Deportes

Carlos Tevez: “No descarto ser presidente de la Nación o de Boca Juniors”

El ex delantero e ídolo del Xeneize sorprendió con sus declaraciones mientras oficia de analista en una transmisión durante la Copa del Mundo

Guardar
Google icon
Carlos Tevez: No descarto ser presidente de la Nación o Boca

Carlos Tevez sorprendió al revelar la posibilidad de postularse como presidente de la Nación o de Boca Juniors. La declaración se produjo durante una entrevista emitida por ESPN, en el marco de la cobertura del Mundial, cuando el periodista Sebastián Vignolo le consultó sobre sus aspiraciones fuera del ámbito deportivo. Frente a la pregunta, el Apache subrayó que no descarta ninguno de los dos caminos y que la idea se presenta como un desafío personal vinculado a su historia de vida.

El archivo te puede llegar a matar, pero salir de Fuerte Apache y ser presidente de una nación... No sé, yo a veces me pregunto eso. Salir de Fuerte Apache y ser presidente de una nación o el día de mañana ser presidente de Boca, es algo que a cualquier ser humano le infla el pecho”, soltó sin tapujos el ex futbolista del Manchester United y Juventus. La frase resonó tanto en el ámbito deportivo como en el político, ya que el ex futbolista vinculó el progreso individual con la posibilidad de ocupar cargos de alta responsabilidad.

PUBLICIDAD

El ex jugador profundizó y sostuvo: “Son dos cosas que no descarto para nada. Obvio que hoy no es el momento ni nada, pero el día de mañana, cuando ya no tenga más nada para dar en el fútbol o más nada para eso, pensaré qué haré, pero es algo que a veces se te viene a la cabeza. Che, salí de Fuerte Apache y soy presidente de la nación, soy presidente de Boca, es cómo creciste tanto en tu vida”.

En el transcurso de la charla, Tevez también abordó la posibilidad de asumir como director técnico en Boca Juniors. “Llegará en el momento justo, sin forzar absolutamente nada, sin hacer absolutamente justo. Hay que esperarlo. Si hoy me decis ‘tenés que dirigir a Boca’, es algo forzado. Yo creo que me falta un paso, y ese momento sin forzarlo, va a llegar. No es para cualquiera. Primero tenés que ganar el campeonato y segundo la Libertadores. Si no no podés estar, más nosotros que venimos en un pasado tan grande en Boca”, expresó el ex delantero.

PUBLICIDAD

Luego, en su nuevo rol de analista durante la Copa del Mundo, el Apache dio su visión sobre lo acontecido ante Egipto y Cabo Verde: “Lo levanta por esta clase de jugadores que tiene. Si tenemos que ir más profundo al partido, es difícil hoy. Hoy me toca un rol de entrenador y tengo que analizar lo bien y mal que hizo Egipto y lo bien y mal que hizo Argentina. En este mundo, que el argentino es tan argentino, uno tiene que cuidar sus palabras. Analiza a Argentina, pero analiza al mejor Argentina, no al peor, siendo cauto con las palabras que dice. La verdad que con Egipto y Cabo Verde hay que sacarse el sombrero, pusieron a argentina sobre las cuerdas”.

Por último, también analizó el partido de este sábado, por los cuartos de final en Kansas, ante Suiza. “Dificilísimo, el más difícil. Es un equipo que ya viene trabajando hace mucho tiempo junto. Donde ya tiene un sistema de juego muy marcado, con un 42.3-1 , juegue quien juegue. Nos vamos a encontrar con un equipo que sabe atacar, pero también defender. Es un equipo muy versátil. No vas a encontrar a un Egipto o Cabo Verde, donde la posesión de la pelota fue 60-40. Yo creo que acá te van a jugar de igual a igual. Saben que Argentina tiene déficits y van a ir a buscarlo”, manifestó.

El ganador de este cruce entre la Albiceleste y los helvéticos pondrá en juego un boleto a las semifinales, instancia en la que el vencedor se cruzará ante el triunfador del choque que protagonizarán antes en Miami Inglaterra y Noruega.

Temas Relacionados

Carlos TevezBoca JuniorsMundial 2026CopaMundial2026

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Argentina-Suiza, en vivo por los cuartos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La Albiceleste y el conjunto europeo pujarán por el último boleto a las semifinales de la Copa del Mundo

Argentina-Suiza, en vivo por los cuartos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Noruega-Inglaterra, en vivo por los cuartos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Los Vikingos y los ingleses pujarán por un boleto a las semifinales de la Copa del Mundo

Noruega-Inglaterra, en vivo por los cuartos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La revelación de Courtois tras ser reemplazado por lesión ante España y quedar eliminado con Bélgica del Mundial: “No quería salir”

El arquero de 34 años declaró su deseo de continuar en la cancha, pero Rudi García lo quiso preservar. “No me arrepiento”, aseguró el técnico

La revelación de Courtois tras ser reemplazado por lesión ante España y quedar eliminado con Bélgica del Mundial: “No quería salir”

Los Pumas se enfrentarán a Gales en busca de la recuperación en el Nations Championship

Felipe Contepomi realizará cinco cambios para intentar lograr la primera victoria en el torneo. Desde las 16:10 con transmisión de Disney+ y ESPN 2

Los Pumas se enfrentarán a Gales en busca de la recuperación en el Nations Championship

Delem, el técnico brasileño que pudo cambiar la historia de Messi para siempre

Descubrió y promocionó desde las inferiores de River Plate a jugadores que hicieron historia en el club y en la Selección como Pablo Aimar. Documentos inéditos familiares de su carrera que se conocen por primera vez

Delem, el técnico brasileño que pudo cambiar la historia de Messi para siempre

DEPORTES

Argentina-Suiza, en vivo por los cuartos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Argentina-Suiza, en vivo por los cuartos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Noruega-Inglaterra, en vivo por los cuartos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La revelación de Courtois tras ser reemplazado por lesión ante España y quedar eliminado con Bélgica del Mundial: “No quería salir”

Los Pumas se enfrentarán a Gales en busca de la recuperación en el Nations Championship

Delem, el técnico brasileño que pudo cambiar la historia de Messi para siempre

TELESHOW

A 20 años de la muerte de Oscar Moro, el hombre que le puso ritmo al rock argentino

A 20 años de la muerte de Oscar Moro, el hombre que le puso ritmo al rock argentino

Gabo Usandivaras abre su alma: “La salud mental es algo con lo que lucho cada día”

La respuesta de Andrea del Boca ante una posible cita con un participante de Gran Hermano

El cambio de look de Tuli Acosta que impactó a sus seguidores: “Soy otra persona”

Marcelo Tinelli recordó el éxito de ‘Ritmo de la noche’ junto a The Sacados: “Son la música icónica de los ‘90”

INFOBAE AMÉRICA

La oposición en Cuba advierte sobre los riesgo de un nuevo estallido social a cinco años del 11J

La oposición en Cuba advierte sobre los riesgo de un nuevo estallido social a cinco años del 11J

Pakistán instó al régimen de Irán a mantener la paz en Medio Oriente: “Subrayamos la necesidad imperiosa de moderación”

A cinco años del histórico 11J en Cuba: “El régimen puede reprimir y encarcelar, pero no va a apagar las ansias de libertad del pueblo”

Guerra narco en Uruguay: cinco miembros de un clan familiar fueron acribillados a balazos por otro grupo criminal

Estados Unidos-Cuba, hora de decisiones: la “guerra” ya comenzó