Quiénes son los “active seniors”: alto nivel educativo, digitalizados y con fuerte poder de consumo

El crecimiento de la población mayor redefine el consumo y la dinámica de los mercados globales.

La proporción de adultos mayores crece rápidamente y redefine la economía y la cultura. En ese escenario emergen los “active seniors”, con formación académica, habilidades digitales y capacidad de consumo.

Las sociedades super-envejecidas son aquellas en las que uno de cada cinco habitantes supera los 75, según Global Issue Report. La expansión de estas sociedades transforma la estructura demográfica y repercute en el consumo, la oferta laboral y los servicios sociales en países desarrollados.

Las personas mayores de 50 años concentran cerca del 50% del consumo en las principales economías desarrolladas, una participación que continuará en aumento en las próximas décadas, según un informe elaborado por AARP junto a Oxford Economics. Este grupo no solo crece en términos demográficos, sino también en poder adquisitivo y nivel de actividad económica, lo que lo convierte en un actor central en la redefinición de los mercados a escala mundial.

En Japón, el envejecimiento impulsa el desarrollo de inteligencia artificial y robótica aplicada al cuidado y la autonomía.

En paralelo, el envejecimiento poblacional avanza con rapidez en las economías desarrolladas. En Japón, más del 29% de la población tiene 65 años o más, uno de los niveles más altos del mundo, mientras que en Europa y Asia oriental se proyecta que alrededor de un tercio de la población superará los 60 años hacia 2050, de acuerdo con datos de Naciones Unidas y el Banco Mundial. Este escenario consolida la transición hacia sociedades superenvejecidas y refuerza el peso estructural de la economía plateada.

El nuevo perfil de los adultos mayores activos

Los “active seniors” constituyen un grupo de adultos mayores que rompe con la imagen tradicional de pasividad. Estas personas viven de forma independiente y mantienen intereses en viajes, educación continua y actividades socioculturales.

A diferencia de generaciones previas, los adultos mayores activos acceden con soltura a la tecnología y están presentes en distintos ámbitos productivos y sociales. Global Issue Report destaca que este cambio demográfico los convierte en consumidores influyentes, capaces de impactar áreas como el turismo, la formación en habilidades digitales y la oferta de servicios adaptados.

En Londres, el turismo adapta su oferta a viajeros de la economía plateada, con experiencias accesibles y personalizadas.

Sectores líderes y tendencias de consumo

La economía plateada comprende los bienes y servicios diseñados para adultos mayores y aparece como motor del crecimiento económico en los próximos años. Sectores como la tecnología, la educación continua y el turismo adaptan sus productos y experiencias para atender a los “active seniors”.

Las compañías tecnológicas desarrollan dispositivos sencillos y accesibles para este segmento. El turismo incorpora opciones personalizadas y accesibles. El sector educativo, en tanto, amplía los programas específicos para personas mayores, una tendencia que se considera irreversible.

La mayor longevidad y la presencia de adultos mayores activos transforman los hábitos de consumo y orientan la estrategia de los mercados. Empresas y sectores tradicionales ajustan sus prioridades para atraer a este grupo, que adquiere protagonismo en las sociedades super-envejecidas.

En 2026 el auge de los adultos mayores activos y la consolidación de la economía plateada redibujan los mercados del turismo, la educación y la tecnología a escala mundial.