La Fuente de Juvencia: el mito de la eterna juventud, de Ponce de León a Piratas del Caribe

La historia se remonta a los comienzos de la humanidad, confirmando la obsesión por la longevidad. La leyenda del agua con poderes mágicos que aleja la vejez se extendió a la literatura y llegó hasta el cine en una de las películas de aventuras más vistas de los últimos tiempos

El conquistador español Juan Ponce
El conquistador español Juan Ponce de León: buscando la fuente de Juvencia llegó hasta la actual Florida. Y también al cine, en la saga Piratas del Caribe

Confirmando que hombres y mujeres siempre buscaron prolongar la belleza y la vitalidad de sus años jóvenes, mitología y religión hablan de esa Fuente de Juvencia —juventud— ese manantial legendario, a veces incluso un río en algunas versiones, que se creía tenía el poder de rejuvenecer al que bebía sus aguas. Para algunos, incluso, concedía el don de la inmortalidad.

Para la religión cristiana, esta fuente está ubicada en el Paraíso Perdido. La historia bíblica no describe una fuente providencial con precisión, pero es fácil identificar la fuente de la juventud con el manantial que brota del pie del árbol del conocimiento (o árbol de la vida) en el Paraíso. Ubicado en medio del Jardín del Edén, se dice que este manantial es la fuente de los cuatro ríos, que fluyen en otras tantas direcciones.

Árbol del conocimiento del bien
Árbol del conocimiento del bien y del mal en el Jardín del Edén

También en el Evangelio de Juan hay una mención a una fuente sanadora. Allí, se narra el episodio del estanque de Betesda, en Jerusalén, donde Jesús realiza el milagro de curar a un hombre lisiado. El texto claramente indica que había previamente una creencia en las propiedades curativas de esas aguas, cuando un ángel tocaba el agua e inducía a una práctica ritual de sumergirse en ellas, aunque solo el primero que llegaba al agua era sanado.

Los textos bíblicos del Apocalipsis mencionan explícitamente varios ríos y manantiales que pueden regenerar y dar vida.

La Fuente de la Juventud en la Mitología Griega

Entre los griegos, Heródoto menciona una fuente de la juventud al hablar de la longevidad de los etíopes, quienes alcanzaban fácilmente los 120 años. Según él, este antiguo pueblo poseía una fuente en la que se bañaban, emergiendo más radiantes que si hubieran sido bañados en aceite.

El griego Heródoto, considerado padre
El griego Heródoto, considerado padre de la historia, mencionó una fuente de juventud como explicación de la longevidad de los etíopes

Por otro lado, la mitología griega y romana nos cuenta la historia de la ninfa acuática llamada Juventud, hija del Titán Océano. Zeus, soltero y sin hijos, buscó a la ninfa Joven, quien poseía los secretos para mantener su fuerza.

Tras una difícil búsqueda, mientras la hermosa ninfa se escondía, Zeus la encontró y se enamoró al instante. Su romance fue mutuo, y Zeus ahora podía disfrutar de la eterna juventud, que compartiría con sus futuros hijos divinos. Para agradecerle este don, Zeus le ofreció concederle un deseo. La ninfa Joven eligió volverse invisible para el mundo. Entonces, Zeus la transformó en una magnífica fuente y la colocó en un lugar secreto. Solo unas pocas diosas conocerían su ubicación. Hera, su esposa, iría a bañarse allí una vez al año para recuperar su virginidad.

En la mitología griega, Zeus
En la mitología griega, Zeus transformó una ninga en fuente y colocó en un lugar secreto

Cuenta también la leyenda que Alejandro Magno, rey de Macedonia, buscó la Fuente de la Vida hasta el Polo Norte, que en aquel entonces se creía que era la ubicación del paraíso. Pero su búsqueda fue infructuosa y murió a los 33 años sin haber bebido jamás de sus aguas.

