Ralph Macchio a los 64: la dieta y el ejercicio que mantienen joven al legendario Karate Kid

Ralph Macchio mantiene una apariencia juvenil desde su debut en “Karate Kid” en 1984 REUTERS/Steve Marcus

La eterna juventud de Ralph Macchio, el legendario “Karate Kid”, no es un mito de Hollywood. Desde que apareció por primera vez en la pantalla grande en 1984, su apariencia apenas cambió, lo que generó asombro en generaciones de espectadores y expertos en bienestar. Mientras otros actores se ven obligados a recurrir a estrictos regímenes de ejercicios y dietas para interpretar papeles que exigen un físico rejuvenecido, Macchio logró mantener una imagen notablemente juvenil a los 64 años. Gran parte de este secreto se encuentra en la combinación de genética, disciplina y hábitos saludables que ha sostenido a lo largo de su carrera.

A lo largo de numerosas entrevistas, el actor insistió en que una parte importante de su aspecto joven se debe a la herencia familiar. “Escucha… yo culpo a mis padres”, reconoció según GQ. No obstante, la constancia en el ejercicio y la alimentación equilibrada ocupa un lugar central en su rutina diaria. Según le dijo a Men’s Health, el actor nunca dejó de lado la actividad física, incluso cuando no estaba frente a las cámaras.

Ejercicio: karate, deportes y rutinas adaptadas a la edad

Lejos de los entrenamientos extenuantes, Macchio ha preferido mantener una actividad física sostenida y variada. Practica extensamente karate estilo Gōjū-ryū de Okinawa, disciplina en la que llegó a obtener el cinturón negro. Esta forma de arte marcial, la misma que aprendió su personaje Daniel LaRusso en la saga original, se transformó en eje de su vida.

Karate Kid: Leyendas - Jackie Chan y Ralph Macchio (Sony Pictures)

Durante la preparación de la serie Cobra Kai y la reciente película “Karate Kid: Legends”, el entrenamiento del elenco incluyó cinco días semanales de práctica, con calentamientos de 20 a 30 minutos que combinaban estiramientos, ejercicios cardiovasculares y técnicas marciales. Los coreógrafos Ken Barefield y Don L. Lee explicaron a Lifestyle Asia que la rutina priorizaba la memoria muscular, la precisión y la mentalidad enfocada, elementos que permitieron al intérprete mantenerse competitivo junto a figuras como Jackie Chan.

El actor también incorpora deportes como tenis y softball para sumar variedad y motivación, una estrategia que recomienda para evitar la monotonía. “Me aburro como cualquier otro de vez en cuando. Pero sé que si estoy haciendo ejercicio con un amigo, me comprometo al ejercicio al tener alguien para motivarme”, expresó. Además, sugiere dividir las sesiones en bloques de 10 minutos y apoyarse en la música para aumentar la adherencia.

Alimentación: equilibrio, control y cero obsesiones

La dieta equilibrada es otro pilar en la vida del célebre Daniel LaRusso. El actor prioriza el consumo de frutas, verduras, proteínas magras, cereales integrales y fibra.

“Me aseguro de tener mis frutas y verduras, proteína, granos enteros y fibra. Trato de enfocarme en el control de proteína lo más que pueda. Me pongo una meta para espaciar mis comidas y evitar las ganas de comer bocadillos sin pensarlo, especialmente después de la cena frente al televisor”, declaró ante Daily Mail.

El actor atribuye parte de su aspecto a la herencia genética familiar REUTERS/Mario Anzuoni

Macchio evita el exceso y prefiere disfrutar de sus “vicios” de forma ocasional, como las donas, sin que estos alteren su línea de alimentación. La hidratación y el descanso también forman parte de su ecuación de bienestar. El actor recalca que el mayor desafío con el paso del tiempo es mantener la regularidad: si se abandona la rutina, regresar al estado físico previo se vuelve más difícil.

El descanso y la mente: dos aliados invisibles

Además de la genética y los hábitos saludables, el descanso reparador y la gestión del estrés son componentes clave en la rutina de Macchio. El actor prioriza el sueño y la recuperación física luego de las jornadas de entrenamiento o rodaje, lo que le permite afrontar cada nuevo desafío con energía renovada.

La meditación y los ejercicios de respiración también se incorporan a sus jornadas, sobre todo en etapas de mucha actividad física. El equipo de entrenamiento de Cobra Kai enfatizó la importancia de estas prácticas para evitar lesiones y mejorar el enfoque, un detalle que Macchio considera fundamental para cualquier persona que busca mantenerse activa después de los 60 años.

El protagonista de “Karate Kid” no busca fórmulas mágicas ni rutinas extremas. Su consejo es simple: mantenerse en movimiento y cuidar lo que se consume, sin caer en la obsesión. “Hay que hacerlo divertido. La clave es no excederse”, afirmó.