Atención seniors: por qué un partido de la selección argentina puede convertirse en un riesgo para pacientes cardíacos

Los cuidados recomendados incluyen mantener la medicación habitual, evitar alcohol, tabaco y bebidas energizantes, y no hacer comidas abundantes durante el partido.

Las palpitaciones, la presión arterial, la ansiedad y el estrés emocional que rodean a un partido de la selección argentina pueden convertirse en un riesgo para personas con enfermedades cardíacas previas o con varios factores de riesgo cardiovascular, según advirtió la División de Cardiología del Hospital de Clínicas de la UBA ante los cuartos de final del Mundial 2026 frente a Suiza.

El encuentro se jugará el sábado 11 de julio a las 22.00 de Argentina en Kansas City, después de la remontada ante Egipto en octavos, cuando el equipo convirtió tres goles en los últimos 12 minutos tras empezar abajo por dos tantos.

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La médica cardióloga Analía Aquieri (MN 114.729), del Laboratorio de Hipertensión Arterial del Hospital de Clínicas, explicó: “La liberación de adrenalina de forma excesiva hace latir más rápido al corazón y aumenta la presión arterial. Esta respuesta del organismo puede provocar palpitaciones y aumentos bruscos de la presión arterial, lo que representa una amenaza aún mayor para quienes presentan múltiples factores de riesgo cardiovascular”.

La advertencia apunta sobre todo a adultos mayores y a pacientes con cuadros previos, porque las emociones intensas elevan de forma brusca la frecuencia cardíaca y la presión. El hospital señaló que durante estos encuentros suele observarse un aumento de eventos cardiovasculares asociados al estrés emocional.

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La cardióloga Analía Aquieri explicó que la liberación excesiva de adrenalina acelera el corazón y aumenta la presión arterial.

La descarga de adrenalina puede desencadenar dolor de pecho, arritmias y crisis hipertensivas

Aquieri identificó a los grupos que deben reforzar los cuidados: personas con hipertensión arterial, enfermedad coronaria, antecedentes de arritmias, insuficiencia cardíaca o múltiples factores de riesgo como diabetes, tabaquismo, colesterol elevado, obesidad o sedentarismo.

El partido de la Selección Argentina ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 se jugará el sábado 11 de julio a las 22 de Argentina en Kansas City. (AP Foto/Mike Stewart)

La especialista detalló: “En estos casos, la descarga de adrenalina asociada a la emoción intensa puede provocar aumentos bruscos de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca, favoreciendo la aparición de dolor de pecho, arritmias, crisis hipertensivas y otros eventos cardiovasculares agudos”.

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La recomendación general del Hospital de Clínicas es sostener la medicación habitual según indicación médica, evitar excesos de alcohol, no fumar durante el partido y no consumir bebidas energizantes.

También aconsejó no hacer comidas abundantes antes o durante el encuentro, llegar descansado y reducir, dentro de lo posible, las situaciones de estrés acumulado.

El hospital agregó una sugerencia para los casos de ansiedad más marcada: buscar alternativas que reduzcan el impacto emocional, como escuchar el partido en lugar de verlo, y consultar con un profesional de la salud si hiciera falta un tratamiento específico.

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La División de Cardiología del Hospital de Clínicas advirtió que las palpitaciones, la presión arterial, la ansiedad y el estrés emocional por la Selección Argentina pueden elevar el riesgo cardiovascular.

Qué hacer si una persona se descompensa durante el partido

Analía Aquieri indicó: “La primera medida es retirar a la persona de la situación de estrés emocional y solicitar asistencia médica para una evaluación adecuada”.

La cardióloga desaconsejó dar medicación por cuenta propia si se desconocen los antecedentes del paciente o las posibles complicaciones del cuadro. Según los especialistas, solo una evaluación profesional puede definir si se trata de un malestar transitorio o de una emergencia cardiovascular o neurológica que requiere atención inmediata.

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La derrota de Inglaterra en Francia 1998 elevó un 25% los casos de infarto

El partido por los octavos de final disputado entre la selección argentina e Inglaterra en Saint Étienne durante el Mundial de Francia 1998 trascendió los límites del campo de juego. La eliminación del conjunto británico impactó directamente en la salud pública de su país.

Carlos Roa detiene el penal de Batty, decisivo para avanzar en Francia 1998

Según una investigación publicada por la revista científica British Medical Journal (BMJ) en diciembre de 2002, los casos de infarto de miocardio en el Reino Unido se incrementaron en un 25% durante los dos días posteriores a la definición por penales. Este fenómeno, que se tradujo en 55 admisiones hospitalarias por encima de la media, convirtió la tensión del juego en un detonante físico para una población que siguió el encuentro en la transmisión televisiva con mayor audiencia del año.

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Tras empatar 2-2 en el tiempo regular y el suplementario, el encuentro se definió en una tanda de penales donde el arquero argentino Carlos Roa atajó los remates de Paul Ince y David Batty, sellando la eliminación británica.

El análisis, desarrollado por los investigadores Douglas Carroll, Kate Tillin y George Davey Smith, reveló que las salas de emergencias inglesas registraron un aumento de pacientes debido a descargas de estrés y alteraciones hemodinámicas, combinadas con el consumo de alcohol y tabaco. Los especialistas concluyeron que la carga emocional de los penales representa un riesgo para el organismo y señalaron que, por razones de salud pública, este sistema de definición debería ser modificado.

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