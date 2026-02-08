Nick Nolte cumple 85 años: “No entiendo la jubilación, no sé qué haría conmigo mismo”

En honor a su trabajo Nick Nolte recibió su estrella en el Paseo de la Fama en el 2017 (Foto: Chris Pizzello/Invision/AP)

Nick Nolte cumple 85 años este 8 de febrero convertido en una figura original de Hollywood, difícilment clasificable, con una vida marcada por éxitos en películas, caídas personales y una reiterada capacidad de reinvención. Con más de 70 películas y tres nominaciones al Oscar, su trayectoria refleja una notable resiliencia tras décadas de intensidad tanto en lo profesional como en lo personal.

Nacido en Omaha, Nebraska, el 8 de febrero de 1941, Nolte creció en una familia impactada por la Segunda Guerra Mundial. Su padre, Frank Nolte, fue veterano de Filipinas;el regreso no fue fácil y el hombre se volvió una presencia distante. Su madre, Helen King, mantenía el hogar trabajando extensas jornadas, lo que intensificó la sensación de soledad del joven Nolte.

Ya en la adolescencia, se destacó como atleta en diversas disciplinas, pero comenzó a consumir alcohol tempranamente, siendo expulsado de todos los equipos deportivos. Aunque obtuvo una beca de fútbol americano en la Universidad Estatal de Arizona, las bajas calificaciones y ausencias lo forzaron a dejarla. Según una reseña de Sensacine, a los 20 años, en 1961, enfrentó un serio problema legal: fue arrestado y sentenciado a 45 años de prisión y una multa de USD 75.000 por vender documentos falsos.

Prontuariado desde muy joven, la clemencia de un juez le permitió eludir la cárcel pero pasó muchos años en libertad condicional

De este oscuro destino lo salvó un juez que conmutó la pena y suspendió la sentencia, y, sin imaginarlo, abrió la vía a una carrera en la que Nolte pudo dar rienda suelta a su talento, por aquel entonces ignorado hasta por él mismo.

Pero el futuro actor permanecía en libertad condicional y, con la amenaza constante de volver a prisión ante el menor incidente con la ley.

Esta condena en suspenso lo hizo inelegible para el servicio militar durante la guerra de Vietnam, un hecho que siempre le dejó una sensación de incompletitud. Tras abandonar los estudios y superar un periodo de aislamiento y abuso de sustancias, se mudó a Los Ángeles. Allí trabajó brevemente como modelo antes de descubrir su verdadera vocación en el teatro.

El salto a la fama llegó cuando consiguió el papel de Tom Jordache en la miniserie Hombre rico, hombre pobre (1976). El sitio AmoMama.es destaca cómo su carisma y atractivo físico lo volvieron símbolo sexual y figura de culto en los años setenta. Desde su metro 88 Nolte empezó a consolidar su carrera tanto en teatro como en cine, con papeles desafiantes y compartiendo cartel con grandes estrellas.

Con más de 70 películas en su haber, Nolte asegura que no se retirará

Por caso, trabajó con figuras como Jacqueline Bisset y Barbra Streisand; esta última lo eligió para protagonizar El príncipe de las mareas, un film y un rol de gran impacto.

También incursionó en la comedia junto a Eddie Murphy: 48 horas fue un trhiller exitoso de los años 80, que tuvo una segunda vuelta (Otras 48 horas) en 1990.

Se destacó en el policial negro Mulholland Falls (Abuso de poder) junto a Jennifer Connelly, Melanie Griffith, John Malkovich y Chazz Palminteri, entre otros. También fue inolvidabe su papel en Un aceite para Lorenzo, junto a Susan Sarandon; y su actuación en la remake de Cabo de miedo, compartiendo cartel con Robert de Niro.

Chris Penn, Chazz Palminteri, Nick Nolte (sombrero gris) y Michael Madsen en una escena de Mulholland Falls, 1996 (Photo by Metro-Goldwyn-Mayer/Getty Images)

Nick Nolte fue nominado tres veces al Oscar: por El príncipe de las mareas, Aflicción y Warrior; que no lo haya recibido es solo indicio de la arbitrariedad de esas distinciones y de los raros criterios de la Academia.

En su carrera, Nolte ya sumó una filmografía de más de 70 títulos.

