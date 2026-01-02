Yo fui testigo: en 2026 se conmemoran aniversarios “redondos” de varios hechos vividos por los +60

Hérodote es una revista de historia y su lista de aniversarios “redondos” de 2026 se remonta a los comienzos de la nuestra civilización. Por ejemplo, este año destacan los 8 siglos de la muerte de San Francisco de Asís -3 de octubre de 1226- y los 400 años de la consagración de la basílica de San Pedro de Roma, el 16 de noviembre de 1626. También los 250 de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, el 4 de julio de 1776.

Aquí no nos remontaremos tan atrás. Mencionaremos sólo aquellos hechos que fueron contemporáneos a la generación silver, o inmediatamente anteriores y cuyo impacto se siguió sintiendo en el momento en que las personas que hoy tienen entre 60 y 100 años llegaron a ese mundo. Es decir, sin un límite estricto, desde principios del siglo pasado. Se incluyen no solo hechos geopolíticos, sino también científicos, sociales, culturales y deportivos. Están presentados según el mes de la efeméride y no por orden cronológico.

Se trata de una retrospectiva que nos lleva en un viaje al pasado, el que vivimos directamente, o el que nos llegó por testimonios cercanos.

No es una lista exhaustiva, desde ya, y a los acontecimientos argentinos relevantes que menciona Hérodote (el Golpe del 76 y los goles de Maradona en el 86) se han sumado algunos más, ineludibles para nosotros.

ENERO

10 de enero de 1926 (hace 100 años): estreno de la película Metrópolis

La película de Fritz Lang, 37 años, se volvió una obra maestra del cine expresionista alemán. Presenta una sociedad industrial dividida entre señores y esclavos y aboga por la reconciliación de las clases sociales.

Escena de Metrópolis, la película de Fritz Lang (Crédito: IMDB)

Casualmente, el film proyecta una ciudad-estado en el año 2026, con una casta que vive en la superficie y obreros que están en un mundo subterráneo. A posteriori fue leída como una premonición del nazismo. La película sufrió luego modificaciones pero una copia original íntegra fue conservada en la Argentina.

25 de enero de 2006: victoria electoral de Hamás en Gaza

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), surgido a posteriori de la primera Intifada (1987) a instancias de los Hermanos Musulmanes, gana las elecciones legislativas palestinas organizadas en la Franja de Gaza hace 20 años. Se impone sobre el Fatah de Mahmud Abás, desprestigiado por el nepotismo y la corrupción. En 1988, Yasser Arafat, lider laico de la Organización para la Liberación Palestina, había proclamadao la creación del Estado Palestino a la vez que el reconocimiento del Estado de Israel, representando así una posición moderada dentro del movimiento. Hamás en cambio aspira a imponer la sharia y no reconoce la legitimidad de la existencia de Israel. La estrategia detrás de su triunfo electoral de 2006 fue la concentración de sus esfuerzos en políticas sociales, educativas y sanitarias para las familias palestinas.

26 de enero de 1926 (hace 100 años): nacimiento de la televisión

La primera transmisión de televisión se realizó en 1951

La televisión, hoy superada por Internet y las redes, marcó la vida de todas las generaciones silver desde sus comienzos. Aquel día de 1926, miembros de la Royal Institution asisten en Londres a la primera sesión de televisión presentada por su inventor John Baird. Es apenas una pequeña imagen animada en blanco y negro de un personaje transmitida desde un emisor ubicado en un cuarto contiguo. Desde entonces la televisión recorrió un largo camino hasta ser un elemento presente en casi todos los hogares. En Argentina, la primera transmisión de televisión se realizó el 17 de octubre de 1951.

28 de enero de 1986 (hace 40 años): explosión del Challenger

El hecho fue impactante en sí mismo pero también porque se lo transmitió en vivo y el mundo entero fue testigo de la explosión en pleno vuelo, pocos segundos después del despegue. Con siete muertos, fue la primera gran tragedia en la historia de la conquista espacial. A bordo iban seis astronautas y una maestra, Christa McAuliffe, la primera civil estadounidense en participar de una misión espacial. La docente, de 37 años y madre de dos hijos, había sido seleccionada entre 12 mil aspirantes.

