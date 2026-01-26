Silvers y generación Z: ¿cooperación o guerra de trincheras?

La llegada de un senior genera conflicto con la generación más joven, pero luego habrá cooperación, en "Pasante de moda", la película que protagonizan Robert de Niro y Anne Hathaway

La relación entre los llamados zetas (o alphas) y los silvers es el drama shakesperiano de nuestro siglo, pero con los mejores filtros de Instagram.

Esta convivencia ¿es una guerra de trincheras o el inicio de una hermosa amistad?

Para ilustrar esta disyuntiva, nada mejor que una buena serie de ficción. Emily en París, con todos sus defectos y su fama de relato para pasar el tiempo, muestra muy bien, entre otros aspectos de la vida de una empresa altamente competitiva, la relación entre la joven debutante estadounidense, Emily, llena de ideas locas y creativas, y la experimentada y dura jefa de la agencia, Silvie Grateau, una francesa al borde de los 60 que no deja pasar una sola ocasión de marcar el terreno. Pero la dinámica entre ambas es rica y productiva. Las dos se complementan y logran resultados poderosos, aunque en cada capítulo se saquen chispas dándole a la serie la pimienta necesaria.

El “adversario”: la batalla por la silla y el presupuesto

Seamos honestos, a veces salta la chispa. Hay un relato que dice que los silvers (la generación de más de 55 años) se están quedando con todo: los mejores puestos, las casas propias y el manejo del control remoto.

Según un informe de la Fundación Mapfre (Centro de Investigación Ageingnomics), la economía plateada ya representa una parte brutal del PBI. Para un joven que está intentando pagar un alquiler que cuesta el 110% de su sueldo, ver a un senior “atrincherado” en un puesto de alta dirección puede generar cierto resquemor. Es lo que algunos sociólogos llaman el conflicto intergeneracional latente.

En "Emily in Paris", la experimentada y dura jefa de la agencia, Silvie Grateau, en pie de guerra contra la joven recién llegada

Existe la percepción de que, como la edad de jubilación se retrasa y los seniors están más sanos que nunca, los jóvenes no pueden ascender.

“Es que no sabe usar Slack”, la plataforma de comunicación y colaboración para equipos, dice el joven. “Es que no sabe redactar un correo sin faltas de ortografía”, responde el silver.

Sin embargo, ver al silver como un adversario es como odiar al sol porque calienta mucho: una pérdida de energía. Como bien señala el psicólogo Erik Erikson en sus teorías sobre el desarrollo humano, cada generación necesita de la otra para completar su ciclo.

Marc Benioff, el fundador de Salesforce, tecnología de gestión de relaciones con los clientes, es un defensor de las estructuras que evitan el “conflicto intergeneracional latente”. ¿Cómo lo hace? Benioff, un silver, mantiene círculos de asesores jóvenes para mantenerse conectado con las “nuevas sensibilidades culturales”. Mientras él ofrece el “mapa del tesoro” empresarial y la estabilidad del sistema, los jóvenes le proporcionan los filtros actuales para entender el mercado.

Robert de Niro y Anne Hathaway, del recelo a la cooperación

El “aliado”: el espejo del futuro

Aquí es donde la cosa se pone interesante. Cada vez más, los jóvenes están dándose cuenta de que los silvers no son el enemigo, sino su “yo” del futuro en versión remasterizada.

¿Por qué verlos como aliados? Aquí van tres razones de peso (y con base científica):

. La transferencia de sabiduría (mentoring)

Un estudio de Harvard Business Review resalta que los equipos multigeneracionales son mucho más innovadores. ¿Por qué? Porque el joven pone la velocidad y la disrupción, pero el silver pone el contexto. El silver sabe dónde están las minas enterradas porque él mismo pisó un par hace veinte años.

Ejemplo de esto último es Cisco Systems, que utiliza equipos multigeneracionales para el desarrollo de soluciones tecnológicas, siguiendo las recomendaciones de fuentes como la OCDE. Ingenieros jóvenes trabajan codo a codo con ingenieros senior que han “pisado minas” hace veinte años en el sector de las redes. Se crea de esta manera un win-win (ganan ambos) de manual: el joven programa con las últimas tendencias de IA y el silver asegura que la arquitectura del sistema sea sólida y escalable a largo plazo.