Los celtas también creían en esta fuente milagrosa

También en la mitología de los pueblos celtas se menciona una fuente de Juvencia. Las leyendas irlandesas hablan de un manantial milagroso a cuyas aguas se atribuyen propiedades mágicas, lo que demuestra lo extendido que está el folclore de la fuente de la juventud en todo el mundo. La tribu celta de Dana se bañaba en un manantial donde su deidad de la medicina, Diancht, había hecho crecer numerosas plantas curativas. Como resultado, sus guerreros emergían del baño en esta fuente listos para luchar de nuevo al día siguiente.

La leyenda dice que Alejandro
La leyenda dice que Alejandro Magno también buscó la fuente de la eterna juventud (Wikipedia)

La búsqueda de la fuente en América

De la tripulación que llevó Cristóbal Colón a América, durante el segundo de sus cuatro viajes, un hombre pasó a la historia por obsesionarse con la búsqueda de la mítica fuente en el nuevo continente: Juan Ponce de León (1465-1521). Este marino, después de ayudar a los españoles a establecerse en Puerto Rico (del que fue el primer gobernador), se embarcó en una nueva aventura: la isla de Bimini.

A través de sus interacciones con los caribeños, Ponce de León conoció la leyenda de Bimini, hogar de un manantial que, entre otras cosas, borraba arrugas y canas. El mito de la Fuente de la Juventud estaba tan extendido entre los nativos que Ponce de León y su tripulación lo creían con fervor.

Las expediciones de Juan Ponce
Las expediciones de Juan Ponce de León en busca de la Fuente de la eterna juventud

Los propios nativos americanos estaban convencidos de la existencia de este fantástico manantial. Incluso decían que algunos ancianos que habían regresado rejuvenecidos al punto de volver a casarse y tener muchos más hijos.

Ponce de León pasó seis meses navegando de isla en isla en busca de este manantial oculto. Finalmente, desembarcó y descubrió lo que hoy es Florida. Pero apenas puso pie en tierra con sus hombres, fueron atacados por nativos hostiles. Herido por una flecha envenenada, murió pocos días después sin cumplir su sueño de encontrar la Fuente de la Juventud.

Monumento a Ponce de León
Monumento a Ponce de León en Florida

Sin embargo, y acá es donde entra el cine, Ponce de León ve su figura rescatada en la exitosísima saga Piratas del Caribe.

La Fuente de la Juventud de Piratas del Caribe

En Mareas Misteriosas es el nombre del film que se mantiene bastante fiel a la historia de Ponce de León, haciéndola aún más épica gracias a Jack Sparrow. Estrenada en 2011, la película reúne a Jack Sparrow, Barbanegra y su hija en el Queen Anne’s Revenge, el capitán Barbossa y una fragata española. En esta caótica mezcla, todos buscan la Fuente de la Juventud.

Los distintos concursantes conocen la ubicación de la fuente, pero simplemente bañarse en ella no es suficiente... ¡Y las condiciones para recuperar la juventud no son nada sencillas!

Escena de la saga Piratas
Escena de la saga Piratas del Caribe, en la que Ponce de León aparece como personaje

No vamos a spoilear el final de la trama para aquellos que no la hayan visto todavía, pero la cuestión es que el mito de la fuente llega hasta nuestros días, gracias al cine y al turismo.

En Florida, el mito perdura y atrae visitantes

Dado que no se ha conservado la ruta exacta del viaje de Ponce de León a América, en lo que luego se convertiría en Florida, la ciudad de San Agustín se atribuye el título de la fuente milagrosa. Fue fundada en 1521 por españoles que llegaron para reclamar el territorio en 1565 a una colonia francesa. Aprovechando el mito de la búsqueda de la Fuente de la Juventud, el pueblo la convirtió en una atracción turística en la década de 1900, y hoy en día se puede visitar un hermoso parque arqueológico.

La entrrada al parque arqueológico
La entrrada al parque arqueológico de Florida que recuerda la búsqueda de Juan Ponce de León, quien llegó a esa zona en 1513 (Wikimedia/_Explanders)

