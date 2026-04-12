Generación Silver

Pilates, ayuno y fuerza: el método de una supermodelo checa para lucir joven y vital después de los 60

Paulina Porizkova, referente de las pasarelas desde los años 80, comparte su rutina para mantenerse radiante y activa, sin recurrir a fórmulas milagrosas ni intervenciones estéticas

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Paulina Porizkova, con cabello plateado suelto y bikini blanco con lazos dorados, arrodillada en un diván al aire libre, abriendo una cortina que da a un lago con montañas
Paulina Porizkova desafía los estereotipos del envejecimiento con una imagen en bikini a los 61 años (@paulinaporizkov)

Una fotografía reciente de Paulina Porizkova en bikini recorre las redes sociales y desafía la cronología habitual del envejecimiento. Con 61 años, la supermodelo checa muestra una silueta tonificada y un rostro luminoso que despiertan preguntas en millones de seguidores: ¿cuál es el método que permite a Porizkova aparentar menos edad y mantenerse activa en un entorno tan exigente como el de la moda internacional?

La respuesta no reside en fórmulas milagrosas ni en cirugías estéticas, sino en una combinación de ejercicio adaptado, alimentación flexible y una filosofía de autocuidado que evolucionó con el tiempo.

Mujer con bikini naranja y rojo sonríe, sosteniendo una sombrilla verde en una playa de guijarros. Hay tumbonas naranjas, sombrillas y un acantilado rocoso
La supermodelo checa opta por el ejercicio adaptado y el autocuidado en lugar de cirugías estéticas (@paulinaporizkov)

Pilates y fuerza para el bienestar

Para la actriz de America’s Next Top Model, el pilates no es solo un entrenamiento físico, sino la base de un bienestar integral. La modelo explicó en su canal de YouTube que atribuye a esta disciplina la definición de su abdomen.

Pilates es responsable de estos abdominales”, compartió en uno de sus videos, donde explica que la constancia y la variedad en los ejercicios han sido claves para mantener la motivación y los resultados.

En su canal de Youtube documentó su rutina diaria de ejercicios
En su canal de Youtube documentó su rutina diaria de ejercicios

Porizkova incorpora el método NoFar Pilates, tanto en clases presenciales como virtuales, y complementa su entrenamiento con pesas de 4 kg desde que entró en la menopausia.

La modelo adapta sus rutinas a sus necesidades físicas, especialmente después de someterse a una cirugía bilateral de cadera en 2024. En sus propias palabras a Vogue: “Estar en forma después de la menopausia requiere mucho trabajo, especialmente con caderas problemáticas”.

Porizkova atribuye la definición de su abdomen a la constancia en Pilates
Porizkova atribuye la definición de su abdomen a la constancia en Pilates

El ejercicio ha dejado de ser una imposición estética para convertirse en una herramienta de salud física y emocional. La modelo reconoció que el entrenamiento regular ahora responde al deseo de sentirse bien más que a las expectativas externas de la industria. Suma a su rutina sesiones de cardio, especialmente baile, y aprovecha cada oportunidad para andar en bicicleta, incluso en ciudades tan caóticas como Nueva York.

Alimentación consciente: el ayuno intermitente como aliado

La dieta de la artista evita las restricciones extremas y se basa en el ayuno intermitente 16:8, una estrategia que ha explicado en entrevistas con Daily Mail. Este método consiste en ayunar durante 16 horas y consumir alimentos en una ventana de ocho horas, generalmente de 10 a 18.

Incorpora el método NoFar Pilates en clases presenciales y virtuales
Incorpora el método NoFar Pilates en clases presenciales y virtuales

La modelo rompe el ayuno con smoothies veganos y, si el hambre lo requiere, incorpora sopas o bowls ligeros. Para la cena, elige libertad: incluye vino, postre y opciones variadas, priorizando la satisfacción sin culpa.

Porizkova aclara que no sigue una dieta estricta ni elimina grupos alimenticios completos. Escucha a su cuerpo y permite antojos ocasionales porque, en sus palabras, “si mi cuerpo necesita pollo frito, lo como”. Esta flexibilidad le permite mantener el equilibrio y evitar la sensación de privación, uno de los factores que suelen llevar al abandono de planes alimenticios restrictivos.

Belleza real: autocuidado y rechazo de la cirugía

A diferencia de otras figuras públicas, Paulina Porizkova rechaza la cirugía plástica y las intervenciones estéticas invasivas. La supermodelo asegura que su rutina de cuidado personal se basa en productos como sérums, cremas hidratantes con protección solar y maquillaje sencillo, priorizando la salud de la piel y la autenticidad.

Su alimentación se basa en el ayuno intermitente 16:8, sin restricciones extremas
Su alimentación se basa en el ayuno intermitente 16:8, sin restricciones extremas

El bienestar emocional también forma parte de su método. Porizkova ha hablado abiertamente sobre la presión estética que vivió durante sus años en la cima de la moda, una etapa en la que su autoestima dependía de la opinión externa. Hoy su motivación para entrenar y cuidarse responde a una búsqueda de bienestar personal, no de aprobación ajena.

La clave detrás de la apariencia juvenil de Paulina Porizkova no es un secreto inalcanzable, sino la adaptación constante y la aceptación de los cambios del cuerpo. Tras su cirugía de cadera, la modelo aumentó siete kilos, cambio que asumió con serenidad al priorizar el fin del dolor crónico y la calidad de vida. “Comparado con hace un año, cuando pesaba menos pero vivía con dolor constante, esta nueva forma me resulta reconfortante”, explicó en un post en Instagram.

El método Porizkova combina ejercicio específico, una alimentación flexible y un enfoque realista hacia la belleza y el envejecimiento.

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