22 de septiembre, en el predio de Ezeiza, cuando el plantel celebró el cumpleaños de Claudio Tapia y Romero flanqueó al presidente de la AFA en el momento de la torta.

El debut de Romero en la Selección mayor se produjo en junio de 2021, por Eliminatorias, justo antes de la Copa América que se convirtió en el trampolín de la era Scaloni. Antes de eso, había integrado el plantel Sub 20 en el Sudamericano de 2017, bajo la conducción de Claudio Úbeda y con Fernando Batista como ayudante de campo, torneo en el que fue subcapitán pero sufrió dos expulsiones que le costaron la clasificación al Mundial juvenil de Corea del Sur.

“La verdad que un día de esos que siempre va a quedar marcado para el resto de mi vida. Nunca me hubiese imaginado empezar mi carrera acá, emigrar y hoy, después de diez años, volver habiendo conseguido todo con la selección argentina, viviendo la época dorada de nuestra Selección. Estoy muy contento de esto que me toca vivir hoy. Obviamente que esto sigue, hay que armar un buen grupo, tenemos buenos jugadores, tenemos un excelente cuerpo técnico y vamos a prepararnos para seguir intentando llevar a la selección a lo más alto”, indicó el Cuti tras el encuentro en diálogo con Telefe.

En cuanto a la decisión de Scaloni expresó: “Me lo hizo saber hace bastante tiempo cuando me dijo que iba a ser el tercer capitán, porque bueno, Leo y Otamendi eligieron, también fueron responsables que yo sea el tercer capitán y nada. Después del mundial, cuando Leo dijo que no iba a seguir, Otamendi lo mismo, me tocaba asumir la responsabilidad esa”.

Temas Relacionados

Cristian RomeroCuti Romeroselección argentinadeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Argentina venció 4-0 a Bolivia en el primer amistoso tras el Mundial 2026

El equipo de Lionel Scaloni se llevó una clara victoria gracias a los goles de Lautaro Martínez, Nico Paz, Cristian Romero y José López

Argentina venció 4-0 a Bolivia en el primer amistoso tras el Mundial 2026

Lo que está en juego para Nicaragua y Costa Rica este jueves en Managua va más allá de los tres puntos

Un resultado adverso, combinado con otros marcadores de la jornada, podría anticipar el descenso de una de las dos selecciones centroamericanas y complicar su camino hacia la Copa Oro

Lo que está en juego para Nicaragua y Costa Rica este jueves en Managua va más allá de los tres puntos

Asistencia perfecta de Palacios y definición de lujo: el golazo de Nico Paz para Argentina ante Bolivia

El volante ofensivo recibió un pase vertical y anotó el 2-0 en Córdoba con un toque sutil

Asistencia perfecta de Palacios y definición de lujo: el golazo de Nico Paz para Argentina ante Bolivia

Por qué no estuvo lleno el estadio en el amistoso entre Argentina y Bolivia: qué pasará en los próximos dos encuentros

El Mario Alberto Kempes no tuvo el 100% de su capacidad. Los motivos

Por qué no estuvo lleno el estadio en el amistoso entre Argentina y Bolivia: qué pasará en los próximos dos encuentros

El llamativo video de los All Blacks contra Chile por la superficie de su territorio

La cuenta oficial de Tik Tok del elenco neozelandés intentó hacer una broma que causó repercusión en el mundo del deporte

El llamativo video de los All Blacks contra Chile por la superficie de su territorio

MALDITOS NERDS

Nintendo Switch recibirá ‘Isles of Sea & Sky’, una aventura de puzles no lineal

Nintendo Switch recibirá ‘Isles of Sea & Sky’, una aventura de puzles no lineal

Satisfactory anuncia ‘Core Values’, su primera expansión de pago subterránea

‘Queen’s Domain’, el RPG inspirado en ‘King’s Field’, fija su estreno para octubre

Baldur’s Gate 3 recibe un parche sorpresa de Larian con tres arreglos clave

Jennifer Lawrence protagonizará ‘The Flood’, la ciencia ficción de Zach Cregger

ENTRETENIMIENTO

Infobae

Nicolas Cage compara las películas de superhéroes con la WWE

Presley Gerber habría recaído en el consumo de sustancias momentos antes de su muerte: esto reveló un nuevo video de TMZ

Pareja de tiktokers fue detenida tras un incendio que destruyó una casa abandonada

El oso malcriado está de vuelta: ‘Ted’ revela su primer vistazo en versión animada

El video que indigna a las redes: influencer se sienta sobre una tortuga marina que ponía huevos en una zona protegida

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador: Asamblea Legislativa recibe proyecto presupuestario de USD 12,421 millones para el ejercicio 2027

El Salvador: Asamblea Legislativa recibe proyecto presupuestario de USD 12,421 millones para el ejercicio 2027

República Dominicana: Emiten alerta verde en San Cristóbal, Santo Domingo y el Distrito Nacional por lluvias

Costa Rica inaugura moderno embarcadero en una histórica isla que funcionó como prisión durante más de un siglo

Lo que está en juego para Nicaragua y Costa Rica este jueves en Managua va más allá de los tres puntos

República Dominicana refuerza su respuesta contra la meningitis bacteriana con apoyo de la OPS