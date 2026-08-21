Curiosidad y nueva longevidad: la genealogía de una idea

El paradigma de la nueva longevidad tiene una génesis y una historia (Freepik)

Guardar

Toda obra genuina nace de una pregunta. Nace de la curiosidad, ese motor silencioso que empuja a investigar, a dudar, a leer durante años, a equivocarse y volver a empezar. La curiosidad es el origen de todo conocimiento verdadero: no se compra, no se improvisa, no se copia. Se cultiva con tiempo, con humildad y con una honestidad intelectual que hoy escasea.

Escribo esto porque en los últimos años he visto aparecer propuestas que retoman ideas centrales del paradigma de la Nueva Longevidad sin reconocer su genealogía. No hablo de coincidencias ni de inspiración legítima —el conocimiento siempre se construye sobre conocimiento previo—, sino de algo distinto: tomar un marco conceptual, despojarlo de su contexto, reformularlo apenas y presentarlo como si careciera de antecedentes. Cuando eso ocurre, el diálogo intelectual se empobrece, porque toda idea tiene una historia y reconocerla también forma parte de la honestidad con la que se construye conocimiento.

PUBLICIDAD

Lo que distingue a quien investiga con seriedad no es únicamente la inteligencia ni el talento, sino la curiosidad, el rigor y la buena fe; sobre todo esta última, su honestidad. Investigar implica preguntar antes de responder, citar antes de afirmar y reconocer a aquellos de quiénes hemos aprendido. Cuando se omiten deliberadamente esos antecedentes, no solo se borra una autoría: también se pierde la posibilidad de comprender cómo y por qué una idea llegó a formularse. Los títulos similares o las fórmulas apenas modificadas no son, por sí mismas, prueba de apropiación; pero sí deberían invitarnos a preguntar por las fuentes y las genealogías que sostienen aquello que se presenta como novedoso.

Porque de eso se trata. El borramiento de la genealogía de una idea no es únicamente un problema de autoría; revela una forma empobrecida de relacionarnos con el conocimiento. Quien toma un concepto sin reconocer el camino que lo hizo posible se queda con el resultado, pero pierde el proceso: las preguntas, las dudas, los debates y los años de trabajo que le dieron profundidad. Y esa diferencia termina notándose, porque las ideas sin contexto pueden circular, incluso volverse exitosas, pero corren el riesgo de convertirse en fórmulas vacías.

PUBLICIDAD

La Nueva Longevidad no nació de un golpe de suerte ni de una ocurrencia de escritorio. Fue el resultado de años de observación, de preguntas incómodas, de escuchar a las personas mayores y de cuestionar ideas establecidas sobre el envejecimiento. Implicó sostener una mirada muchas veces incómoda para el propio campo, discutir categorías aceptadas y proponer otras formas de entender una vida que se hacía más larga y diversa.

Toda idea tiene un origen y a partir de allí se desarrolla un linaje: antecedentes, autores, contextos, debates. En el caso de la Nueva Longevidad, ese recorrido tiene años de desarrollo y una propuesta que va mucho más allá de una etiqueta. Verla reducida a una fórmula comercial no preocupa por vanidad, sino porque despoja al concepto de la complejidad y de la responsabilidad ética con la que fue construido.

PUBLICIDAD

Que una idea se expanda es una buena noticia; que al hacerlo pierda su historia, su complejidad y sus fuentes es otra cosa. La curiosidad que da origen a una obra no puede copiarse, pero el conocimiento sí puede compartirse, discutirse y ampliarse cuando existe honestidad intelectual. Tal vez ahí esté la diferencia entre repetir una idea y contribuir verdaderamente a que evolucione.

Sin curiosidad, sin buena fe, solo queda el eco de una voz que nunca fue propia.