Salto y cabezazo letal: así fue el gol del Cuti Romero frente a Bolivia tras ser confirmado como el capitán de la selección argentina

El defensor marcó su primer tanto después de ser confirmado como primer capitán de la Albiceleste tras la salida de Lionel Messi

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Cristian Romero convirtió el tercer gol de Argentina ante Bolivia a los 53 minutos, en su primer partido tras ser confirmado como capitán de la Selección. Nicolás Paz levantó un centro desde el córner izquierdo y el defensor se impuso en las alturas para marcar con un cabezazo cruzado, en el triunfo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El encuentro ante Bolivia significó el primer amistoso de la Albiceleste después de la final del Mundial 2026 y se jugó previo a la despedida de Lionel Messi, programada para el 6 de octubre. Lautaro Martínez abrió el marcador a los 18 minutos y Nico Paz estableció el segundo tanto a los 28, antes de la conquista del Cuti en el complemento.

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Poco después de su tanto, el defensor abandonó la cancha junto a Paz y a Gianluca Prestianni. En sus lugares ingresaron Leonardo Balerdi, Franco Mastantuono y Valentín Barco. El Cuti, tras recibir la ovación del Mario Alberto Kempes, recinto que lo vio brillar en Belgrano de Córdoba, le cedió la cinta de capitán a Emiliano Martínez.

El cabezazo del Cuti para el 3-0 (REUTERS/Rodrigo Valle)

Romero había sido confirmado como el nuevo portador de la cinta por Lionel Scaloni, en reemplazo de Messi. “El capitán va a ser Cuti. Es el indicado”, sostuvo el entrenador, que amplió la lista y nombró como alternativas a Emiliano Martínez, Rodrigo de Paul y Lautaro Martínez.

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El defensor asume el liderazgo del plantel a los 28 años, aunque ya había ejercido la cinta en junio de 2025, con Nicolás Otamendi suspendido y Messi en el banco de suplentes, en un triunfo por 1 a 0. Una señal previa de la sucesión se dio el 22 de septiembre, en el predio de Ezeiza, cuando el plantel celebró el cumpleaños de Claudio Tapia y Romero flanqueó al presidente de la AFA en el momento de la torta.

El debut de Romero en la Selección mayor se produjo en junio de 2021, por Eliminatorias, justo antes de la Copa América que se convirtió en el trampolín de la era Scaloni. Antes de eso, había integrado el plantel Sub 20 en el Sudamericano de 2017, bajo la conducción de Claudio Úbeda y con Fernando Batista como ayudante de campo, torneo en el que fue subcapitán pero sufrió dos expulsiones que le costaron la clasificación al Mundial juvenil de Corea del Sur.

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“La verdad que un día de esos que siempre va a quedar marcado para el resto de mi vida. Nunca me hubiese imaginado empezar mi carrera acá, emigrar y hoy, después de diez años, volver habiendo conseguido todo con la selección argentina, viviendo la época dorada de nuestra Selección. Estoy muy contento de esto que me toca vivir hoy. Obviamente que esto sigue, hay que armar un buen grupo, tenemos buenos jugadores, tenemos un excelente cuerpo técnico y vamos a prepararnos para seguir intentando llevar a la selección a lo más alto”, indicó el Cuti tras el encuentro en diálogo con Telefe.

En cuanto a la decisión de Scaloni expresó: “Me lo hizo saber hace bastante tiempo cuando me dijo que iba a ser el tercer capitán, porque bueno, Leo y Otamendi eligieron, también fueron responsables que yo sea el tercer capitán y nada. Después del mundial, cuando Leo dijo que no iba a seguir, Otamendi lo mismo, me tocaba asumir la responsabilidad esa”.

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