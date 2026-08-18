Generación Silver
Agregar Infobae enGoogle

Paul McCartney insiste en el aprendizaje a cualquier edad: “Siempre puedes aprender y crecer”

El exbeatle pone en duda la idea de que la formación termina con la juventud. Su mirada apunta a aficiones, idiomas, vínculos y disciplinas nuevas, además de la valentía de revisar creencias

Paul McCartney, con cabello gris y barba, sentado en una mesa de madera. Viste chaqueta oscura, camisa blanca y chaleco. Manos entrelazadas. Vaso de agua en primer plano
Paul McCartney afirmó que siempre se puede aprender y crecer, sin importar la edad.
Guardar

Paul McCartney condensó en una frase una idea sobre envejecimiento, aprendizaje y curiosidad que desarma una de las asociaciones más extendidas sobre la edad: “No importa lo joven o viejo que seas, siempre puedes aprender y crecer”. La definición, apoyada en una trayectoria que siguió expandiéndose después de The Beatles, sitúa el paso del tiempo no como un límite, sino como una base para seguir cambiando.

La separación de The Beatles en 1970 no cerró la carrera de Paul McCartney: abrió otra etapa con Wings, la banda que McCartney formó junto a Linda McCartney y luego un recorrido solista. Ese trayecto refuerza la idea que plantea el músico británico: aprender y cambiar no dependen de la edad.

PUBLICIDAD

La afirmación del exbeatle discute una idea social persistente: que aprender pertenece a la juventud y que, con los años, determinadas búsquedas quedan fuera de alcance. En su planteo, cumplir años suma experiencia, recuerdos y conocimiento, pero no obliga a renunciar a descubrir cosas nuevas.

“Me gusta la idea de no saber lo que estoy haciendo. En cuanto sabés lo que estás haciendo, ya lo hiciste. Así que trato de mantenerme en un estado de desconocimiento”, dijo en una entrevista para The New Yorker en noviembre de 2021, al reflexionar sobre su proceso creativo.

PUBLICIDAD

La frase de Paul McCartney cuestiona la idea de que el aprendizaje pertenece solo a la juventud. REUTERS/Maja Smiejkowska/File Photo
La frase de Paul McCartney cuestiona la idea de que el aprendizaje pertenece solo a la juventud. REUTERS/Maja Smiejkowska/File Photo

En una entrevista con 60 Minutes de CBS en 2018, Paul McCartney contó que incluso las situaciones de angustia pueden convertirse en materia para crear. “A veces, una de las grandes cosas que motiva una canción es la angustia. Acabás de atravesar algo, algo muy molesto, decepcionante, preocupante o lo que sea”, explicó. McCartney relató que, en una de esas situaciones, se sentó al piano para ordenar lo que sentía y terminó escribiendo “I Don’t Know”, una canción en la que expresó sus propias ansiedades e inseguridades.

McCartney habló desde una vida artística atravesada por la reinvención. Lo que revelan sus palabras es una tensión entre la edad como dato biológico y la edad como frontera cultural: para él, lo que suele clausurar posibilidades no es el tiempo en sí, sino la percepción que cada persona construye sobre sus propios límites.

Cuando sostuvo que “siempre puedes aprender y crecer”, McCartney no restringió el aprendizaje a la educación formal ni a un cambio profesional. Su planteo amplía ese concepto hacia experiencias más abiertas: incorporar un idioma, desarrollar una habilidad, descubrir una afición, conocer otras personas o acercarse a una disciplina desconocida.

“También me gusta trabajar. Pero las relaciones son importantes. La familia es importante. La música es importante. […] Me gusta tener cosas que hacer, porque eso mantiene ocupado al cerebro. Y, además de todos mis proyectos, tuve el lujo de poder sentarme y escribir canciones sin ningún motivo, lo que es genial. Me mantiene alejado de las calles”, dijo en una entrevista con Dylan Jones, British GQ, 4 de agosto de 2020.

La carrera posterior a The Beatles refuerza la idea de una evolución sostenida

La biografía artística de Paul McCartney funciona en el texto como prueba de esa filosofía. Alcanzó fama mundial junto a John Lennon, George Harrison y Ringo Starr en la banda de Liverpool, pero su recorrido no quedó fijado a ese capítulo.

Paul McCartney
El aprendizaje, según Paul McCartney, incluye incorporar un idioma, desarrollar una habilidad o descubrir una afición. (Joel C Ryan/Invision/AP)

Tras el fin del grupo, formó Wings y luego construyó una extensa carrera en solitario. A lo largo de las décadas trabajó con distintos artistas, probó diferentes sonidos y siguió presentándose ante públicos de varias generaciones, una secuencia que impide leer su trayectoria como una repetición del pasado.

La edad aparece como condicionante social más que como límite real

El núcleo de la reflexión se desplaza después hacia un problema compartido por muchas personas: la sensación de que “ya es demasiado tarde” para empezar una afición, estudiar una materia desconocida o incluso cambiar de profesión. En ese punto, el argumento no niega que el paso del tiempo traiga cambios físicos, nuevas responsabilidades o circunstancias distintas a las de otras etapas.

Lo que sí cuestiona es que esos cambios deban traducirse en una renuncia automática al aprendizaje. La capacidad de adquirir conocimientos, desarrollar habilidades o encontrar nuevas motivaciones, según esa idea, no desaparece por una edad determinada: lo que cambia son las condiciones y la manera de enfrentar los retos.

