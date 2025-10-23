Bruce Springsteen tiene su película película biográfica, pero no es la que se podía esperar

Tráiler de "Springsteen: música de ninguna parte", de Scott Cooper

Durante meses del año pasado, Jeremy Allen White tuvo a Bruce Springsteen hablándole constantemente al oído.

White escuchó una y otra vez la narración en audio de 18 horas de las memorias de Springsteen, Born to Run, como parte de una intensa preparación para interpretarlo en la próxima película Springsteen: música de ninguna parte, que narra las dificultades del ícono del rock para crear su álbum Nebraska en 1982.

“Eso sonaba en casa todo el tiempo”, recordó White, conocido por ser el protagonista de la serie The Bear, en una reciente entrevista por video. “Cuando salía a correr, cuando caminaba, cuando preparaba la cena. Me ayudaba mucho tener su voz conmigo todo el tiempo”.

Springsteen: música de ninguna parte, escrita y dirigida por Scott Cooper (Crazy Heart), ofrece algunos momentos propios de la épica biográfica del rock, como un White empapado en sudor cantando “Born to Run” ante una multitud o improvisando para un público devoto en el club Stone Pony de la costa de Nueva Jersey.

La película explora la creación del álbum "Nebraska" y la salud mental de Bruce Springsteen

Pero al centrarse en Nebraska —una galería de personajes frágiles en clave acústica— y el colapso depresivo que Springsteen atravesó tras su grabación, la película se convierte en una exploración sobre la fragilidad de la salud mental y los límites del arte como sostén vital. En una escena tomada directamente de las memorias del músico, el hombre generalmente visto como el ideal del rock entra en la consulta de un terapeuta y rompe a llorar en silencio.

El objetivo de Cooper, dijo, “nunca fue contar la historia completa de Bruce Springsteen”. “Me esforzaba por hacer algo más tranquilo y más interior, sobre este momento muy específico en la vida de Bruce”, añadió el director, “sobre un hombre que enfrenta algunos de los traumas que arrastra desde su infancia”.

Springsteen: música de ninguna parte marca la primera vez que “El jefe” permite que su historia sea dramatizada en una película, y no es casualidad que Nebraska sea el núcleo. Springsteen ha dicho que considera este álbum quizás el mejor, aunque siempre ha sido una rareza y un misterio en su obra.

Compuesto mientras comenzaba a trabajar las canciones que dos años después integrarían Born in the USA, Springsteen grabó Nebraska en solitario, con una grabadora simple de cuatro pistas, en una casa alquilada en Colts Neck, cerca de Freehold, en Nueva Jersey. El músico trabajó en ella durante los meses posteriores a la exitosa gira de The River, su primer álbum número uno, bajo la presión de sostener su popularidad.

Jeremy Allen White y Bruce Springsteen en la presentación de la película en el Festival de Cine de Londres (Foto: REUTERS/Jaimi Joy)

Las grabaciones de temas como “Atlantic City”, “Johnny 99″ y “Nebraska” —relatos de crimen, soledad y personajes en busca de esperanza— fueron concebidas como maquetas a desarrollar junto a la E Street Band. Pero Springsteen quedó cautivado por el sonido crudo y fantasmal de las cintas, y tras intentos frustrados de rehacerlas en el estudio, decidió que la versión original saldría tal cual, a pesar de la escasa fidelidad. En la película, los productores lidian con la dificultad de convertir el casete en un master comercialmente viable.

Para la discográfica y su entorno, fue una decisión desconcertante y arriesgada para un artista en ascenso; una jugada que, bajo la mentalidad común de la industria, podía suponer un freno a su carrera. Springsteen incluso insistió en que Nebraska no fuese promocionado con sencillos, giras ni entrevistas.

Warren Zanes, músico y académico que conoció Nebraska siendo un adolescente en la banda Del Fuegos en los años 80, afirmó que, aunque ama el disco, siempre le costó entenderlo como cambio de rumbo:“Fue, para mí, uno de los mayores giros a la izquierda en la historia de la música popular”.

Tras leer la descripción de Nebraska en las memorias de Springsteen, seguida de un relato profundo de una crisis emocional, Zanes comenzó a escribir un libro sobre el álbum, entrevistando a Springsteen y a su mánager de toda la vida, Jon Landau. Ese libro, titulado Deliver Me From Nowhere (Líbrame de la nada, título original en inglés de la película también) se publicó en 2023 y Cooper lo utilizó como base para el guion.

La relación de Springsteen con su padre y su lucha contra la depresión son ejes centrales de la película

La película retrata a Springsteen en este periodo como un personaje solitario y atribulado, pero productivo, inspirado en el filme Badlands (Malas tierras) de Terrence Malick (1973), el dúo punk Suicide y su propia biografía. Springsteen compone las canciones de Nebraska mientras revive recuerdos de infancia ligados a su padre, melancólico y bebedor, que aparece en un flashback en blanco y negro. Surge una relación con Faye, una madre soltera de Nueva Jersey, pero el músico no logra comprometerse con ella. (Faye, figura compuesta, es el único personaje principal que no está basado en una persona real).

“Bruce estaba obsesionado, no en lo gótico, sino en lo espiritual”, explicó Cooper, usando una gorra de Stone Pony. “Creo que lo obsesionaba su padre, emocionalmente distante, ese mito estadounidense de quienes persiguen el sueño americano y no lo logran”.

