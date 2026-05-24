El algoritmo de la experiencia: cuando los silvers hackean el sistema

No es en Silicon Valley, sino en el garaje de un jubilado

Durante años, la sociología de manual nos vendió que el adulto mayor era un sujeto pasivo, una especie de entidad biológica que transitaba sus días entre las bochas y la indignación frente al noticioso de las ocho. Pero mientras el marketing se distraía intentando venderle criptomonedas a adolescentes que no saben pelar una naranja, ocurrió un fenómeno silencioso: los silvers hackearon el sistema.

Hoy, la verdadera economía no pasa por Silicon Valley, sino por el garaje de un jubilado que está calculando la ROE (Relación de Ondas Estacionarias) de una antena Yagi de tres elementos para la banda de 14 MHz. Porque, digámoslo de una vez: mientras el millennial entra en crisis existencial porque se cayó el servidor de WhatsApp, un Silver está perfectamente capacitado para comunicarse con un radioaficionado en la capital de Uzbequistán usando un equipo valvular, como bien lo entendieron los adaptadores de El Eternauta.

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Olviden los paquetes turísticos “all inclusive” donde los llevan como ganado. La nueva vanguardia son los grupos autogestionados de amigos —siempre hay un Tano, un Otto o un Tito en la formación titular— que organizan expediciones náuticas o terrestres con una logística que envidiaría el Estado Mayor Conjunto.

Grupo autogestionado de amigos organizando un viaje con tablets pero también con mapas de papel

La planilla de Excel que surge de estos viajes es una obra de arte del barroco financiero. La reconciliación de deudas es el momento cumbre: ver a cuatro señores con anteojos para presbicia intentando leer un código QR en un restaurante con luz tenue es lo más parecido que tenemos hoy a un deporte de riesgo extremo. Hay una tensión dramática en ese dedo índice que duda sobre la pantalla táctil, mientras se escuchan quejas sobre “la interfaz poco intuitiva” y la falta de “un botón que se vea”. Mientras el silver desglosa el Excel, a sus pies descansa un Parson Russell Terrier que lo mira con la misma desconfianza que él le tiene al reconocimiento facial del iPhone.

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El perro fiel, testigo de la desconfianza del silver hacia el reconocimiento facial

Lo fascinante es el choque entre la macroeconomía y la micro-obsesión. Un Silver no pestañea al invertir dos mil dólares en un banco de baterías de litio de 900 Ah para que su velero sea energéticamente autónomo (porque la cadena de frío de la cerveza es una cuestión de Estado), pero es capaz de paralizar una comida de camaradería en el restaurante durante cuarenta minutos para descubrir quién no anotó un postre que comió (se paga a la americana).

Tras cuarenta años de carrera, el mercado laboral le dice al silver que ya es hora de alimentar palomas. Gran error. Lo que el mercado ignora es que el silver posee un arma secreta: el conocimiento analógico del porqué de las cosas.

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Mientras un ingeniero junior intenta arreglar una línea de producción reiniciando el software, el Silver se acerca, escucha el sonido de un rodamiento (un diagnóstico auditivo que ningún algoritmo de IA puede emular) y dictamina que “eso está fuera de centro desde la época de la convertibilidad”.

De aquí nace el emprendimiento plateado. No fundan startups para cambiar el mundo, sino para arreglar lo que los jóvenes rompieron por falta de criterio mecánico. Son empresas unipersonales que operan bajo un lema invisible: “Lo hago yo porque ustedes no tienen idea de cómo hacerlo”. No buscan unicornios; buscan la satisfacción metafísica de que una máquina vuelva a girar sin ruidos extraños.

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Ante la "ineficacia" de la inteligencia artificial, el silver aplica la fuerza bruta de la ingeniería casera

La relación del silver con la tecnología de consumo es una comedia de enredos digna de Lope de Vega. El mercado insiste en venderles “casas inteligentes” que se manejan por voz. — “Alexa, subí las persianas” —dice el usuario. — “Reproduciendo ‘Sinfonía de las persianas’ en Spotify” —responde el aparato.

Aquí es donde aparece el ingenio. Ante la ineficacia de la inteligencia artificial, el silver aplica la fuerza bruta de la ingeniería casera. Si el termómetro digital no lo convence, instalará un sensor industrial de alta precisión conectado a una alarma que suena como un destructor de la Armada. Porque el Silver no quiere que la casa sea “inteligente”; quiere que la casa le obedezca. Hay una desconfianza sistémica hacia cualquier dispositivo que no tenga un interruptor físico de encendido y apagado. “Si no hace ‘clic’ al apretarlo, no es de confianza”, es la máxima de esta generación.

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Hay, además, una cuestión lingüística que actúa como filtro de calidad. El silver se niega a usar términos como feedback, networking o mindset. Su diccionario sería:

Feedback: “Me repetís, te parece? ”

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Networking: “Asado con amigos para ver quién sabe dónde conseguir repuestos para el auto”.

Mindset: “Ganas de joder”.

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Prefiere conceptos con más prosodia y peso histórico. Se refiere a un oportunista como un “ventajero” y a una situación compleja como un “bolonqui de proporciones”.

“Si no hace ‘clic’ al apretarlo, no es de confianza”

Esta resistencia no es por ignorancia del inglés, sino por un buen entendimiento del lenguaje. Para qué decir “estamos alineando objetivos estratégicos” si se puede decir “estamos viendo para qué lado patea el chancho”. Es una forma de mantener el control del relato. En una mesa de negociación, el uso de un término latino o un aforismo campero descoloca al joven ejecutivo de traje slim-fit, quien de repente se siente como un aprendiz frente a un toxicólogo que conoce la fórmula de todos los venenos.

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Finalmente, está el mercado de la redundancia. El silver es el principal consumidor de objetos que nunca usará, pero que podría llegar a necesitar en un escenario postapocalíptico o, peor aún, si se corta la luz durante un domingo de lluvia.

Esto incluye desde linternas de mil lúmenes capaces de dejar ciego a un intruso a tres cuadras, hasta generadores eléctricos que podrían alimentar una pequeña clínica. No es paranoia: es una filosofía de vida forjada en países con economías que saltan por los aires cada diez años. El silver sabe que el sistema es frágil. Por eso, tiene un stock de latas de conserva, una radio de onda corta y un juego de herramientas que harían llorar de emoción a un artesano medieval.

Son el futuro porque son los únicos que conservan el manual de instrucciones del planeta.

Son una generación que no necesita Google Maps para salir de un laberinto y que puede calcular el peso de un ancla para un barco de 40 pies haciendo una cuenta mental mientras toma un café. Pasaron de ser la “clase pasiva” a ser la reserva técnica de la humanidad.

Mientras el resto del mundo corre detrás de la última tendencia volátil, el silver se apoya en el marco de la puerta, mira el horizonte con una mezcla de cinismo y ternura, y se ríe bajito. Porque sabe que, al final del día, cuando el software falle y las pantallas se apaguen, todos vamos a ir a golpearle la puerta para preguntarle cómo se hacía para prender el fuego sin usar una aplicación. Y él, con toda la parsimonia del mundo, nos va a decir que primero hay que buscar buena leña y, sobre todo, tener paciencia, algo que el dinero no puede comprar, pero que ellos la tienen en plazos fijos de sabiduría.