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Envejecimiento biológico: un grupo internacional ordenó 100 problemas clave y dejó una señal sobre lo que casi no se estudia

Treinta autores cruzaron 200.228 trabajos de PubMed con 204 interrogantes mediante modelos de lenguaje, y la brecha entre temas dominantes y otros marginales quedó expuesta en una lista pública

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Cuatro científicos con batas de laboratorio observan grandes pantallas holográficas en un laboratorio moderno, mostrando visualizaciones de mitocondrias y membranas celulares.
Un grupo internacional de científicos presentó una hoja de ruta con 100 problemas sobre el envejecimiento biológico para ordenar las preguntas abiertas de la biogerontología. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un grupo internacional de científicos presentó una hoja de ruta con 100 problemas sobre el envejecimiento biológico, un intento de ordenar las preguntas que siguen sin respuesta en una disciplina que busca extender la vida y la salud en la vejez y que, pese a sus avances, todavía debate cuáles son las causas centrales del deterioro asociado a la edad y cómo intervenir sobre él en humanos.

El trabajo, firmado por 30 investigadores de instituciones de Europa, Estados Unidos, Israel y Singapur, combinó participación de la comunidad científica, revisión manual y análisis computacional de la literatura biomédica. El resultado fue una selección final organizada en 11 temas, con un fuerte peso de las preguntas sobre mecanismos del envejecimiento, procesos moleculares e intervenciones terapéuticas.

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Según el estudio, publicado en el manuscrito Open problems in ageing science: A roadmap for biogerontology, la recopilación inicial reunió 290 preguntas: 160 llegaron por una plataforma en línea y 130 surgieron de un taller de tres días realizado en Birmingham con 24 especialistas. Tras una depuración preliminar, la lista se redujo a 204 problemas para su análisis.

Ese filtrado dio paso a una evaluación a gran escala con literatura indexada en PubMed. Los autores reunieron 389.627 artículos asociados al término MeSH “Ageing” entre 1963 y 2023 y, tras excluir los trabajos sin resumen, trabajaron con 200.228 artículos únicos.

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Para medir cuánto se ha investigado cada problema, el equipo generó pares entre los 204 interrogantes seleccionados y los artículos biomédicos disponibles. En total, se analizaron 40.846.512 combinaciones entre preguntas y publicaciones mediante modelos de procesamiento del lenguaje natural entrenados con texto científico.

La criba final dejó 172.031 pares relevantes. A partir de allí, el estudio calculó cuántos artículos podían vincularse con cada problema abierto: la representación fue desde un solo artículo hasta 10.808, con una mediana de 437 y una media de 847,4 por pregunta.

La distribución mostró una desigualdad marcada. Los 20 problemas con más presencia en la literatura concentraron 69.322 artículos, equivalentes al 40,3% del conjunto analizado, con un promedio de 3.466,1 por problema. En el extremo opuesto, los 20 menos representados reunieron apenas 341 artículos, el 0,2% del total, con una media de 17,05.

Las preguntas con mayor presencia en la literatura

La pregunta más trabajada fue “¿Por qué envejecemos?”, con 10.808 artículos asociados. Entre las más presentes también aparecieron si existen procesos fundamentales del envejecimiento y cómo sincronizan cambios ligados a la edad y enfermedades, qué tejidos u órganos contribuyen más al envejecimiento, si la acumulación de mutaciones somáticas lo causa, y qué procesos moleculares y celulares modulan su ritmo en mamíferos.

El estudio también ubicó entre los temas con alta representación los mecanismos que explican la longevidad de especies de vida larga, qué cambios observados en organismos modelo se reproducen en humanos, cómo medir la edad biológica intrínseca y convertir ese conocimiento en biomarcadores precisos, y cómo restaurar funciones celulares perdidas con la edad.

