Las ciudades ‘age-friendly’: cómo es el enfoque europeo para la vida cotidiana de las personas mayores

La cooperación internacional se consolida como una respuesta al cambio demográfico en Europa.

Proyectos colaborativos transnacionales impulsados por instituciones europeas avanzan en el desarrollo de soluciones basadas en tecnología y diseño para acompañar el envejecimiento de la población.

Estas iniciativas buscan que las personas mayores puedan vivir de forma más autónoma, segura y activa, en línea con enfoques conocidos como smart aging y con el desarrollo de entornos age-friendly.

El término smart aging se utiliza en el marco de proyectos específicos para describir estrategias que combinan innovación tecnológica, diseño centrado en las personas y servicios adaptados a las necesidades de la vida cotidiana en edades avanzadas.

Este enfoque dialoga con el concepto age-friendly, promovido por la Organización Mundial de la Salud, que refiere a comunidades y servicios preparados para todas las edades, con especial atención a la accesibilidad, la participación social y la vida independiente.

Universidades, hospitales y organizaciones de Finlandia, Suecia, Alemania y Polonia participan en iniciativas de smart aging con un objetivo compartido: promover el envejecimiento activo y el bienestar mediante respuestas coordinadas que integren conocimiento académico, experiencia clínica, diseño y políticas públicas. La cooperación multinacional permite abordar desafíos comunes desde distintas perspectivas y contextos sociales.

Un ejemplo de este tipo de trabajo conjunto es SmartAging, un proyecto financiado por la Unión Europea a través del programa Interreg Baltic Sea Region.

Movilidad, seguridad en el hogar e inclusión social aparecen como prioridades comunes.

La iniciativa reúne a socios de varios países de la región del mar Báltico y se propone mejorar la vida diaria de las personas mayores mediante la integración de soluciones tecnológicas y de diseño centradas en la persona, tanto en el entorno doméstico como en el ámbito de los servicios de atención.

La metodología de SmartAging combina prevención, capacitación de proveedores y creación de entornos accesibles. Uno de sus pilares es el análisis sistemático de necesidades, desarrollado a partir de entrevistas, talleres y estudios con personas mayores y profesionales de la salud. Este enfoque permite identificar prioridades concretas, como la movilidad, la seguridad en el hogar y la inclusión social, y orientar el diseño de soluciones acordes a esas demandas.

El proyecto se apoya en la colaboración entre instituciones con perfiles diversos. Entre los socios se encuentran Satakunta University of Applied Sciences, de Finlandia; Interesting Times Gang, de Suecia; Albertinen Hospital, de Alemania; y la Poznań University of Life Sciences, de Polonia. Cada una aporta conocimientos y experiencias desde ámbitos como la educación, la salud, el diseño y la innovación aplicada.

El proceso de co-diseño constituye otro eje central. Las soluciones no se desarrollan de manera aislada, sino mediante la participación de los propios usuarios y de los actores institucionales involucrados. Este trabajo conjunto abarca desde el diseño de herramientas y entornos hasta la elaboración de programas de formación destinados a prestadores de servicios y autoridades locales.

El concepto age-friendly, impulsado por la OMS, funciona como marco de referencia para muchas de estas iniciativas. Describe entornos físicos y sociales que facilitan la participación activa de las personas mayores, garantizan condiciones de seguridad y accesibilidad, y favorecen la vida independiente. Su alcance incluye el diseño de espacios públicos, el transporte, la vivienda y el acceso a servicios adecuados.

Proyectos como SmartAging integran este enfoque age-friendly en sus estrategias, con el objetivo de fortalecer la autonomía y la vida social de las personas mayores. La adaptación de ciudades, barrios y servicios a todas las edades se presenta así como una herramienta clave para responder al cambio demográfico.

BaltSe@nioR 2.0 articula a municipios, universidades y empresas en el diseño de espacios públicos pensados para personas mayores en la región del mar Báltico.

Otras iniciativas europeas amplían esta perspectiva. BaltSe@nioR 2.0, también desarrollado en el marco de programas de cooperación regional, reúne a municipios, universidades y empresas para trabajar sobre espacios públicos pensados para personas mayores en la región del mar Báltico.

Por su parte, EuroAGE+ articula investigación y transferencia de conocimiento en tecnologías de asistencia, robótica y herramientas digitales orientadas al envejecimiento activo.

Más allá de las diferencias entre países y contextos locales, estos proyectos comparten preocupaciones centrales: la movilidad, la autonomía y el acceso a entornos adaptados aparecen como metas comunes en toda Europa.

La experiencia acumulada en la región del mar Báltico muestra cómo la cooperación internacional permite articular tecnología, diseño y políticas públicas para mejorar la calidad de vida de una población cada vez más longeva.