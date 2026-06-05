Cuál es el súperauto híbrido que lanzó Audi y que supera los 1.000 CV de potencia con tecnología de Fórmula 1

El Audi Nuvolari es el primer superdeportivo híbrido de la marca y el más potente. Alcanza los 1.001 CV y acelera de 0 a 100 km/h en 2,6 segundos. (Audi)

Hace apenas cinco años, el mundo del automóvil parecía encaminado al cambio más radical de la historia ante la arrasadora ola eléctrica que parecía llevarse todo por delante sin medir costos, efectos y factibilidades reales.

En cuestión de pocos meses, la mayoría de las automotrices anunciaron modelos eléctricos y se comprometieron a llegar a 2030 con al menos el 50% de todos sus modelos propulsados por esa tecnología, adelantándose incluso a la normativa que planteaba una meta puesta en 2035.

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Fue en ese mismo tiempo que, de la mano de esta tecnología, apareció el Rimac Nevera, el más impresionante superauto deportivo eléctrico que, con más de 2.000 CV de potencia, podía superar los 400 km/h. Fue la estrella del momento; incluso, el campeón de Fórmula 1, Nico Rosberg, fue uno de los primeros clientes de Mate Rimac, el emprendedor croata que le puso su mismo apellido al auto que fabricó.

Pero luego de un rápido ascenso, el ritmo de la transformación a la electromovilidad empezó a ralentizarse, y aunque hoy sigue creciendo, los números no son los esperados y casi todos los fabricantes reprogramaron sus inversiones dirigiéndolas hacia la electrificación parcial, es decir a los autos híbridos.

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Las líneas tensas del Audi Nuvolari muestran el estilo de diseño que la marca está dando a su nueva generación de autos electrificados. (Audi)

Audi acaba de demostrar que ése es también el camino elegido para sus superautos, y acaba de lanzar este 4 de junio su mayor apuesta tecnológica hasta la fecha: el Audi Nuvolari, un superdeportivo de alto rendimiento que entrega 1.001 CV y supera los 350 km/h de velocidad máxima pero con una propulsión híbrida.

El Audi Nuvolari es desde ahora el vehículo de serie más potente y veloz de la historia para la marca alemana, porque aunque tendrá una producción limitada a 499 unidades, no es un auto artesanal sino un vehículo que tiene el mismo proceso de manufactura que los vehículos convencionales. Se comenzará a entregar a los clientes en el primer semestre de 2027.

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La importancia de este modelo para la marca se ve reflejada en su nombre, ya que Tazio Nuvolari fue un legendario piloto italiano que compitió para la marca a fines de los años 30, cuando todavía se llamaba Auto Unión, antes de la creación de la Fórmula 1.

“El Audi Nuvolari es una declaración sobre el futuro de Audi: una nueva forma de entender la performance y la evolución del ‘Vorsprung durch Technik’ en la era de la electrificación”, señaló Gernot Döllner, CEO de la compañía, quien destacó la relevancia estratégica del lanzamiento, también asociada al hecho de ser este año, el primero en el que Audi compite en Fórmula 1, donde también se utiliza propulsión híbrida.

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El Audi Nuvolari, el superdeportivo híbrido más potente de la marca alemana con 1.001 CV, se muestra desde su parte trasera destacando aerodinámica activa derivada de la Fórmula 1. (Audi)

El sistema motriz del Nuvolari combina un motor V8 biturbo de 4.0 litros con tres motores eléctricos de flujo axial, lo que le permite alcanzar una potencia total de 1.001 CV o 736 kW.

El motor térmico alcanza hasta 10.000 RPM con un torque de 730 Nm. Dos de los motores eléctricos se encuentran en el eje delantero y el tercero se ubica entre el motor y la transmisión, que son de posición posterior como en todo superauto. Esta combinación de ambas potencias, le permiten acelerar de 0 a 100 km/h en 2,6 segundos y llegar a los 200 km/h en 6,8 segundos.

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Tracción y aerodinámica inteligentes

El Nuvolari introduce la evolución del sistema de tracción integral quattro bajo la denominación quattro predictive ride, que analiza en tiempo real variables como el ángulo de dirección, la aceleración y la adherencia. El sistema anticipa posibles pérdidas de tracción y ajusta de forma preventiva la entrega de torque, la intervención de frenos y la aerodinámica.

El diseño del Audi Nuvolari remarca una vez más la nueva filosofía estética de la marca, caracterizada por superficies tensas, líneas precisas y proporciones definidas por la arquitectura de motor central.

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El Audi Nuvolari, el superdeportivo híbrido más potente de serie de la marca alemana con 1.001 CV, será entregado a clientes a partir del primer semestre de 2027. (Audi)

La estructura se basa en la tecnología Audi Space Frame combinada con un exterior de carbono, lo que reduce el peso y aumenta la rigidez. Como todo vehículo de alto rendimiento actual, tiene aerodinámica activa integrada por un alerón trasero adaptativo y un sistema de reducción de drag (DRS) inspirado en la tecnología que se utiliza en los autos de Fórmula 1 para ganar velocidad en rectas y recuperar apoyo aerodinámico en curvas.

Más allá de sus prestaciones, el Audi Nuvolari se presenta como un proyecto estratégico para la marca. El modelo capitaliza el conocimiento adquirido en la Fórmula 1, la nueva filosofía de diseño y las últimas innovaciones tecnológicas. Según la empresa, estos avances anticipan futuras aplicaciones dentro de la gama de Audi.

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La compañía señaló que con el Nuvolari se busca consolidar el rol de Audi como una de las marcas premium más innovadoras a nivel global, en un escenario de profunda transformación de la movilidad en todo el mundo.

De hecho, el Nuvolari es, ni más ni menos, que la reinterpretación de su icónico R8, una especia de heredero espiritual para aquellos que dicen que los autos tienen alma. El R8 fue el auto deportivo más potente de todos los tiempos de la marca, que se hizo famoso por su motor aspirado V10 que entregaba 610 CV con un sonido inigualable, y que se despidió en diciembre de 2024.

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