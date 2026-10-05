Lo que reveló un estudio sobre marcadores sanguíneos del Alzheimer en Nigeria y los factores que complican su interpretación

Investigadores de la Universidad de Ibadan evalúan marcadores sanguíneos para detectar de forma temprana la enfermedad de Alzheimer en África.

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Un análisis de sangre en Nigeria podría facilitar la identificación de la enfermedad de Alzheimer en poblaciones africanas, pero su posible utilidad dependerá de que el diagnóstico vaya acompañado de atención médica, apoyo económico y formación para las familias que asumen el cuidado cotidiano. Investigadores de Ibadan evalúan marcadores biológicos circulantes que podrían detectar con anticipación cambios vinculados con la enfermedad, en un país donde los servicios especializados siguen siendo limitados.

La mayor parte de la atención recae hoy en los familiares, a menudo sin capacitación ni asistencia práctica. Una revisión de 2022 sobre el cuidado de personas con demencia en África registró presión financiera, agotamiento físico, malestar emocional e interrupciones en el trabajo y la vida social de quienes cuidan a pacientes.

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La Organización Mundial de la Salud define la demencia como un conjunto de enfermedades que afecta la memoria, el pensamiento y la capacidad de realizar actividades diarias. En 2021, 57 millones de personas vivían con demencia en el mundo y más del 60% residía en países de ingresos bajos y medios, de acuerdo con el organismo.

En Nigeria no existe un registro nacional integral de la enfermedad. Una revisión sistemática de 2019 calculó que afecta aproximadamente a uno de cada 20 nigerianos de 60 años o más.

El aumento de casos y el peso del estigma

La demencia suele comenzar con olvidos que las familias atribuyen a distracción o envejecimiento: dinero extraviado, dificultades para recordar un hecho reciente o el nombre de una persona conocida. La preocupación aumenta cuando esos episodios afectan las conversaciones, la toma de decisiones y las tareas diarias.

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Las conductas derivadas del deterioro cognitivo provocan que algunas comunidades atribuyan la enfermedad de Alzheimer a actos de brujería.

El neurólogo geriátrico y especialista en neurociencia traslacional de la Universidad de Ibadan, Rufus Olusola Akinyemi, describió a Nature Africa, revista científica, situaciones en las que una persona mayor sale de su hogar en Yemetu, un barrio de Ibadan, para ir al conocido mercado de Oje y termina, sin poder explicar cómo llegó allí ni encontrar el camino de regreso, a kilómetros de distancia cerca de Cocoa House, en Dugbe. “La persona puede empezar realmente a perderse”, afirmó.

Con la progresión del deterioro, los pacientes pueden necesitar ayuda para vestirse, bañarse, comer o desplazarse de forma segura. También pueden presentar depresión, delirios u otros síntomas conductuales.

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En algunas comunidades nigerianas, esas transformaciones se interpretan como consecuencia de brujería o de faltas cometidas en el pasado. “Los llaman brujas o hechiceros”, dijo Akinyemi, quien conoció casos de personas con sospecha de demencia que fueron agredidas o asesinadas porque su comportamiento se entendió como una confesión de malas acciones.

En enero de 2020, el neurólogo Temitope Farombi fue convocado para atender a una mujer de más de 70 años que, confundida, había golpeado la puerta de un desconocido. Una multitud la desnudó y golpeó mientras le exigía que confesara prácticas de brujería; Farombi explicó que su desorientación y sus caminatas errantes podían tener una causa médica, la trató y luego localizó a su familia.

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Ibadan ocupa un lugar central en las investigaciones sobre demencia entre personas de ascendencia africana. Desde comienzos de la década de 1990, científicos compararon a residentes yoruba de la ciudad con afroestadounidenses de Indianápolis, en Estados Unidos.

Un análisis de 2001 estimó que la incidencia anual estandarizada por edad era de 1,35% en Ibadan, frente a 3,24% en Indianápolis. Esa diferencia alimentó la percepción de que la demencia era relativamente poco frecuente entre los yoruba, explicó Akinyemi.

Los datos más recientes sugieren un cambio. La prevalencia anterior rondaba el 2,3% entre participantes de 65 años o más, mientras que un análisis no publicado de una cohorte más nueva de Ibadan la situó cerca del 6% para el mismo grupo etario.