Cooper indicó que tanto él como Springsteen decidieron no construir una hagiografía, sino mostrar las luchas y fracasos del artista, además de sus logros. “No me interesaba mitificarlo”, declaró el director. “No estaba persiguiendo al Jefe. Busco al hombre solo en una habitación en Colts Neck con una grabadora tratando de darle sentido a su vida y a sus traumas”.

Las vivencias de Springsteen con la depresión, antes poco conocidas, se hicieron públicas en sus memorias de 2016. La relación con su padre ocupó un lugar central en Springsteen on Broadway, su espectáculo de 2017.

La película dramatiza la complicada realización del álbum acústico "Nebraska" en 1982

“Hace mucho tiempo, las defensas que construí para soportar el estrés de mi infancia, para salvar lo que tenía de mí mismo, dejaron de ser útiles”, escribió Springsteen en ese libro. “Me basé en ellas para aislarme, sellar mi alienación, aislarme de la vida, controlar a los demás y contener mis emociones hasta un punto perjudicial. Ahora el cobrador llama a la puerta, y su pago será en lágrimas”.

Cooper aseguró que White fue la única opción para el papel principal. “Pensaron que podía expresar una historia compleja con calma y mucha intensidad física”, dijo el protagonista.

El actor dudó. El papel exigía interpretación musical, pero White no era cantante ni había tocado guitarra. “Le dije: ‘Me gustaría hacer esto contigo, adoro a Bruce, ¿pero no prefieres a alguien que ya sepa hacerlo?’”.

Hasta que Cooper le transmitió que Springsteen mismo quería que lo interpretara. “En ese punto pensé: ‘No voy a interponerme en su camino’”.

Durante seis meses, White estudió guitarra y tomó clases diarias de canto con Eric Vetro, entrenador vocal de celebridades, responsable de la preparación de Austin Butler en Elvis y de Timothée Chalamet para Un completo desconocido.

En la película, la voz de White se escucha cuando canta en pantalla; en otras escenas es la voz de Springsteen.

El filme, dirigido por Scott Cooper, se centra en un momento específico de la vida de Springsteen y evita la hagiografía

Se ve a White con cabello desordenado, hombros musculosos encorvados en una campera de cuero negro, conduciendo un Camaro Z28 por las carreteras de Nueva Jersey, una imagen del Jefe de unos 30 años que sorprendió a sus compañeros de elenco.

“Se concentró por completo”, dijo Odessa Young, quien encarna a Faye. “Está muy presente y concentrado, y verlo interpretar a Bruce resultó casi inquietante”.

Gran parte del filme gira en torno a la relación casi fraternal de Springsteen con Landau, inicialmente crítico musical que luego se convirtió en su mánager y productor. Su colaboración histórica, desde 1975, es una de las más largas y exitosas del rock.

Jeremy Strong (Succession, El Aprendiz) interpreta a Landau como un artista empático y pragmático. Al oír Nebraska por primera vez, el representante intenta comprender la música y el dolor de su cliente. “Tiene una sensibilidad magistral”, señaló Strong sobre Landau.

Pero Landau sabe que hay un límite a su ayuda. En un momento crucial, Springsteen llega a una casa vacía en Los Ángeles y llama a Landau, quien le dice: “Necesitas ayuda, ayuda profesional”. El músico inicia terapia, a la que atribuye un cambio vital.

Persisten ciertas tensiones, sobre todo con la presión de la discográfica CBS respecto al lanzamiento de Nebraska. Finalmente, Landau y Springsteen salieron fortalecidos. Nebraska alcanzó el número 3 y fue celebrada por la crítica. Su álbum siguiente, Born in the USA, consagró a Bruce Springsteen como superestrella mundial.

Jeremy Allen White (der.) y Jeremy Strong (der.) como Bruce Springsteen y su manager Jon Landau

Cooper optó por no dramatizar la negociación con CBS, evitando el cliché del conflicto entre artista y sello discográfico y enfocándose en la relación entre Springsteen y Landau. “Es una historia de amor entre estos dos hombres”, afirmó.

“La experiencia de Jon en la película pone a prueba su fe y determinación respecto a la visión de Bruce”, opinó Strong. “Aparecen imperativos comerciales versus imperativos artísticos y espirituales. En la vida real, Jon Landau jamás hubiera elegido lo primero”.

Springsteen y Landau aprobaron la realización de la película y Cooper dijo que ninguno de los dos pidió cambios. “Dejamos claro que era su historia”, afirmó Landau. “No solicitamos ni recibimos control sobre la filmación, el guion, la edición, el reparto, la música ni otro aspecto”. Agregó: “A mi juicio, es una de las mejores decisiones que hemos tomado”.

El rodaje comenzó en septiembre de 2024 y siguió hasta enero de 2025, mientras Springsteen realizaba su última gira. Él y Landau fueron presencias habituales en el set. “Casi todas las noches”, contó White, “recibía mensajes de texto de Bruce acerca de algún momento del rodaje que él sentía fiel a las emociones que vivió de joven”.

“Esos mensajes”, añadió, “me marcaron”.

Fuente: The New York Times

[Fotos: prensa The Walt Disney Company]