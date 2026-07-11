Por qué se considera que el estado de Arizona es el mejor para residir como jubilado en los EEUU

Beautiful paved highway leads to Lees Ferry crossing across the Colorado River. USA. The banks of the river are made of reddish-brown shale deposits. Cool autumn day.

El nombre Arizona asociado a la palabra jubilación es una constante cuando se hablar de los principales destinos de retiro en Estados Unidos y en estudios y ránkings elaborados por diferentes entidades.

El atractivo se basa en el clima soleado, la vida al aire libre, menor carga impositiva y la variedad de ciudades y comunidades para retirarse, aunque esa imagen convive con presión sobre la vivienda y el agua. Vale recordar que Arizona es también sinónimo de desierto.

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Aun así, esta región es considerada una de las mejores de Estados Unidos para vivir la jubilación, porque combina sol durante gran parte del año, actividades al aire libre, una carga fiscal reducida para muchos retirados y destinos con perfiles muy distintos, desde pueblos más asequibles hasta zonas exclusivas. Según análisis citados por varios medios, Arizona como estado y varias de sus ciudades figuran entre los lugares más atractivos para adultos mayores.

Según AARP, ong especializada en silvers, y con base en un análisis de datos recientes del Censo de Estados Unidos elaborado por SmartAsset, Arizona ocupa en realidad el segundo lugar detrás de Florida entre los destinos que atraen a personas mayores. La misma publicación añade que la localidad arizoniana Mesa encabeza las áreas urbanas del país que más nuevos residentes mayores de 60 años reciben.

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Una rareza: el típico cactus saguaro en un desierto insólitamente cubierto de nieve, durante un inusual invierno en Arizona (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el Atlas Mundial (WorldAtlas), Arizona también se ubica en el segundo lugar entre los estados más populares para jubilados. Unas 25.090 personas se mudaron allí en 2021. Univision, por su parte, atribuye a Bankrate.com que dentro de ese Estado, Phoenix fue la ciudad número uno para retirarse, con Prescott en tercer lugar y Tucson en cuarto.

Clima soleado y vida al aire libre todo el año

El clima figura como el argumento más repetido. AARP describe a Arizona como el estado más soleado del país, según datos federales, y añade que la Organización Meteorológica Mundial identificó a Yuma como la ciudad más soleada del planeta.

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La misma publicación remarca que el estado ofrece un clima seco y estable, sin huracanes, aunque también advierte sobre el calor extremo en verano. El 18 de julio de 2023, Phoenix superó los 110 °F (43,3 grados centígrados) y esa temperatura se mantuvo durante 19 días consecutivos, un récord citado por AARP.

Atardecer majestuoso sobre el Gran Cañón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para muchos jubilados, ese patrón meteorológico amplía el tiempo disponible para salir de casa. Nat Pellegrini, citado por AARP, rechazó la idea de que el estado sea “solo un desierto lejano en el medio de la nada, donde no hay nada para hacer” y añadió: “Además, puedes estar al aire libre con más frecuencia durante el año”.

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Esa vida al aire libre se apoya en una red extensa de parques, monumentos y senderos. AARP menciona tres parques nacionales, 18 monumentos nacionales y más de 2.000 senderos.

Impuestos favorables y costo de vida más llevadero

El componente fiscal aparece como otro punto fuerte en la mayoría de los textos. Dennis Hoffman, director del L. William Seidman Research Institute de la Facultad de Negocios W. P. Carey en la Universidad Estatal de Arizona, dijo a AARP: “Arizona tiene una estructura impositiva muy amigable con los jubilados en términos de impuestos sobre la propiedad y sobre los ingresos”.

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AARP precisa que desde 2023 el estado aplica un impuesto fijo sobre la renta del 2,5%. También señala que el Seguro Social no paga impuestos estatales y que veteranos y exempleados federales pueden deducir hasta $2.500 de ingresos de pensión.

Un barco de recreo navegando en el Lago Powell, que rodean imponentes formaciones rocosas: los paisajes y las actividades recreativas son algunos de los atractivos de Arizona como sitio de residencia tras el retiro (Unsplash)

Hoffman añadió a AARP que “para quienes buscan evitar impuestos y cargas regulatorias, Arizona es un estado atractivo”. Univision indica que Bankrate.com evaluó costo de vida, clima, atención médica, criminalidad, impuestos y posibilidades de ejercicio al elaborar su clasificación sobre ciudades para jubilados.