Ilustración de perfil de una mujer mayor con cabello gris, mostrando un cerebro con cadenas de ADN y puntos de luz roja y verde incrustados en su cráneo
La pregunta “¿Por qué envejecemos?” fue la más trabajada en la literatura sobre envejecimiento biológico, con 10.808 artículos asociados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las áreas menos exploradas incluyen terapias nuevas y mecanismos muy específicos

En la parte baja de la tabla aparecieron preguntas apenas tratadas por la literatura. Entre ellas estuvo cómo medir la magnitud y la velocidad de los cambios en el espacio homeodinámico durante el envejecimiento, con un artículo asociado.

También figuraron cuestiones como cómo superar el actual techo de vida humana de 122 años, con cuatro artículos; qué intervenciones deberían priorizarse en ensayos clínicos en humanos, con ocho; y si una combinación de senolíticos con inhibidores de ROCK y 5-LOX podría contribuir al rejuvenecimiento de tejidos, con 12.

Otras preguntas de baja representación se centraron en si una terapia celular basada en células madre jóvenes propias, como las obtenidas de sangre de cordón, podría modular el envejecimiento; si la limpieza de la sangre serviría para atacar procesos asociados a la edad; cuánto contribuye la respuesta inmune frente a células mutadas o moléculas alteradas; cuánto pesan los bucles de retroalimentación positiva y las reacciones en cadena; y cuántas enfermedades del envejecimiento se deben al atrapamiento de citrato en las mitocondrias.

Los autores sostienen que esa brecha no implica falta de valor científico. Plantean que los temas menos explorados suelen ser más específicos y podrían abrir objetivos de investigación más concretos en plazos más cortos.

La lista definitiva quedó agrupada en 11 temas. Las categorías más pobladas fueron mecanismos generales del envejecimiento, procesos moleculares e intervenciones, que en conjunto concentraron más de la mitad de los 100 problemas seleccionados. En cambio, factores ambientales y físicos, así como la diversidad del envejecimiento humano, tuvieron menor representación.

Ilustración conceptual de células envejecidas marrones a la izquierda transformándose en células rejuvenecidas azules y verdes a la derecha, unidas por luz de colores.
El estudio sobre envejecimiento biológico reunió 290 preguntas iniciales y las redujo a 204 problemas para su análisis con literatura biomédica.

La plataforma y los antecedentes del proyecto

El proyecto no se limitó al artículo. Según el estudio, los investigadores publicaron la lista completa en el sitio Longevity Knowledge App, donde cada problema aparece con su título, el tema al que pertenece, metadatos como genes o compuestos vinculados con bases de datos externas, enlaces a preguntas relacionadas y un espacio para que los usuarios propongan soluciones.

Según el trabajo, la intención es que esa plataforma funcione como punto de encuentro para investigadores y público interesado, y que facilite discusión, colaboración y planificación de prioridades dentro de la biogerontología.

El artículo sitúa esta iniciativa en una tradición más antigua. Recuerda que la gerontología se consolidó como disciplina en el siglo XX, que en 1935 un experimento de restricción dietaria en ratas mostró que la longevidad podía modificarse, y que más tarde se identificaron variantes genéticas asociadas con la duración de la vida, incluidas algunas relacionadas con la vía de señalización de insulina/IGF-1.

También señala que el campo produjo avances en intervenciones farmacológicas y biomarcadores, como los relojes epigenéticos, pero que persisten desacuerdos de fondo sobre los mecanismos del envejecimiento. En ese marco, la nueva lista retoma el espíritu del libro de 1977 de B. L. Strehler, que ya proponía preguntas decisivas sobre el tema.

Los autores explican que no usaron las preguntas de Strehler como base directa, aunque encontraron superposiciones amplias: el papel de la genética en el envejecimiento y la longevidad, las diferencias entre especies, los mecanismos celulares, las mitocondrias, el sistema inmune y las terapias génicas. La diferencia, sostienen, es que la agenda actual está más marcada por prioridades contemporáneas, como los senolíticos, la reprogramación parcial y la construcción de biomarcadores que orienten aplicaciones clínicas.

La selección final de los 100 problemas fue realizada por João Pedro de Magalhães, de la Universidad de Birmingham, a partir de los agrupamientos temáticos y del recuento de artículos como guía complementaria. El estudio precisa además que el código utilizado para el análisis fue puesto a disposición públicamente en GitHub.

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