Poderosas, hermosas y maduras: 10 íconos de belleza femenina natural

La actriz estadounidense Sigourney Weaver
La actriz estadounidense Sigourney Weaver al recibir el León de Oro a la trayectoria durante el 81º Festival Internacional de Cine de Venecia, en agosto de 2024 (EFE/EPA/ETTORE FERRARI

Estas diez mujeres son un excelente ejemplo que demuestra que, contra lo que muchos imaginan y predican, la belleza no tiene fecha de caducidad. Porque sí, incluso después de los 60, es posible seguir destilando sensualidad, buena salud y energía.

Helen Mirren

¡El éxito de la actriz británica no da señales de desaceleración! A sus 80 años, sigue luciendo sus atributos naturales en filmes y pasarelas. Recientemente se sumó a la campaña Age UK. Reconoció que la vejez trae “complicaciones”, “dolores” y “molestias”, y por ello a los adultos más jóvenes a empezar desde los 50 años a cambiar algunos hábitos y llevar una vida más saludable.

Helen Mirren en la alfombra
Helen Mirren en la alfombra roja del Festival de Cannes, Francia, REUTERS/Stephane Mahe

Meryl Streep

La galardonada actriz de 69 años es un gran ejemplo de mujer que no le teme a la edad. Elude los cánones de belleza impuestos y se muestra auténtica. Sus recetas antiage las tomó del ejemplo de su abuela, que no hacía gimnasia pero se mantenerse ocupada. En cuanto a ella, sube escaleras y practica natación.

Meryl Streep en febrero de
Meryl Streep en febrero de 2025. REUTERS/Caitlin Ochs

Michelle Pfeiffer

A sus 67 años, la actriz es conocida por su belleza natural. Ha prohibido retocar su imagen en varias publicaciones y afirma que su buena salud se debe a su dieta vegana y al ejercicio. Su aparición en el desfile de Yves Saint-Laurent en la Semana de la Moda en París despertó muchos comentarios elogiosos en las redes.

Michelle Pfeiffer en Los Angeles,
Michelle Pfeiffer en Los Angeles, California, en abril de 2025. REUTERS/Mario Anzuoni

Sharon Stone

La modelo, actriz y productora de 67 años es considerada un ícono de Hollywood. Tras sufrir un derrame cerebral en 2001, aprendió a vivir con más humildad y gratitud, a aceptar el paso del tiempo, ¡y aun así es considerada una de las mujeres más sexys del cine! Recientemente, cuestionó que la gente le tema “al envejecimiento” y criticó lo que percibe como una doble moral en torno al cuerpo y la imagen. “Se supone que debemos estar aterrados cuando nos miramos al espejo, nos asusta la desnudez, pero no la violencia”, dijo, y agregó: “Seguimos teniendo miedo al envejecimiento y a vivir en nuestro propio ser”.

Sharon Stone en la ceremonia
Sharon Stone en la ceremonia de apertura del tradicional Opera Ball en Viena, Austria, 12 de febrero 2026. REUTERS/Lisa Leutner

Andie MacDowell

La actriz estadounidense de 67 años atribuye su alegría y belleza a su estilo de vida saludable. Practica yoga y hace caminatas. “Ejercito mis glúteos todos los días, así no me duele la cadera”, confió.

Andie MacDowell poses on the
Andie MacDowell poses on the red carpet during arrivals for the screening of the film "Dossier 137" (Case 137) in competition at the 78th Cannes Film Festival in Cannes, France, May 15, 2025. REUTERS/Manon Cruz

Angela Bassett

La cantante, compositora, instrumentista, actriz y directora estadounidense tiene 67 años y goza de excelente salud. Al igual que Andie, atribuye su alegría a un estilo de vida saludable, que incluye buenos hábitos alimenticios y ejercicio.

Angela Bassett en el 8th
Angela Bassett en el 8th Annual American Black Film Festival (ABFF) Honors en Los Angeles, California, U.S., febrero de 2026. REUTERS/Mario Anzuoni

Susan Sarandon

¡La galardonada actriz de 79 años es un verdadero ícono! Se opone a la cirugía plástica porque, dice, representa una reafirmación del miedo a envejecer, miedo que ella no comparte. Eso sí, sigue tiñéndose las canas porque, dice, no cree tener las sudicientes como para dejarse la cabellera gris. De modo que mantiene su característico tono rojizo.

Susan Sarandon al recibir el
Susan Sarandon al recibir el Goya de Honor

Emma Thompson

La actriz británica de 66 años se atrevió a aparecer completamente desnuda en una de sus últimas actuaciones cinematográficas. Una belleza desinhibida y natural. Sobre su desnudo, dijo: Y sobre su desnudo dijo: “Mi edad actual lo hace extremadamente desafiante porque no estamos acostumbrados a ver cuerpos al natural en la pantalla”.

La actriz Emma Thompson en
La actriz Emma Thompson en octubre de 2025. REUTERS/Maja Smiejkowska

Sigourney Weaver

La inolvidable Teniente Ripley en Alien, una mujer alta (1,85 m), continúa destilando belleza natural a sus 76 años. Recientemente dijo: “Nada más inspirador para mí que una mujer de 70 años, llena de vida, dando lo mejor lo mejor de sí”.

Sigourney Weaver en la alfombra
Sigourney Weaver en la alfombra roja del Festival de Venecia. Agosto de 2024. REUTERS/Louisa Gouliamaki

Demi Moore

La actriz de 63 años ha estado últimamente muy presente en la vida pública, entre otras cosas porque la industria de la moda y la cosmética empiezan a valorar la belleza madura. Una marca de productos para el cabello la eligió como imagen para su campaña, y aunque su delgadez preocupó a algunos, la actriz conserva toda su belleza.

Demi Moore (REUTERS/Caroline Brehman)
Demi Moore (REUTERS/Caroline Brehman)