Algunas empresas empiezan a valorar los equipos multigeneracionales

. El concepto de “generatividad”

Citar a fuentes clásicas no quita lo coloquial. Erikson hablaba de la generatividad: ese impulso que sienten los mayores de guiar a las nuevas generaciones. Muchos silvers no quieren “competir” con vos, solo quieren que no metas la pata donde ellos la metieron. Ver a un silver como aliado es tener un consultor de vida y carrera gratuito.

. El mapa del tesoro

Si uno es joven y ve a un silver que vive bien, que se cuida y que sigue activo, debería estar festejando. Son los pioneros que están rediseñando la vejez. Gracias a ellos, cuando tengas 60, la sociedad no te mandará a tejer bufandas (a menos que quieras), sino que entenderá que estás en tu segundo o tercer “prime time”.

La “silver economy” como oportunidad, no como pared

A menudo escuchamos que la economía se está volviendo “vieja”. Pero fuentes como la Comisión Europea sugieren que la economía plateada es una de las mayores oportunidades para los emprendedores jóvenes.

Si ves al silver como un aliado, vas a ver un mercado. ¿Quién necesita servicios tecnológicos de salud? ¿Quién tiene el poder adquisitivo para viajar? ¿Quién necesita aplicaciones que sean accesibles? Los jóvenes que dejan de ver al senior como un adversario y empiezan a verlo como un “socio o cliente” son los que están ganando el partido.

Ver al senior como un aliado y no como un adversario permite ganar el partido (Foto: Shutterstock)

¿Cómo pasar de la desconfianza al “chocá los cinco”?

Para que el joven vea al silver como aliado, necesitamos romper los prejuicios de ambos lados. No todos los jóvenes son “de cristal” ni todos los silvers son “muebles antiguos”.

El caso de PriceWaterhouseCoopers (PWC), la consultora global que implementó uno de los programas de mentoría intergeneracional más grandes del mundo, ilustra bien esto. Socios senior trabajan con consultores recién graduados para cerrar la brecha digital. Los jóvenes actúan como un “recurso estratégico” para que los socios entiendan cómo la tecnología está cambiando el mercado. A cambio, los seniors actúan como el “espejo del futuro”, guiando al joven en la toma de decisiones complejas.

¿Qué es el mentoring inverso?

Es cuando el joven le enseña al senior sobre IA, tendencias y nuevos lenguajes, mientras el senior le enseña al joven sobre negociación, política de oficina y resiliencia.

La empatía proyectiva: Hacé este ejercicio: tomate el pulso. Si todo va bien, serás un silver. ¿Cómo querés que te miren? ¿Cómo un estorbo o como un referente? Empezar a tratar a los mayores como aliados es, en realidad, un acto de amor propio hacia tu futuro yo.

¿Adversario o aliado?

En la vida real, la respuesta depende de la madurez de cada uno. El joven inseguro verá un adversario. El joven inteligente verá un recurso estratégico.

Como lo señala el caso de Microsoft, en su Programa de Mentoring Inverso, bajo el liderazgo de Satya Nadella, la empresa ha impulsado programas donde empleados de la generación Z se emparejan con líderes senior. Los jóvenes enseñan a los directivos sobre la cultura de las redes sociales, el uso de herramientas de colaboración como Slack o su equivalente, Teams, y las expectativas de diversidad e inclusión de su generación. El joven aporta la “velocidad y disrupción”, mientras que el senior ofrece “resiliencia” y “política de oficina” para navegar una gran corporación.

En conclusión, l os datos de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) sobre el envejecimiento activo son claros: las sociedades que integran a sus mayores en lugar de aislarlos son más prósperas. Así que, la próxima vez que veas a un silver, no pienses en “el pasado”. Pensá en él como un viajero del tiempo que viene de dónde vas a ir y que tiene el mapa de “las postas” y los paisajes geniales.

Al final del día, el silver no es el que te quita el puesto: es el que está manteniendo el sistema a flote para que, cuando te toque, haya todavía un sistema que heredar.