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Hometownamerica, empresa que administra 80 comunidades en diferentes estados, presenta a Arizona como una alternativa más asequible que California en vivienda, alimentos, servicios públicos y atención médica. Esa misma fuente vincula la mudanza de californianos retirados con el deseo de alejarse del alto costo de vida y de la congestión del tráfico.

Comunidades, ocio y servicios pensados para la jubilación

La oferta residencial y recreativa para adultos mayores es otro de los ejes del atractivo. AARP recuerda que Arizona albergó la primera comunidad residencial del país para mayores de 55 años, Sun City, inaugurada en 1960, y que ahora cuenta con 151 comunidades para adultos activos, según 55Places.com.

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Ese entorno se completa con actividades muy asociadas al retiro en el suroeste de Estados Unidos. AARP destaca más de 300 campos de golf en el estado y cita a Joe Passov exeditor senior de viajes de Golf Magazine, quien resumió esa oferta con “las tres V: variedad, vistas y valor razonable”.

Abundan los campos de Golf en Arizona (Credit: Joe Camporeale-USA TODAY Sports)

El béisbol también forma parte de esa vida cotidiana. Según AARP, 15 equipos de las Grandes Ligas realizan su pretemporada en la Liga Cactus, repartida en 10 estadios del área metropolitana de Phoenix, y muchos ofrecen descuentos para jubilados.

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A esa infraestructura se suman servicios y vida comunitaria. Hometownamerica menciona gimnasios, piscinas, jacuzzis, canchas de pickleball, clubes sociales y actividades organizadas, mientras AZcentral recoge programas locales para adultos activos y centros para mayores en ciudades como Somerton, Bisbee y Sierra Vista.

De pueblos asequibles a enclaves exclusivos como Oro Valley

El estado no ofrece un único modelo de jubilación, sino una gama de destinos con precios y estilos distintos. AZcentral, con datos de WorldAtlas, señala que Mesa y Scottsdale están entre las ciudades más populares para retirarse, pero también entre las más caras.

La misma fuente identifica ocho ciudades más accesibles para jubilados: Florence, Wellton, Somerton, Bisbee, Springerville, Douglas, Eagar y Sierra Vista. Entre los ejemplos que cita, el precio promedio de la vivienda ronda los $365.000 en Florence, $300.000 en Wellton, $296.300 en Somerton, $337.500 en Springerville, $182.500 en Douglas, $385.000 en Eagar y cerca de $315.000 en Sierra Vista.

Un vehículo transita por la sinuosa Ruta 66, cerca de Oatman, Arizona. (AP)

Esas localidades combinan costos por debajo de la mediana estatal de $435.000, según el sitio, con rutas de senderismo, campos de golf, museos y servicios para personas mayores. Somerton, por ejemplo, cuenta con un centro para adultos mayores con actividades físicas, excursiones, juegos, canto, baile y manualidades.

En el extremo opuesto aparecen los destinos de perfil más exclusivo. Univision atribuye a GoBankingRates que Oro Valley fue el mejor destino del oeste y el tercero del país para retirarse, con un valor promedio de vivienda cercano a $500.000.

Ese mismo texto la describe como una ciudad al norte de Tucson con campos de golf, más de 30 millas de senderos y baja criminalidad. Según Univision, el 34,9% de su población supera los 65 años y más del 80% de los hogares destina menos del 30% de sus ingresos a gastos mensuales.

El otro lado de la popularidad aparece en el mercado de vivienda. Catherine Reagor, periodista senior especializada en vivienda de Arizona Republic y AZcentral.com, advirtió a AARP que la oferta puede no alcanzar para cubrir la demanda creciente en comunidades de retiro del área metropolitana de Phoenix.

AARP añade otra señal de alerta: Arizona limitó nuevas urbanizaciones residenciales en el área de Phoenix por falta de agua subterránea suficiente para abastecer todos los proyectos planificados.

Ese contraste resume la situación del estado. Arizona ofrece desde pequeños pueblos con vivienda más accesible hasta enclaves de alto nivel junto a Tucson, pero el encarecimiento inmobiliario y las restricciones de agua añaden límites a ese atractivo.