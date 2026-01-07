Generación Silver

Brasil estudia el ADN de los supercentenarios en busca del secreto de la longevidad

Un grupo de científicos analiza los genes de las personas más longevas de la región para entender cómo lograron mantener su salud durante más de un siglo. Los primeros hallazgos, publicados en la revista Genomic Psychiatry, ya sorprenden

Guardar
La monja Inah Canabarro Lucas
La monja Inah Canabarro Lucas fue reconocida como la persona más longeva del mundo, alcanzando los 116 años en Brasil ( Irmã Inah Canabarro)

La monja católica Inah Canabarro Lucas llegó a cumplir los 116 años y fue reconocida como la persona más longeva del mundo hasta su muerte en 2025.

Su historia se destaca como una de las piezas centrales en el estudio que hoy coloca a Brasil en el mapa mundial de la longevidad y que aún sigue en curso.

El equipo de investigadores de la Universidad de San Pablo que lo lleva a cabo publicó un artículo en la revista con revisión de pares Genomic Psychiatry.

El estudio de la Universidad
El estudio de la Universidad de San Pablo reveló que la longevidad extrema surge de una combinación de factores genéticos, epigenéticos y ambientales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación incluyen supercentenarios, que son personas que alcanzaron o superaron los 110 años de vida.

El equipo de científicos ya detectó que algunos de los supercentenarios siguen lúcidos y activos en tareas cotidianas, como alimentarse solos. Destacaron estas dos claves:

Brasil se destaca como laboratorio
Brasil se destaca como laboratorio mundial de longevidad por la diversidad genética de sus raíces indígenas, africanas, europeas y asiáticas. (Imagen ilustrativa Infobae)
  • La longevidad extrema parece surgir de la interacción de factores genéticos, epigenéticos y ambientales. No existe una única causa, sino una combinación de elementos que se refuerzan entre sí a lo largo de la vida.
  • Los supercentenarios no solo alcanzan edades muy avanzadas, sino que resisten activamente muchos de los signos típicos del envejecimiento. Esto los convierte en ejemplos vivos de resiliencia biológica y salud duradera.

Heredar el tiempo, mezclar raíces

Deolira Gliceria Pedro da Silva,
Deolira Gliceria Pedro da Silva, de 119 años, en su casa de Itaperuna, estado de Río de Janeiro ( REUTERS/Ricardo Moraes)

Brasil es un laboratorio natural por su mezcla de raíces indígenas, africanas, europeas y asiáticas.

El estudio se desarrolla a partir de la pregunta de por qué tantas personas llegan a edades tan avanzadas y cómo la genética puede influir.

El equipo notó que faltan datos de personas mestizas en los bancos genéticos del mundo. Esa ausencia podría ocultar genes que ayudan a resistir enfermedades o a envejecer con salud.

Por eso, buscaron supercentenarios con documentos que validaran su edad y casos familiares donde la longevidad se repite.

Un ejemplo es una mujer de 109 años, cuyas sobrinas tienen 100, 104 y 106 años. Analizar estos clanes ayuda a entender si la resiliencia se hereda.

Estos grupos familiares son un tesoro para los científicos porque permiten observar si la genética marca la diferencia en la longevidad.

La investigación identificó que varios
La investigación identificó que varios supercentenarios brasileños mantienen lucidez y autonomía en sus actividades cotidianas pese a su avanzada edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Varios participantes crecieron en zonas con poco acceso a medicina y es una oportunidad única para ver cómo resistieron sin atención médica moderna.

Estudiar a personas con menos contacto con hospitales podría ayudar a comprender más cómo influyen las defensas naturales o los estilos de vida.

ADN y familias que desafían el calendario

El análisis familiar de clanes
El análisis familiar de clanes longevos permite identificar la posible heredabilidad de la longevidad y la resistencia a enfermedades (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación ya reunió datos de más de cien centenarios y veinte supercentenarios de varias regiones, incluyendo a la monja Inah y dos hombres que tienen con 112 años.

“La cohorte también incluye casos familiares excepcionales que ofrecen valiosa información sobre la heredabilidad de la longevidad”.

Los científicos hicieron estudios genéticos completos y crearon líneas celulares para buscar señales en el ADN.

Descubrieron que los hermanos de centenarios tienen entre cinco y diecisiete veces más chances de llegar a los cien años.

El equipo científico observó que
El equipo científico observó que los hermanos de centenarios tienen entre cinco y diecisiete veces más posibilidades de superar los cien años (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el estudio también se encuentran tres supercentenarios que sobrevivieron a la enfermedad COVID-19 antes de la llegada de las vacunas a Brasil.

“Los análisis inmunológicos mostraron que estos individuos presentaron niveles sólidos de IgG y anticuerpos neutralizantes contra el coronavirus SARS-CoV-2, así como proteínas plasmáticas y metabolitos relacionados con la respuesta inmune innata y la defensa del huésped”, aclararon los investigadores.

El sistema inmune de varios supercentenarios mostró una adaptación diferencial. Se observó una expansión de células T CD4+ citotóxicas, poco vistas en adultos jóvenes, y una capacidad de limpiar proteínas dañadas igual a la de personas jóvenes.

Estas células ayudan a combatir infecciones y a mantener el cuerpo funcionando.