La vida personal del actor ha estado marcada por cuatro matrimonios, relaciones conflictivas y dos hijos: Brawley Nolte, nacido en 1986, y Sophia Nolte, en 2007. AmoMama.es señala que Nolte asume su fragilidad emocional y admite que llora todos los días, en parte por el dolor físico de la edad y también por su sensibilidad. Nolte, que ya ha publicado sus memorias, sostiene que su mayor pasión en la vida han sido las mujeres, por encima del deporte e incluso de su principal ocupación: la interpretación.

Fue portada de la revista People en 1992, como el hombre vivo más sexy

Las adicciones y los problemas legales interfirieron con frecuencia en su carrera. Sensacine documenta que en 2002 fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol y la droga GHB, siendo condenado a tres años de libertad condicional y obligado a someterse a asesoramiento sobre sustancias. La foto policial de aquella noche, con cabello alborotado y camisa floreada, se volvió viral en internet y acentuó su imagen de indomable y autodestructivo. “La mejor manera de afrontar los errores más grandes de la vida es hablar de ellos. Con todos, incluido Dios”, confesó Nolte, según Sensacine.

En los años ochenta, su compañera de rodaje Katharine Hepburn lo confrontó por filmar en estado de ebriedad. Le dijo: “Spencer Tracy (su pareja) bebía mucho. Pero nunca cuando iba a trabajar. Tenés que controlarte. Ya apareciste borracho en todas las zanjas de esta ciudad.” Y él replicó: “Casi... Todavía no estuve en todas”.

Nolte explica que su consumo de alcohol fue más celebración que escapismo, y que dejó el vicio gracias a una decisión personal y al apoyo de amigos cercanos. Esta recuperación precisa que —abandono del alcohol y del tabaco— tuvo lugar hace menos de una década. El actor la describió como un cambio abrupto pero sin conflicto interno.

Nick Nolte en 1980 durante la filmación de la película Heart Beat

Su método actoral se caracteriza por una inmersión extrema a partir de la convicción de que la entrega total al personaje es esencial. Sensacine reporta que para interpretar a un adicto en “El buen ladrón” consumió heroína durante ocho semanas. Y según AmoMama.es, para “Un loco suelto en Beverly Hills” vivió en la calle y probó comida de perro como parte de su preparación, mostrando un grado de compromiso cercano a la obsesión.

En el ámbito personal, Nolte ha enfrentado graves pérdidas como la destrucción de dos de sus casas en incendios forestales, pero nunca consideró el retiro. “No entiendo la jubilación. No sé qué haría conmigo mismo”, declaró en una entrevista.

Aseguró que seguirá trabajando y explicó que aprender diálogos y meterse en situaciones nuevas a través de los personajes que encarna es lo que cree que mantiene activo su cerebro.

Su preferencia por papeles de vagabundo o personajes marginales responde, según Sensacine, al reto emocional y la profundidad que exigen estos personajes.

Nick Nolte habla sobre sus adicciones y romances en su libro de memorias

En las últimas décadas, Nolte ha optado por proyectos independientes, alejándose de los grandes estudios. AmoMama.es relata que adaptarse a un Hollywood cambiante lo llevó a sentirse más cómodo en el cine alternativo.

Su más reciente aparición pública fue en febrero de 2025 en el estreno mundial de “Rittenhouse Square” (la película se difundió con el título The Golden Voice), que Nolte protagoniza y que filmó a los 83 años. Integra además el elenco de reparto de Die, my love, film producido por Martin Scorsese y basado en una novela de la escritora argentina Ariana Harwicz, estrnado en 2025.

El actor se caracteriza por una honestidad poco habitual, tanto en la admisión de errores como en la expresión de sus opiniones: “La gente con la que me siento bien es gente que tiene grietas. No disfruto de una persona impecable. No creo en alguien que jamás haya experimentado el dolor”.

Hoy, con cabello blanco y rasgos marcados, Nolte afirma encontrar en la paternidad, la actuación y el deseo de seguir aprendiendo la fuente de una energía inagotable. Lo cierto es que exhibe una vitalidad que la edad no parece haber mitigado.

Foto de Nick Nolte tomada durante un Festival mundial de cine en Montreal (Photo by Laurence Labat/Sygma via Getty Images)