Christa McAuliffe, durante el entrenamiento (Grosby)

FEBRERO

14 de febrero de 1876: invención del teléfono

Este hecho es anterior a nuestro período pero lo ha formateado, achicando el mundo al revolucionar las comunicaciones, en una evolución que va de los primeros aparatos y las operadoras que conectaban manualmente a los interlocutores hasta los teléfonos inteligentes de la actualidad.

Aquel 14 de febrero, el estadounidense Alexander Graham Bell registra la patente de un sistema de transmisión de voz a través de medios eléctricos. El 10 de marzo siguiente, tiene lugar la primera transmisión a través de cables eleçtricos de un mensaje de voz. Ni el propio Bell tenía entonces idea de la utilidad de su invento, concibió por él especialmente para poder escuchar conciertos a distancia.

14 de febrero del 46 (hace 70 años) Presentación al público de ENIAC

Son las siglas de Electronic Numerical Integrator And Computer (Computador e Integrador Numérico Electrónico), la primera computadora digital, fabricada por la Universidad de Pennsylvania.

El programa ENIAC se desarrolló en la Universidad de Pennsylvania. Sus 27 toneladas ocupaban una superficie de 167 metros cuadrados. Sus operadoras eran mujeres

Era digital e inicialmente fue diseñada para calcular las tablas de artillería para el Laboratorio de Investigación Balística del Ejército de los Estados Unidos. Podía resolver 5000 sumas o 300 multiplicaciones en 1 segundo, así como calcular la potencia 660000 de un número de 10 cifras.

No hacía las operaciones de modo automático, presionando un botón, sino que había que conectar los cables correspondientes, al modo de las centrales telefónicas.

La ENIAC tenía dimensiones que contrastan con los dispositivos de hoy. Sus 27 toneladas ocupaban una superficie de 167 metros cuadrados y tenía 17.468 válvulas electrónicas

Los ingenieros John Presper Eckert y John William Mauchly fueron los encargados de la construirla y las programadores eran todas mujeres: Betty Snyder Holberton, Jean Jennings Bartik, Kathleen McNulty Mauchly Antonelli, Marlyn Wescoff Meltzer, Ruth Lichterman Teitelbaum y Frances Bilas.

24 de febrero de 1946 (80 años): triunfo electoral de Perón en las elecciones presidenciales

Febrero de 1946: Eva Perón, Juan Perón y Domingo Alfredo Mercante

Juan Domingo Perón, candidato de una coalición integrada por el Partido Laborista, la Unión Cívica Radical Junta Renovadora y el Partido Independiente, vence a la Unión Democrática (que reunía a radicales, socialistas, demócrata progresistas y comunistas).

La convocatoria a elecciones fue resultado de las movilizaciones del 17 de octubre en defensa de Perón, y venía a poner fin a un largo período de “fraudes patrióticos”.

El triunfo de Perón se cimentó en su labor al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión.

24 de febrero de 1956 (hace 70 años): informe de Jruschov ante el XX Congreso del PCUS

Ante los delegados atónitos, el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) acusa a su predecesor Stalin de crímenes infames, lamentablemente muy reales. En particular, de la acusación y ejecución de numerosos dirigentes comunistas durante los grandes juicios de Moscú, veinte años antes. Condena también el culto a la personalidad que rodeó al “pequeño padre de los pueblos” y pone en entredicho sus cualidades de estratega durante la Segunda Guerra Mundial.

A 3 años de la muerte de Josef Stalin,Nikita Jrushev acusa a su predecesor de los mismos crímenes que venían denunciando los disidentes del régimen soviético

28 de febrero de 1986 (hace 40 años): asesinato de Olof Palme

El entonces primer ministro sueco Olof Plame (59 años) fue abatido a quemarropa por un desconocido a la salida de un cine en Estocolmo. Palme iba del brazo de su esposa Lisbet y sin custodia. El magnicidio no fue esclarecido, dato que debería llamar mla atención de quienes creen que eso solo sucede en países periféricos.

