Natalie Pérez reveló cómo fue su primera cita con Tomás Rottemberg: "Me llevé el vino en la mano y eso le gustó"

La artista abrió la puerta de su intimidad y relató el diálogo que tuvieron

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Este miércoles, Natalie Pérez decidió abrir la puerta de su intimidad y relatar cómo fue el inicio de su relación con Tomás Rottemberg. La artista contó que una salida a tomar algo con su actual pareja cambió el rumbo de un vínculo que ella había postergado durante años. La actriz y cantante relató que él la había invitado cuatro veces antes de que aceptara, hasta que una noche, después de una función de teatro, dijo que sí.

En diálogo con Toto Kirzner y Noelia Custodio, Pérez recordó en el streaming Olga: “Me dijo: “¿Hoy querés ir a tomar algo?”. Hoy. No, pero él ya me había invitado cuatro veces, en años anteriores”.

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Ante la consulta de Kirzner sobre si ella había cancelado o rechazado esas propuestas, explicó los motivos: “En años anteriores. Sí. Nos conocíamos. Bueno, pero pues estaba en diferentes situaciones. Estaba de viaje, estaba conociendo a alguien, estaba saliendo con alguien. Entonces dije: “Che, hoy no, hoy no, hoy no””.

La invitación que aceptó llegó una noche de lunes. “Y llegué al teatro, me senté. Yo creo que llegué antes porque quizás yo quería encontrármelo. Ay, amor, lo estoy diciendo. Estaba sentada y me dijo: “¿Querés ir a tomar una cerveza hoy, lunes?”. Yo todos los días sueño con esa primera vez que nos vimos”, afirmó Natalie Pérez.

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La artista Natalie Pérez relata su primera cita con el productor Tomás Rottemberg durante una intervención en el canal de transmisión OLGA

Cuando Custodio le preguntó si quería salir con él, la artista respondió: “No, no, nada que ver. De hecho, no quería”. Sin embargo, reconoció que la cita la sorprendió y que sigue evocando aquella noche. “Fue una sorpresa, fue una sorpresa. Tomás dice que soy un poco nostálgica con eso, porque yo le digo: “Ay, nunca más me miraste como ese día””.

Pérez detalló que fueron a tomar vino a un bar y que la conversación se extendió hasta el cierre del local. “Fue ese, ese momento, ¿viste? Donde fue tipo: «Ah». Y fuimos a tomar un vino a un barcito. Nos echaron del barcito. Yo me llevé el vino en la mano y eso a él le gustó. Y nos sentamos en la calle a beber vino. Divino. Creo que nos encontramos a las once de la noche cuando terminé la función y me fui a las seis y media de la mañana totalmente borracha”.

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La actriz aclaró que aquella madrugada no hubo un acercamiento físico. “Sí, obvio. Y me fui. No pasó nada esa noche. Me fui, bueno, y después... El amor”, dijo, luego de que le preguntaran si Tomás había asistido a verla al teatro.

El descubrimiento del enamoramiento le provocó a Natalie Pérez una reacción emocional que compartió con sus amigas

Con el tiempo, Pérez entendió que sus sentimientos habían cambiado. “No, no. Sí, sí, sí, sí. Cuando me di cuenta que estaba enamorada, lloraba todos los días. Sentía que me pasaba algo y no sabía qué era. Y lloraba y me juntaba mis amigas y me dicen: “¿Qué te pasa?”. Se me había abierto una compuerta que estaba cerrada hace mucho. Sí, sí. Eso fue reloco. Ay, de repente estoy hablando de Tomás”.

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También sostuvo que esa salida fue determinante para el inicio de la relación. “Para mí no se daba nunca más. Era esa. Igual mis amigas todo el tiempo me dijeron que tenemos, desde que el comienzo, porque no nos separamos nunca más, que era una relación lesbiana. Y sé que es lesbiana. Yo no entendía el concepto, quiero decirte”.

La anécdota de Natalie Pérez con Ashton Kutcher que complicó a su exnovio

Días antes, Pérez había compartido otra anécdota vinculada con un encuentro con una figura de Hollywood. Durante su paso por Sería Increíble, el programa de Olga, contó que se sacó una foto con Ashton Kutcher en una fiesta de Netflix y que la situación le generó un conflicto con la pareja que tenía en ese momento.

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“Sentí que lo enamoré un poco, la verdad que sí. No estuve con él porque estaba de novia. No saben el problema que me trajo con mi novio de ese momento”, afirmó entre risas. La artista explicó que el actor estadounidense formaba parte de una lista de “permitidos” que había acordado con su entonces pareja, aunque optó por respetar la relación.

Pérez mostró al aire la selfie que conservaba de aquel encuentro y precisó que la foto fue tomada en un evento organizado por Netflix, tras regresar de una estadía de cuatro meses en Brasil.

“Solo le pedí la foto, yo estaba muy nerviosa. Me estaba cruzando con el amor de mi vida”, recordó la actriz y cantante. Luego bromeó sobre su aspecto físico al llegar a la fiesta: “Venía de estar cuatro meses en Brasil caminando todos los días, estaba re trabada”.

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