Los supercentenarios brasileños estudiados presentaron
Los supercentenarios brasileños estudiados presentaron adaptaciones inmunológicas únicas y resistencia comprobada incluso frente a la COVID-19 sin vacunación (Freepik)

Para los expertos, el análisis de datos sobre familias longevas puede ayudar a encontrar biomarcadores clave para terapias futuras.

Descubrir estos marcadores puede servir para diseñar tratamientos que permitan a más personas envejecer con salud y autonomía.

El estudio sigue en marcha

Los supercentenarios brasileños muestran mecanismos
Los supercentenarios brasileños muestran mecanismos biológicos únicos para resistir el envejecimiento (Imagen ilustrativa Infobae)

El equipo recomienda que los consorcios internacionales incluyan a más personas mestizas en estudios genéticos y de longevidad. Sugieren también financiar investigaciones en regiones poco representadas.

Mayor diversidad en las muestras puede traer respuestas más completas sobre el envejecimiento y la salud.

El envejecimiento en América Latina
El envejecimiento en América Latina avanza rápidamente y plantea nuevos desafíos para la salud y la investigación en la región (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio, dirigido por Mateus de Castro, Mayana Zatz y colegas sigue adelante y continúa sumando datos. El trabajo está lejos de terminar y promete nuevos descubrimientos sobre cómo algunas personas desafían el paso del tiempo.

“La convergencia de una función inmune robusta, sistemas de mantenimiento proteico preservados y una integridad fisiológica sistémica convierte a los supercentenarios en un modelo excepcional para estudiar la resiliencia biológica en el envejecimiento saludable”, afirmaron.

Temas Relacionados

CentenariosSupercentenariosLongevidadÚltimas noticiasEnvejecimiento saludablegeneracion-silver

Últimas Noticias

Memoria Silver del Día de Reyes: un único regalo muy esperado y el don de crear mundos completos a partir de objetos mínimos

Los relatos de quienes vivieron la niñez en la segunda mitad del siglo XX muestran cómo la astucia colectiva llenó de significado cada nueva invención casera y cada competencia al aire libre

Memoria Silver del Día de

Tres libros clave para entender el auge silver en salud, desarrollo personal y economía

Autores recientes exploran las nuevas perspectivas que se abren para una generación que ha roto con la resignación y el determinismo asociados a la edad

Tres libros clave para entender

Pensaba dejar agua para los camellos, pero recordé que soy adulto silver

De chicos, la noche de Reyes era sagrada. No era solo recibir un regalo; era la certeza de que algo bueno llegaba mientras dormíamos. Había una fe sencilla, sin manual, ni explicación

Pensaba dejar agua para los

Elena Placci, campeona mundial en Singapur a los 90: “Empecé a nadar cuando me jubilé como profesora de inglés”

Una historia que une pasión, persistencia y redescubrimiento después de la jubilación. Los desafíos del viaje, el golpe que casi la deja afuera y la medalla inesperada abren un nuevo capítulo

Elena Placci, campeona mundial en

Feminización de la vejez: los desafíos que una mayor longevidad les plantea a las mujeres

Cifras recientes muestran contrastes inesperados entre cantidad de años y bienestar. Variables económicas, dinámicas familiares e influencias culturales configuran un escenario que requiere atención inmediata e integral

Feminización de la vejez: los
DEPORTES
La actitud del exjugador de

La actitud del exjugador de Los Pumas Patricio Albacete tras su escandalosa separación de Pamela Pombo

Atento Marcelo Gallardo: Daniele De Rossi pidió a un referente de River Plate como refuerzo para el Genoa

El drama de un campeón de la UFC tras sufrir un polémico piquete de ojos en combate: “Es una pesadilla”

La impactante sentencia del mejor ajedrecista del mundo sobre la comparación entre Faustino Oro y Lionel Messi

Un club de Primera se contactó con Frank Fabra para sumarlo como refuerzo: la respuesta del ex defensor de Boca Juniors

TELESHOW
El explosivo debut de Yanina

El explosivo debut de Yanina Latorre en MasterChef Celebrity, a pura chicana con Wanda Nara: “No confío en vos”

El video de Luciano Castro, enamorado con Griselda Siciliani durante sus vacaciones en Brasil, en medio de rumores

Sabrina Rojas recordó secretos inéditos del verano en que Wanda Nara saltó a la fama: “Estaba Diego Maradona con ella”

Rosario Ortega mostró la intimidad de su paseo por Buenos Aires junto a Charly García y su manager: “Con el jefe”

Mario Massaccesi en Copenhague: canales, bicicletas y la magia del invierno

INFOBAE AMÉRICA

El universo primitivo: cómo las

El universo primitivo: cómo las estrellas lejanas fabricaron los ingredientes de los planetas

Por qué el color de los lagartos se decide en un juego evolutivo de “piedra, papel o tijera”

El día que el dictador Nicolás Maduro negó la presencia de militares cubanos en su anillo de seguridad: “Son todos venezolanos”

La captura de Nicolás Maduro expuso la injerencia del régimen cubano en Venezuela y dejó un saldo de 55 militares muertos

La Casa Blanca aseguró que utilizar el ejército “siempre es una opción” para hacerse con el control de Groenlandia