La conmoción ante el hecho fue enorme en Suecia y en todo el mundo, ya que el socialdemócrata Olof Palme era un líder muy respetado, lo que no impidió que su asesinato quedara impune.

En 2021 se estrenó una serie que dramatiza estos hechos: “El asesino improbable”

El político y primer ministro sueco Olof Palme en 1983 (TT News Agency/Anders Holmstrom via REUTERS)

MARZO

5 de marzo de 1946 (hace 80 años): inicio de la Guerra Fría

Durante medio siglo, el mundo viviría bajo la amenaza de una gran guerra entre Estados Unidos y la URSS. Esta “guerra fría” fue inaugurada por un discurso de Winston Churchill en Fulton, Missouri, en el que advirtió que una “cortina de hierro” ideológica y política dividía a Europa en dos.

El armamentismo nuclear de ambas potencias tuvo por consecuencia la llamada “Destrucción mutua asegurada” (MAD) operó como disuasivo de un enfrentamiento bélico directo entre Washington y Moscú que desde entonces se enfrentaron en terceros escenarios defendiendo cada uno su zona de influencia y atacando la del otro, vía golpes de Estado, guerrillas y diferentes formas de terrorismo y acción psicológica.

7 de marzo de 1936 (hace 90 años): Hitler reocupa Renania

Tomando como pretexto un acuerdo franco-soviético, Hitler ocupa Renania en violación del pacto de Locarno de octubre de 1925. Destacamentos de su ejército cruzan el Rin y entran en Colonia, Maguncia y Tréveris sin que los franceses intervengan. Con esta acción, ya no queda nada de las garantías que la victoria de 1918 le había dado a Francia. Algunos historiadores, como René Rémond, consideran que Francia perdió ese día la ocasión de frenar a Hitler en el inicio de su expansión y detener la política de los hechos consumados que llevaría al estallido de la Segunda Guerra Mundial.

Adolf Hitler (1889-1945):. En 1936 inicia su política de hechos consumados

12 de marzo de 2016: la inteligencia artificial supera al genio humano

AlphaGo logra una victoria aplastante sobre Lee Sedol, 18 veces campeón del mundo del juego de Go. El nuevo campeón es un programa, desarrollado por Deepmind, una filial londinense de Google, que preanuncia el prodigioso avance de la inteligencia artificial (IA). De hecho, en el decenio que sigue, la IA se impone en todos los campos del conocimiento.

24 de marzo de 1976 (50 años): Golpe de Estadio en Argentina

El gobierno constitucional de Isabel Perón es derrocado por una junta militar que desata de inmediato una represión sistemática cuyo blanco son las organizaciones armadas, pero también los delegados sindicales y los activistas sociales en general. Las bases tradicionales del desarrollo argentino también son blanco de la acción de la dictadura. El precedente del golpe de Chile, lleva a la dictadura argentina a adoptar la metodología del secuestro, desaparición y ejecución clandestina, además de la negativa sistemática a dar información sobre el paradero de las personas capturadas. Sobre los años de la dictadura se ha escrito mucho, pero hay un aspecto esencial que queda pendiente y es muy poco aludido: cabe esperar que este 50 aniversario sea la ocasión para inscribir el golpe del 76 y a sus actores en el contexto internacional de la Guerra Fría.

27 de marzo de 1996 (hace 30 años): secuestro de los monjes de Tibhirine

Siete monjes cistercienses trapenses son secuestrados en su monasterio de Nuestra Señora del Atlas, en Tibhirine, cerca de Medea (Argelia). Un mes más tarde, el jefe del Grupo Islámico Armado (GIA), Jamel Zitouni, reivindica el secuestro. El 23 de mayo de 1996, el GIA anuncia haber degollado a los monjes dos días antes. Solo se encuentran sus cabezas, con la consiguiente conmoción en Francia.

Los siete monjes decapitados fueron beatificados por Benedicto XVI en 2018.

La historia fue llevada al cine en 2010 por Xavier Beauvais: el resultado, “De hombres y dioses”, es una película conmovedora, profunda, sin golpes bajos. Totalmente recomendable para quien quiera ahondar en esta triste historia.