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Akinyemi advirtió que ambas investigaciones se realizaron con tres décadas de diferencia y no fueron idénticas. Aun así, consideró que la comparación apunta a un aumento que requiere más investigación, asociado en parte al envejecimiento poblacional y a una mayor supervivencia hasta las edades en que la demencia es más frecuente.

Las enfermedades cardiovasculares, la depresión, el aislamiento social, las alteraciones sensoriales y los traumatismos craneales también podrían contribuir. Aunque mejoraron el reconocimiento de los síntomas, la disponibilidad de imágenes cerebrales y la cantidad de profesionales formados en la materia, muchas familias solo llevan al paciente al hospital cuando la situación ya se volvió grave para todo el hogar.

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Los marcadores sanguíneos y sus límites clínicos

Una investigación publicada en Nature Communications, revista científica de acceso abierto, analizó muestras de 949 adultos de 50 años o más residentes en Yemetu y comparó sus resultados con los de adultos mayores del norte de Tanzania y Canadá. Los científicos hallaron patrones similares en las tres poblaciones para varias formas de tau fosforilada, entre ellas p-tau217, una proteína investigada como indicador sanguíneo de los cambios cerebrales propios del Alzheimer.

La investigadora Andrea Lessa Benedet, de la Universidad de Gotemburgo, institución sueca de investigación (Suecia) y una de las autoras de correspondencia del trabajo, señaló que la mayoría de las investigaciones sobre marcadores de demencia procede de Europa y América del Norte. Aplicar sus resultados a otras regiones podría dejar fuera diferencias en educación, salud cardiovascular, infecciones, condiciones de vida y otras exposiciones que afectan la salud cognitiva.

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“Parece que los marcadores centrales funcionan bien”, dijo Benedet a Nature Africa. Si futuros trabajos con más participantes confirman el resultado, las pruebas sanguíneas desarrolladas sobre todo en países de mayores ingresos podrían ayudar a identificar a pacientes africanos que necesitan evaluaciones adicionales.

La falta de servicios especializados obliga a las familias nigerianas a asumir el cuidado de pacientes con demencia sin formación previa.

La investigadora subrayó, sin embargo, que todavía deben definirse umbrales adecuados para cada contexto local, es decir, valores que permitan distinguir un resultado normal de uno anormal. Los participantes nigerianos y tanzanos compartieron entre sí más patrones proteicos que los nigerianos y canadienses, una similitud que podría estar relacionada con exposiciones ambientales y socioeconómicas comunes, aunque la investigación no determinó su causa.

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Nigeria y Tanzania representan solo dos países de un continente con una enorme diversidad genética, cultural y ambiental. “Tenemos que ser un poco cuidadosos con nuestras suposiciones”, advirtió Benedet.

La malaria mostró por qué ese contexto puede alterar la interpretación de las pruebas. Cerca de dos tercios de los participantes nigerianos declararon haber padecido la infección y ese antecedente se asoció con cambios en varias de las proteínas examinadas.

El trabajo no demostró que la malaria cause demencia. Los investigadores desconocían cuándo ocurrieron las infecciones, con qué gravedad y cuántas veces las habían contraído los participantes, aunque Benedet consideró necesario indagar si los episodios repetidos influyen en la salud cerebral o en la lectura de futuros análisis sanguíneos.

La investigación tuvo además límites importantes: solo 32 participantes nigerianos padecían demencia y no había resultados de imágenes cerebrales ni de líquido cefalorraquídeo que permitieran confirmar de manera independiente la enfermedad de Alzheimer. Tampoco fue posible establecer si cada caso respondía al Alzheimer, a lesiones vasculares, a accidentes cerebrovasculares previos o a una combinación de afecciones.

“Esto está lejos de estar terminado y lejos de ser concluyente”, sostuvo Benedet. “Es solo la punta del iceberg”.

Las muestras recogidas en Ibadan fueron procesadas y congeladas localmente antes de viajar a Gotemburgo para un análisis detallado. El equipo incorpora cohortes de más países africanos con el objetivo de ampliar y diversificar la investigación.

Un análisis preciso y asequible resolvería solo una parte del problema. La detección temprana puede ayudar a las personas a comprender su condición, planificar el futuro y acceder a atención, según la Organización Mundial de la Salud; también puede cuestionar la creencia de que alguien actúa deliberadamente mal o está bajo efectos de brujería.

“Ahora mismo, no veo cómo el paciente o la familia se beneficiarían de mi investigación específica”, reconoció Benedet. El beneficio clínico, si llega, será a más largo plazo.