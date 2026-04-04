El valor de la historia: los 10 monumentos que marcan la hoja de ruta del viajero cultural silver

El Teatro Solís, imponente edificación neoclásica de Montevideo.

El turismo cultural silver, orientado a personas mayores de 50 o 55 años, ha transformado el modelo tradicional de viaje en países del Conosur, priorizando inmersión auténtica, comodidad y experiencias de aprendizaje sobre el turismo masivo, y promoviendo la integración con comunidades locales a través de recorridos históricos, talleres tradicionales y actividades de bienestar.

Esta preferencia se ha traducido en un crecimiento sostenido del sector, impulsado por la valorización de la historia, la arquitectura y la gastronomía como motivos de viaje.

El informe del Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad Argentina de la Empresa expone que el 70,4% de las mujeres mayores de 50 años encuestadas realiza actividad física al menos tres veces por semana, asociando esta práctica con mayores niveles de autonomía a la hora de viajar.

La tendencia creciente observada en estas viajeras es organizar salidas con amigas o de manera individual, integrando el turismo en estrategias de bienestar y gestión personal del tiempo. La investigación señala a este grupo como uno de los sectores con mayor predisposición al viaje, en el que la autogestión y el interés cultural confluyen con la búsqueda de experiencias de aprendizaje.

El turismo cultural silver redefine los viajes en el Conosur al priorizar experiencias auténticas, aprendizaje y conexión con las comunidades locales. Tafí del Valle, Tucumán.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo nacional, en el turismo interno argentino el 21% de los viajeros nacionales corresponde al grupo de 45 a 59 años. En el ámbito internacional, la participación es aún mayor: el 23% de los turistas extranjeros que visitaron Argentina en 2025 pertenecía a ese mismo rango etario. Estos datos posicionan a las personas mayores como el segundo segmento turístico en importancia dentro del país, justo detrás de los jóvenes de 14 a 29 años.

Monumentos históricos y sitios patrimoniales

El interés de los turistas culturales silver se manifiesta especialmente en la visita a sitios patrimoniales y monumentos históricos. Datos sectoriales de Civitatis indican que más del 40% de los viajeros de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay prioriza en su itinerario conocer este tipo de lugares, lo que ha incrementado la demanda de visitas guiadas y tours especializados en las principales ciudades de la región.

En el marco del Día Internacional de los Monumentos y Sitios, establecido cada 18 de abril por la UNESCO y el ICOMOS, Civitatis publicó el ranking de los diez monumentos históricos más visitados del Conosur, incluyendo iglesias coloniales, teatros centenarios y complejos jesuíticos distribuidos en los cuatro países.

Los monumentos más visitados: una selección que abarca cuatro países

En Argentina, las Ruinas de San Ignacio en Misiones se reconocen como uno de los conjuntos arqueológicos más destacados de Sudamérica. Fundada en el siglo XVII como parte de la red de misiones jesuíticas, la importancia patrimonial de este sitio llevó a su declaración como Patrimonio de la Humanidad.

Las Ruinas de San Ignacio, un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO, arquitectura jesuita en Misiones, Argentina.

La plaza central y los muros de piedra rojiza constituyen el foco de las visitas, organizadas mayormente en excursiones guiadas desde Puerto Iguazú.

La Catedral Metropolitana de Buenos Aires, situada frente a la Plaza de Mayo, es un punto central de interés religioso y arquitectónico. Su fachada neoclásica y su interior albergan el mausoleo del general José de San Martín. Los recorridos por el casco histórico incluyen este templo junto a otros sitios de valor histórico.

El icónico Teatro Colón de Buenos Aires. El segmento silver representa el 21% de los viajeros nacionales y el 23% de los turistas internacionales en Argentina.

El Teatro Colón, inaugurado en 1908, es considerado uno de los teatros con mejor acústica a nivel mundial. Las visitas guiadas permiten acceder a su auditorio, salones y al detrás de escena, acercando a los visitantes a la historia de las artes escénicas argentinas.

El Palacio de La Moneda, sede presidencial de Chile.

En Chile, el Palacio de La Moneda, construido en el siglo XVIII, alberga la sede del gobierno y es un pilar de la arquitectura nacional. Los recorridos por Santiago lo integran junto a la Plaza de Armas y la Catedral Metropolitana, cuya estructura fusiona elementos barrocos y neoclásicos. Los ascensores de Valparaíso, declarados Patrimonio de la Humanidad, representan una referencia del urbanismo local y pueden visitarse en recorridos organizados por el puerto y el casco antiguo.

Guías locales y recorridos organizados enriquecen la experiencia turística de viajeros silver, acercando relatos históricos y optimizando el tiempo de visita.

En Uruguay, el Palacio Salvo de Montevideo, inaugurado en 1928, fue durante décadas el edificio más alto de Sudamérica y mantiene su relevancia urbana. El Teatro Solís, activo desde 1856, lidera la oferta escénica nacional y se suma a recorridos guiados que abarcan el entorno monumental de la Plaza Independencia, la antigua ciudad amurallada y el mausoleo de José Gervasio Artigas.

El ranking destaca monumentos icónicos del Conosur como la Santísima Trinidad del Paraná.

En Paraguay, la Santísima Trinidad del Paraná destaca como el complejo de misiones jesuíticas mejor conservado, con una iglesia principal, plazas y esculturas de piedra, y se visita en excursiones de día completo desde Asunción, junto a parques y museos ecológicos. Finalmente, la Casa de la Independencia en Asunción, museo fundacional de la emancipación paraguaya de 1811, conserva documentos y objetos históricos relevantes para la historia nacional.

Viajeros silver: autonomía tecnológica y preferencia por experiencias personalizadas

El perfil del nuevo turismo cultural silver desafía estereotipos sobre edad y tecnología. Si bien valoran la asistencia personal y la facilidad de uso, estos viajeros gestionan la búsqueda y contratación de actividades a través de plataformas digitales.

El interior de la Catedral Metropolitana, uno de los sitios más visitados.

La modalidad más elegida es personalizada y anticipada: la reserva promedio de actividades culturales se realiza con al menos 35 días de antelación. Entre los destinos predilectos se encuentran sitios arqueológicos, museos, talleres gastronómicos, retiros de bienestar y propuestas artísticas, siempre priorizando la calidad y autenticidad del servicio antes que el bajo costo.

El sector viajero silver se configura, así, como un grupo activo, autónomo y de creciente protagonismo en la valorización del patrimonio histórico en el Conosur, impulsando el auge del turismo cultural regional tras la pospandemia.