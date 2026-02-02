Generación Silver

El ciclismo como ejercicio eficaz para la funcionalidad motora de los +60

Desde la reducción de la circunferencia abdominal hasta la potenciación de la función cognitiva, expertos destacan el valor del movimiento regular

Guardar
El ciclismo de bajo volumen
El ciclismo de bajo volumen aparece como una práctica eficaz para mejorar la funcionalidad motora en personas mayores de 60 años.

El ciclismo representa una estrategia eficaz para mejorar la salud integral en personas de más de sesenta años. Diversos estudios científicos señalan que la práctica regular de ejercicio aeróbico disminuye la grasa corporal, contribuye a regular la presión arterial y eleva el equilibrio, elementos todos que inciden de modo directo en la calidad de vida y la independencia funcional durante la vejez.

Para quienes viven con diversas enfermedades crónicas, un grupo creciente dentro de la población mayor, la actividad física regular ofrece beneficios claros. Entre ellos están la reducción de la circunferencia de cintura y el control efectivo de la presión arterial, logros que pueden obtenerse incluso con rutinas de ciclismo de bajo volumen y corta duración.

Las mejoras en el equilibrio, además, resultan decisivas para la reducción del riesgo de caídas y la preservación de la autonomía en la edad avanzada.

Uno de los trabajos que respalda estas conclusiones fue publicado en la revista científica Scientific Reports del grupo Nature. El estudio analizó una intervención breve de seis semanas en adultos mayores con multimorbilidad, es decir, con la coexistencia de varias enfermedades crónicas. Los participantes realizaron sesiones semanales de ejercicio aeróbico de intensidad moderada, ajustadas según la percepción individual del esfuerzo.

Los resultados mostraron mejoras significativas en la presión arterial, la circunferencia abdominal y la composición corporal, en comparación con personas que no participaron del programa. Entre los efectos más relevantes se observó también un progreso en la velocidad de marcha y en el equilibrio, dos indicadores ampliamente utilizados para evaluar el desempeño funcional y el grado de independencia en personas mayores.

El ciclismo constante se ha relacionado con una menor necesidad de cuidados a largo plazo y una reducción significativa de la mortalidad por cualquier causa en adultos mayores. Este dato subraya el valor del ejercicio aeróbico como método asequible para prolongar la longevidad y retrasar el deterioro físico, posicionando a la bicicleta entre las opciones preferidas para un envejecimiento saludable.

Estudios muestran que sesiones breves
Estudios muestran que sesiones breves de ejercicio aeróbico pueden generar mejoras en la marcha y el equilibrio en adultos mayores.

En el ámbito cognitivo, la evidencia sugiere que la actividad física, y en especial el ciclismo, favorece el bienestar mental y la memoria en la tercera edad. Al fortalecer los sistemas cardiovascular y muscular, este ejercicio contribuye también a mantener la percepción positiva del bienestar y las habilidades relacionadas con la memoria y la orientación.

Los resultados mostraron una reducción significativa de la presión arterial, una menor circunferencia abdominal y un mayor aumento de masa muscular comparado con quienes no participaron en el programa.

El estudio “El entrenamiento en ciclismo de bajo volumen mejora la composición corporal y la funcionalidad en personas mayores con multimorbilidad: un ensayo clínico aleatorizado” fue publicado en 2021. La investigación estuvo a cargo de Eduardo Carballeira, Karla C. Censi, Ana Maseda, Rocío López-López, Laura Lorenzo-López y José C. Millán-Calenti, integrantes del grupo de Gerontología y Geriatría del Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña, en España, y se propuso evaluar el impacto de dosis mínimas de ejercicio aeróbico en adultos mayores con múltiples enfermedades crónicas.

Uno de los efectos más notables fue el progreso en la velocidad para caminar y el equilibrio de los participantes, elementos que se consideran determinantes para un desempeño cotidiano satisfactorio.

A pesar del consenso sobre los beneficios del ejercicio, la mayoría de las personas mayores no cumple con los niveles mínimos de actividad física recomendados por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud. Las recomendaciones actuales sugieren priorizar ejercicios aeróbicos adaptados a la condición y percepción del esfuerzo individual, enfatizando la importancia de la regularidad más que de la intensidad máxima.

La evidencia científica respalda al
La evidencia científica respalda al ciclismo como una opción viable para sostener la actividad física en la generación silver.

