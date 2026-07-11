Carlos Tevez: “No descarto ser presidente de la Nación o de Boca Juniors”

Carlos Tevez: No descarto ser presidente de la Nación o Boca

Carlos Tevez sorprendió al revelar la posibilidad de postularse como presidente de la Nación o de Boca Juniors. La declaración se produjo durante una entrevista emitida por ESPN, en el marco de la cobertura del Mundial, cuando el periodista Sebastián Vignolo le consultó sobre sus aspiraciones fuera del ámbito deportivo. Frente a la pregunta, el Apache subrayó que no descarta ninguno de los dos caminos y que la idea se presenta como un desafío personal vinculado a su historia de vida.

“El archivo te puede llegar a matar, pero salir de Fuerte Apache y ser presidente de una nación... No sé, yo a veces me pregunto eso. Salir de Fuerte Apache y ser presidente de una nación o el día de mañana ser presidente de Boca, es algo que a cualquier ser humano le infla el pecho”, soltó sin tapujos el ex futbolista del Manchester United y Juventus. La frase resonó tanto en el ámbito deportivo como en el político, ya que el ex futbolista vinculó el progreso individual con la posibilidad de ocupar cargos de alta responsabilidad.

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El ex jugador profundizó y sostuvo: “Son dos cosas que no descarto para nada. Obvio que hoy no es el momento ni nada, pero el día de mañana, cuando ya no tenga más nada para dar en el fútbol o más nada para eso, pensaré qué haré, pero es algo que a veces se te viene a la cabeza. Che, salí de Fuerte Apache y soy presidente de la nación, soy presidente de Boca, es cómo creciste tanto en tu vida”.

En el transcurso de la charla, Tevez también abordó la posibilidad de asumir como director técnico en Boca Juniors. “Llegará en el momento justo, sin forzar absolutamente nada, sin hacer absolutamente justo. Hay que esperarlo. Si hoy me decis ‘tenés que dirigir a Boca’, es algo forzado. Yo creo que me falta un paso, y ese momento sin forzarlo, va a llegar. No es para cualquiera. Primero tenés que ganar el campeonato y segundo la Libertadores. Si no no podés estar, más nosotros que venimos en un pasado tan grande en Boca”, expresó el ex delantero.

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Luego, en su nuevo rol de analista durante la Copa del Mundo, el Apache dio su visión sobre lo acontecido ante Egipto y Cabo Verde: “Lo levanta por esta clase de jugadores que tiene. Si tenemos que ir más profundo al partido, es difícil hoy. Hoy me toca un rol de entrenador y tengo que analizar lo bien y mal que hizo Egipto y lo bien y mal que hizo Argentina. En este mundo, que el argentino es tan argentino, uno tiene que cuidar sus palabras. Analiza a Argentina, pero analiza al mejor Argentina, no al peor, siendo cauto con las palabras que dice. La verdad que con Egipto y Cabo Verde hay que sacarse el sombrero, pusieron a argentina sobre las cuerdas”.

Por último, también analizó el partido de este sábado, por los cuartos de final en Kansas, ante Suiza. “Dificilísimo, el más difícil. Es un equipo que ya viene trabajando hace mucho tiempo junto. Donde ya tiene un sistema de juego muy marcado, con un 42.3-1 , juegue quien juegue. Nos vamos a encontrar con un equipo que sabe atacar, pero también defender. Es un equipo muy versátil. No vas a encontrar a un Egipto o Cabo Verde, donde la posesión de la pelota fue 60-40. Yo creo que acá te van a jugar de igual a igual. Saben que Argentina tiene déficits y van a ir a buscarlo”, manifestó.

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El ganador de este cruce entre la Albiceleste y los helvéticos pondrá en juego un boleto a las semifinales, instancia en la que el vencedor se cruzará ante el triunfador del choque que protagonizarán antes en Miami Inglaterra y Noruega.