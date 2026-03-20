Una estación completamente robotizada redefine los modelos de atención para adultos mayores en Beijing

El auge de la economía plateada y la transformación digital del cuidado senior anticipan que este sector representará el 27,8% del consumo nacional chino en 2035. REUTERS/Florence Lo

En Beijing, la inauguración de la primera estación de atención a personas mayores del mundo equipada completamente con robots marca un avance decisivo en la digitalización del cuidado de la tercera edad y en las estrategias nacionales para enfrentar el envejecimiento poblacional.

A principios de marzo, esta instalación comenzó a operar en el subdistrito Ronghua del área de Desarrollo Económico-Tecnológico de la capital china, integrando soluciones automatizadas en todos los niveles de servicios y reflejando la prioridad estatal de construir un ecosistema que garantice bienestar y seguridad financiera a los adultos mayores, según informó The Beijing News.

Ubicada en Tianhuayuan Yili, la estación ofrece una superficie útil de aproximadamente 1.100 metros cuadrados y despliega más de 40 tipos diferentes de robots. Un ejemplo concreto del grado de automatización es el robot ubicado en la entrada, que elabora panqueques de forma ininterrumpida y permite realizar pedidos a través de un código QR, con opciones personalizadas por 6,9 o 7,9 yuanes.

Este nivel de integración tecnológica no solo agiliza las tareas diarias sino que también introduce funciones pensadas para las necesidades específicas de la población mayor, e incluye seguros para mitigar riesgos derivados del uso de esta tecnología, tal como confirmaron los responsables de la estación a The Beijing News.

La iniciativa adopta un modelo de cuidado domiciliario asistido por tecnología, permitiendo que los adultos mayores accedan no solo a los servicios dentro de la estación, sino también a atención domiciliaria provista por personal que acude con equipos portátiles.

Más de 40 robots realizan tareas de cocina, asistencia médica, ocio y monitoreo sanitario, optimizando la calidad de vida de las personas mayores en la nueva estación.

En la planta baja, los “mayordomos robots” atienden pedidos de comida e identifican ingredientes que deben evitarse, como alimentos con alto contenido de azúcar o grasa, en función de las condiciones médicas previamente ingresadas por los clientes, tales como hipertensión o diabetes. La preparación culinaria está liderada por un chef robótico completamente automatizado, visible al público, mientras robots de reparto distribuyen los platos con precisión entre las mesas.

El cuidado automatizado y el bienestar de los silver

En la tercera planta, el espacio se dedica a la combinación de atención sanitaria, ocio y cuidado diurno. Aquí, los adultos mayores pueden disputar partidas de ajedrez o gobang contra robots, disfrutar de infusiones preparadas por un robot especializado y acceder a equipos médicos que monitorean múltiples indicadores de salud en tiempo real.

Destaca la presencia de robots capaces de realizar moxibustión adaptándose a puntos específicos de acupuntura y regulando la temperatura para evitar quemaduras, junto a otros diseñados para ofrecer masajes con selección personalizada de intensidad y zona de acción.

La primera estación de atención integral para personas mayores está equipada con más de 40 tipos de robots que desempeñan tareas de cocina, asistencia médica, ocio y monitoreo sanitario.

El segundo piso, concebido como área de cuidado infantil, pone de manifiesto la versatilidad del diseño al albergar robots “compañeros” como el Alpha Mini 2, capaces de interactuar a través de juegos de fútbol y actividades artísticas, abriendo el espacio a la convivencia multigeneracional.

Digitalización y economía plateada en China

El auge de la economía plateada en China responde tanto a directrices de política nacional como a la dinámica del sector privado. Según Global Times, el Instituto sobre el Envejecimiento de Fudan estima que el valor de este segmento puede alcanzar los 19,1 billones de yuanes (USD 2,68 billones) hacia 2035, lo que correspondería al 27,8 % del consumo nacional. El uso intensivo de inteligencia artificial, internet de las cosas y big data ha catalizado la transformación del cuidado de los mayores; hoy, la interacción de personas mayores con servicios digitales es cotidiana y equiparable a la de los jóvenes: compras en línea, pagos móviles y consumo multimedia forman parte habitual de la vida diaria de este grupo etario.

Un robot humanoide CASBOT 01 mueve sus brazos durante una demostración en un laboratorio de Zhongke Huiling en Beijing, China. REUTERS/Florence Lo

El proceso de digitalización se aceleró a partir de 2017, cuando el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información implementó proyectos piloto enfocados en la salud y atención inteligente, fomentando la integración de plataformas y dispositivos a escala nacional. Datos del Centro de Información de la Red de Internet de China indican que, a diciembre de 2024, el 34,1 % de los usuarios de internet en el país tenían 50 años o más, lo que señala una progresiva inclusión digital de la generación mayor.

Perspectivas y desafíos para el liderazgo mundial

El desarrollo de la estación en Beijing se inscribe dentro de la estrategia nacional que busca posicionar a China como actor global en la intersección de tecnología y envejecimiento. Expertos citados por Global Times sostienen que la combinación de una amplia base de consumidores, inversión en investigación y políticas públicas coordinadas puede asegurar un liderazgo sostenible en este ámbito. El desafío central radica en que la tecnología resulte “amigable para los mayores” y verdaderamente les beneficie, mientras se integran servicios personalizados y mecanismos de consumo adaptados a la variedad de realidades presentes en este segmento de la población.

El despliegue de sistemas inteligentes y automatizados en la atención geriátrica —ejemplificado por la estación de Beijing— responde al desafío del envejecimiento poblacional y multiplica las oportunidades para la innovación económica y social a escala nacional.