Aprender también implica revisar lo que se creía sabido

Otro aspecto de la reflexión es que aprender no equivale solo a acumular información. McCartney asocia ese proceso con la disposición a poner en duda certezas construidas con los años.

Paul McCartney - Beatles
La carrera de Paul McCartney después de The Beatles refuerza una evolución sostenida basada en la reinvención. (REUTERS/Toby Melville)

La experiencia, en ese sentido, cumple una función doble. Puede ser una herramienta valiosa para interpretar el mundo, pero también puede volver más difíciles de cuestionar algunas ideas ya consolidadas.

Hace una década, cuando tenía 74 años, Paul McCartney ya hablaba de su relación con el paso del tiempo y de su decisión de continuar activo. En una entrevista con Rolling Stone publicada en 2016, el músico relativizó el peso de la edad: “La gente dice que la edad es un número. Es un número grande a medida que uno envejece. Pero si no interfiere, no me preocupa. Podés ignorarla. Eso es lo que hago”. Para McCartney, además, seguir sobre los escenarios estaba ligado a una pasión que no había perdido: “Siempre me fascinó subirme frente a la gente y actuar”.

Temas Relacionados

Paul McCartneyThe BeatlesEnvejecimientoAprendizajegeneracion silver

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo gestionar el estrés para vivir más y mejor

Dormir bien, bajar la autoexigencia y recuperar el equilibrio del sistema nervioso aparecen como ejes de una estrategia que, según una experta, puede reducir el riesgo de múltiples enfermedades

Cómo gestionar el estrés para vivir más y mejor

Últimos años de San Martín: cómo era la vida de este “bello anciano” y qué enfermedades padecía

Algunos de sus coetáneos, tanto americanos como europeos, han dejado testimonio de cómo era el Libertador, tanto en su carácter como físicamente. Y qué pasó el día de su muerte

Últimos años de San Martín: cómo era la vida de este “bello anciano” y qué enfermedades padecía

El aire contaminado no solo afecta a los pulmones: también podría agravar la artritis reumatoide

Los investigadores analizaron 12.583 consultas ambulatorias entre 2021 y 2024 y compararon seis contaminantes con la evolución de la enfermedad; las partículas finas PM2.5 mostraron la asociación más consistente

El aire contaminado no solo afecta a los pulmones: también podría agravar la artritis reumatoide

5 ejercicios para mejorar el balance y envejecer con más estabilidad

El equilibrio no solo ayuda a prevenir caídas. También resulta clave para caminar mejor, subir escaleras, proteger las articulaciones y conservar autonomía con el paso de los años

5 ejercicios para mejorar el balance y envejecer con más estabilidad

Felices los nietos: consejos para potenciar el aporte de los abuelos al desarrollo pleno de los niños

Los sí y los no de este vínculo familiar único. Privilegiados los pequeños y los grandes que lo pueden disfrutar. A los primeros les deja recuerdos inolvidables y a los segundos les devuelve vitalidad

Felices los nietos: consejos para potenciar el aporte de los abuelos al desarrollo pleno de los niños

DEPORTES

Ganó una Champions, jugó dos Mundiales, se retiró, y apareció jugando en la Novena División de su país: “Aquí solo importa el deporte”

Ganó una Champions, jugó dos Mundiales, se retiró, y apareció jugando en la Novena División de su país: “Aquí solo importa el deporte”

Qué dijeron Guillermo Barros Schelotto y Julio Vaccari sobre su escandalosa pelea a golpes en el túnel del Amalfitani

Franco Colapinto se subió al podio de un ranking clave de la Fórmula 1: los únicos dos pilotos que lo superaron

Sacó del medio y convirtió: el golazo que abrió el debate sobre si es el más rápido de la historia del fútbol argentino

Las imágenes del bochornoso final en Vélez-Defensa: los técnicos Guillermo Barros Schelotto y Julio Vaccari se pelearon en el túnel

TELESHOW

Mario Pergolini recordó una foto de su juventud junto a Charly García: “No pensaba que iba a tener hijos”

Mario Pergolini recordó una foto de su juventud junto a Charly García: “No pensaba que iba a tener hijos”

Quién fue la última eliminada de la casa de Gran Hermano

El video más tierno de Arturo, el hijo menor de Jimena Barón, con su hermano Morrison: “Lo más lindo”

La gran fiesta de cumpleaños de Maru Botana: “Me hicieron un hermoso festejo de cumple y fui muy feliz”

Estefi Berardi anunció su embarazo: “Viviendo el momento más importante de nuestras vidas”

INFOBAE AMÉRICA

Cuando la naturaleza nos deja desnudos: los cuentos feroces de Cynan Jones

Cuando la naturaleza nos deja desnudos: los cuentos feroces de Cynan Jones

Rusia amenazó a Reino Unido con “consecuencias” por el uso de drones británicos en ataques ucranianos contra territorio ruso

Curitiba marca el pulso del arte latinoamericano

Una casa en ruinas, analgésicos en el sofá y la determinación de resistir tras el estrés postraumático

Tres privadas de libertad en Costa Rica son investigadas por presuntamente violar a una compañera de dormitorio