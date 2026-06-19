Lo mejor y lo peor de tener más de 80, según Bob Dylan

Bob Dylan 8Wikipedia)

Bob Dylan, ​músico, compositor, cantante y poeta estadounidense, nacido como Robert Allen Zimmerman el 24 de mayo de 1941 en Duluth, Minnesota, es uno de los artistas más influyentes en la música popular del siglo pasado y comienzos del actual. Su estilo y sus composiciones marcaron a varias generaciones. En 2016, no sin polémica, recibió el Premio Nobel de Literatura.

Al cumplir los 85, publicó sus reflexiones sobre la edad y el sentimiento de sobrevivir al tiempo en una columna en el New York Times, en la que con honestidad enuncia lo bueno y lo malo de ser un octogenario.

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Por un lado, se trata de comprender “que te has quedado sin ilusiones”, pero por el otro “es la libertad de esa mentira de que alguna vez todo estuvo bajo control”. Ya no te persiguen los relojes ni la urgencia de alcanzar logros.

Lo mejor

“Lo mejor de tener 80 años es que sobrevives a los relojes que te han estado persiguiendo —escribió Dylan—. Es la libertad de esa mentira de que alguna vez todo estuvo bajo control. Ya no persigues el desfile. Eres un viejo rey de algún país desaparecido. Eres más difícil de programar. Ya no te apresuras por convertirte en algo y no te persiguen las cosas que hiciste. Te persigue lo poco que realmente importó de la forma en que pensaste que importaría.”

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El veterano artista sigue activo, vale aclarar, en ese tour que ha sido bautizado como la “gira interminable”, y no ha anunciado fecha de retiro. Aunque diga que ya no lo persiguen los relojes, tiene una agenda bastante exigente que lo llevará a recorrer casi todo su país este año.

A los 85 años, Bob Dylan sigue de gira

Lo peor

En este rubro, Dylan dice que lo complicado de estos años es sentir cómo se agranda la distancia entre el impulso vital y la capacidad física.

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En sus palabras: “Lo peor de tener 80 años es que todavía quieres decir sí a todo, pero el mundo avanza sin pedir permiso. El viejo fuego en tu corazón todavía te dice que hagas esto y aquello, pero tu cuerpo dice que ya lo hicimos.”

También habla desde la perspectiva del que lo ha visto todo: “Nada te sorprende. Suena como un lujo, pero no lo es, y además te has quedado sin ilusiones. La gente te trata como si hubieras resuelto algo o hubieras perdido algo, y no es así. Ves la vida repitiéndose por todas partes”.

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Y agrega un párrafo que parece aludir a ese aforismo que sostiene que la sabiduría llega tarde: “Lo realmente peor de tener 80 años es que descubres, al fin, que has comprendido algo que podría haberlo cambiado todo en el pasado, si hubiera llegado en un momento en que aún se podía cambiar algo. Cuando eres joven crees que el tiempo avanza. A los 80 sabes que no lo hace, que se queda quieto. Los que nos movemos somos nosotros”.

En una entrevista previa con AARP The Magazine, citada por La Vanguardia, Dylan decía que la pasión pertenece a la juventud, mientras que la edad avanzada impone otra actitud: “Los jóvenes pueden ser apasionados. Los mayores deben ser más sabios. Si llevas un tiempo en esto, dejas ciertas cosas a los jóvenes y no intentas actuar como si fueras uno de ellos. Podrías lastimarte de verdad”.

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La gira interminable

Pese a estas expresiones con algunas notas de pesimismo, Dylan sigue cantando. Se encuentra de gira por los Estados Unidos, en lo que es una continuación del Rough and Rowdy Ways Tour, que comenzó en 2021, y abarca un amplio calendario a lo largo de este año.

Bob Dylan durante un concierto en el Wiltern Theatre de Los Angeles, en mayo de 2004 (REUTERS/Rob Galbraith)

“Me aterra estar en el escenario, pero aun así es el único lugar donde soy feliz”, dijo el músico, que no parece listo aun para el retiro.

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En total, serán 27 presentaciones, que comenzaron el 21 de marzo pasado, y que lo llevarán de su Minnesota natal a Texas, pasando por Iowa, Wisconsin, Illinois, Indiana, Michigan, Kentucky, Ohio, Tennessee, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Alabama, Mississippi y Louisiana.

Bob Dylan ha vendido más de 125 millones de copias de sus discos y recientemente Universal adquirió su catálogo completo por 300 millones de dólares.

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Además del Nobel, ha ganado 12 Grammy, un Globo de Oro, un Oscar a la Mejor Canción Original (en 2001 por “Things Have Changed” del film Wonder Boys), un Príncipe de Asturias de las Artes (2007), un reconocimiento honorario del Pulitzer, la Medalla Presidencial de la Libertad (2012), la Legión de Honor francesa y el premio Persona del año MusiCares de la National Academy of Recording Arts and Sciences.

El presidente Barack Obama otorga a Bob Dylan la Medalla Presidencial de la Libertad en la Casa Blanca en Washington el 29 de mayo de 2012 (Luke Sharrett/The New York Times)