Para quienes padecen multimorbilidad o tienen baja aptitud física, las estrategias de ejercicio de bajo volumen y autorregulación por percepción abren alternativas seguras y efectivas para promover la salud.

La investigación disponible confirma que incorporar el ciclismo y el ejercicio regular al día a día ayuda en la prevención y el manejo de problemas comunes asociados al envejecimiento. Las mejoras en funcionalidad, velocidad de marcha y estabilidad evidencian el potencial de la actividad física como herramienta para conservar la independencia en la vejez.

Temas Relacionados

Ciclismo en adultos mayoresActividad física en la vejezEjercicio aeróbicoEnvejecimiento saludablePresión arterialEquilibrio en adultos mayoresMultimorbilidadgeneracion silver

Últimas Noticias

Nueva York enfrenta el edadismo en una ciudad cada vez más longeva

La campaña ‘Ageism Stops With You’ invita a identificar y frenar prejuicios etarios en espacios urbanos, educativos y comunitarios

Nueva York enfrenta el edadismo

El cuerpo habla: 10 señales que son indicio de cuántos años más podríamos vivir después de los 70

El médico y conferencista español Mario Alberto Puig expone aquellas cosas a las que debemos prestar atención, que “casi nadie sabe interpretar”, pero que son señales de que nuestra longevidad puede estar comprometida

El cuerpo habla: 10 señales

Cuáles son los cinco países con los mejores sistemas jubilatorios del mundo

El contraste entre los mejores sistemas de retiro y los desafíos que enfrenta la región expone oportunidades para mejorar ingresos y regulaciones futuras

Cuáles son los cinco países

La historia de Jerry Morris, el inglés que descubrió los beneficios del ejercicio, desde la óptica del médico-filósofo que juega en la selección de waterpolo

El legado del epidemiólogo británico que vinculó movimiento y salud cardiovascular es revisitado desde la experiencia clínica, deportiva y reflexiva de Chachi Vozzi, cardiólogo jubilado, jugador máster y estudiante de filosofía

La historia de Jerry Morris,

Qué es la pensión activa en Alemania y cómo funciona el beneficio fiscal para jubilados

El esquema incentivará que los adultos mayores sigan en el mercado laboral, sumando experiencia y ayudando a cubrir la falta de personal

Qué es la pensión activa
DEPORTES
Usain Bolt sorprendió al revelar

Usain Bolt sorprendió al revelar que podría competir en otro deporte en los próximos Juegos Olímpicos: “Si me llaman, estaré listo”

River Plate y Rosario Central empataron 0-0 por la tercera fecha del Torneo Apertura

15 frases de Úbeda tras el triunfo de Boca ante Newell’s: el debut de Ascacibar y Romero, cuándo volverá Cavani y los juveniles

Impensado escándalo con Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita: el motivo por el que decidió negarse a jugar

Con un gol de Paredes, Boca Juniors venció 2-0 a Newell’s por la tercera fecha del Torneo Apertura

TELESHOW
El insólito motivo por el

El insólito motivo por el que Ca7riel y Paco Amoroso no pudieron dar su discurso en los premios Grammy: “No funcionó”

Ángel de Brito sorprendió con sus planes desconocidos para 2026 de viajes, remodelación y moda: “Cumplan sus sueños”

Soledad Pastorutti celebró sus 30 años en Cosquín con un show épico: su impactante entrada y una despedida bajo la lluvia

La China Suárez alentó a Mauro Icardi con sus hijos en la cancha del Galatasaray: el íntimo momento familiar que compartió

Las fotos de Mariana Fabbiani durante sus vacaciones, a pura bikini y playa: “Desde el paraíso”

INFOBAE AMÉRICA

El cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes

El cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes reorganiza a los sacerdotes de Managua mientras se agrava la tensión con la dictadura

El régimen iraní identificó a casi 3.000 muertos por la represión mientras la ONU estima que la cifra llegaría a cerca de 20.000

Sin precisar el destino ni el comprador, Delcy Rodríguez informó la salida del primer buque con gas licuado desde Venezuela

Yamandú Orsi llegó a China para una visita orientada a ampliar la cooperación y el comercio: el martes se reúne con Xi Jinping

Devolver la libertad a los presos y exiliados políticos de las dictaduras/narcoestados en Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia