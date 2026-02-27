Generación Silver

Bruce Springsteen reveló su fórmula para la vitalidad a los 76 años: ejercicio, dieta estricta y disciplina diaria

El músico estadounidense sostiene conciertos de tres horas y mantiene una figura envidiable. Esto es consecuencia de una rutina de entrenamiento adaptada y una alimentación disciplinada, alejándose de los excesos del mundo del rock

Bruce Springsteen realiza ejercicios de fuerza y caminata en cinta para mantener su condición física a los 76 años. (Imagen de archivo)

Bruce Springsteen mantiene una condición física excepcional a los 76 años. El músico estadounidense cumple una rutina estricta de entrenamiento y alimentación que le permite ofrecer conciertos de tres horas con gran energía. El artista combina ejercicios de fuerza, caminatas en cinta y una dieta disciplinada, lo que explica su vitalidad sobre el escenario. Springsteen realiza una sola comida principal al día, prioriza alimentos saludables y evita los excesos típicos del mundo del rock. Su enfoque en la longevidad y el bienestar lo distingue de otros artistas de su generación.

De acuerdo con entrevistas y testimonios publicadas por Men’s Health, la disciplina caracteriza cada aspecto de la vida de Springsteen. El propio músico declaró que la dieta representa el pilar de su estado físico. Según relató a Apple Music, la alimentación saludable y la moderación marcan la diferencia en su figura y su salud. Chris Martin, líder de Coldplay, reconoció la influencia de Springsteen tras compartir un almuerzo con él en Filadelfia. Patti Scialfa, esposa del cantante, confirmó que el artista solo realiza una comida principal al día, lo que contribuye a su delgadez y resistencia.

La rutina de entrenamiento de Springsteen incluye sesiones en el gimnasio, levantamiento de pesas y caminatas en cinta. Aunque ya no corre como antes, mantiene el hábito de ejercitarse casi a diario. Anthony Almonte, percusionista y corista de la banda, compartió que Springsteen acude al gimnasio incluso después de sus presentaciones. El compromiso del músico con su salud se refleja en la capacidad de recuperarse rápidamente tras los shows.

Springsteen demuestra su vitalidad durante los conciertos maratónicos, que superan las tres horas de duración. (Imagen de REUTERS)

La dieta, el secreto de la longevidad de Bruce Springsteen

De acuerdo con declaraciones del propio Springsteen, la base de su longevidad reside en una dieta meticulosa. El músico consume poca comida procesada y mantiene la moderación en la cantidad de calorías. Su desayuno se limita a fruta y la comida principal llega por la noche. Este patrón, según expuso a medios británicos, le permite conservar un peso estable y una figura saludable.

La alimentación saludable también influye en el rendimiento escénico del artista. Especialistas en nutrición deportiva indican que una dieta rica en frutas, verduras y proteínas magras favorece la recuperación muscular y la energía sostenida. Springsteen adapta su consumo alimenticio a las demandas físicas de sus conciertos y entrenamientos, lo que le permite actuar a un alto nivel durante largas jornadas.

La decisión de evitar los excesos y priorizar la salud lo diferencia de otros músicos de su generación. En vez de caer en hábitos dañinos, Springsteen eligió el autocuidado como herramienta para prolongar su carrera artística.

Rutina de entrenamiento: equilibrio entre intensidad y adaptación

El cantante de Born in the USA modificó su rutina con el paso de los años. De entrenar seis veces por semana, pasó a priorizar la recuperación y la prevención de lesiones. Springsteen nada con frecuencia cerca de su residencia en Jersey Shore y acude al gimnasio para mantener la fuerza muscular. Sus ejercicios actuales se centran en el levantamiento moderado de pesas y en la caminata sobre cinta.

El artista entrena en el gimnasio incluso después de sus presentaciones en vivo, según miembros de su banda. (Portada TIME)

El documental Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band muestra el compromiso del artista con su bienestar físico. Los miembros de la banda destacan que, tras conciertos agotadores, el músico sigue la disciplina de entrenar al día siguiente. Esta constancia fortalece su estado físico y refuerza el mensaje de que la longevidad depende de la perseverancia y el cuidado diario.

Springsteen reconoce que la edad introduce desafíos, como debilidades estructurales, pero mantiene la energía y la agilidad mental. “Probablemente no pueda dar tres volteretas corriendo ahora mismo”, declaró a The Guardian. “Pero lo fundamental, lo único que noto con la edad, es que surgen ciertas debilidades estructurales en el cuerpo, y hay que gestionar el físico para que pueda hacer las cosas esenciales e importantes”, mencionó.

La mentalidad de Bruce Springsteen: energía y disciplina frente al paso del tiempo

La fortaleza mental complementa la rutina física de Springsteen. El músico afirma que, pese a los cambios asociados a la edad, no percibe una merma significativa en su vitalidad. El autocuidado y la gestión física permiten que siga cumpliendo con las exigencias de los escenarios internacionales.

Los testimonios de su entorno y su propia actitud dejan en claro que la longevidad y la capacidad de ofrecer conciertos maratónicos no dependen del azar. La disciplina, la alimentación saludable y la constancia en el entrenamiento explican la increíble transformación física del artista. El artista representa un ejemplo de resiliencia y autocuidado dentro del mundo del espectáculo.