Escena de la película "De hombres y dioses" (2010)

14 de abril de 1986 (hace 40 años): muerte de Simone de Beauvoir

Su ensayo El segundo sexo, donde afirma que “mujer no se nace, se llega a serlo”, ha tenido mucha secuela y se ha convertido en una suerte de biblia feminsita, pero poco leída por las activistas actuales que luchan contra una familia patriarcal que ella aseguraba ya no existía (en Francias y podríamos agregar en Occidente).

Formada en Letras y dedicada a la escritura, es autora de numerosas obras, muchas de ellas de tono autobiográfico. Desde 1929 fue la compañera sentimental del filósofo Jean-Paul Sartre -con algunas interrupciones-. También fue la autora de La vejez, un libro que es la historia de la ancianidad y también un ensayo sobre la problemática a ella relacionada.

Simone de Beauvoir murió hace 40 años, en 1986

19 de abril de 1956 (hace 70 años): Grace dice sí a Rainiero

Este hecho, por cierto frívolo, inaugura o consolida una tendencia: el consumo de historias sobre la vida de las celebrities como divertimento de masas. Es la versión moderna del “circo” de la fórmula romana. 30 millones de telespectadores “asistieron” al casamiento del príncipe Rainiero III de Mónaco (32 años) y la actriz estadounidense Grace Kelly (26 años). Desde entonces, esa familia y su prole no dejaron de estar en las primeras planas de los medios, exhibiendo su estilo de vida y también sus escándalos.

El príncipe Rainiero de Mónaco, en su casamiento con Grace Kelly

21 de abril de 1946 (hace 80 años): muerte de John Maynard Keynes

Uno de los más influentes economistas del siglo XX, autor de la Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero (1936). Pero no fue solo un teórico. Como consejero económico de la delegación británica en la Conferencia de Paz que desembocó en el Tratado de Versalles, fue muy crítico de las penalidades impuestas a Alemania en esa primera posguerra, en las que veía el fermento de nuevos conflictos. El tiempo le dio la razón. También participó en 1944 de los acuerdos monetarios de Bretton Woods.

El economista británico John Maynard Keynes

26 de abril de 1986 (hace 40 años): explosión de Chernóbil

Se produce una gravísima explosión en uno de los reactores de la central nuclear de Chernóbil, en Ucrania, a 120 kilómetros de Kiev. En pocos días, las consecuencias radiactivas afectan a casi toda Europa. El sacrificio de muchos “liquidadores” limitó en parte las consecuencias.

MAYO

4 de Mayo de 2006 (hace 20 años) - El gobierno Kirchner demanda a Uruguay en La Haya

Esto fue una escalada más en el largo conflicto que enfrentó al gobierno de Néstor Kirchner primero y al de su esposa después con el Uruguay por la instalación de pasteras en la orilla del río que marca el límite entre ambos países. El 4 de mayo, el gobierno Kirchner lleva el conflicto ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en Holanda, denunciando una presunta violación del Estatuto del río Uruguay.

Corte de puentes en protesta por la instalación de papeleras en la costa del río Uruguay

JUNIO

1 de junio de 1926: (100 años) nacimiento de Marilyn Monroe

Convertida en el sex symbol del Estados Unidos triunfante de la posguerra, la actriz no soportó ser considerada una bella tonta. El 29 de junio de 1956, a los 30 años, se casó con el dramaturgo Arthur Miller, esperando tal vez que eso le permitiría abandonar la imagen de frivolidad y ser tomada en serio. Su última película, The Misfits (Los inadaptados), dirigida por John Huston, se basó en un guión de Arthur Miller, de quien se divorció en enero de 1961. El 5 de agosto de 1962 fue hallada muerta. Un hecho que sigue envuelto en misterio.

Este año es el centanario del nacimiento de Marylin Monroe. En la foto, con el dramaturgo Artjut Miller, con quien se casó. También se cumplen 70 años de esa boda (Photo by Fox Photos/Hulton Archive/Getty Images)

2 de junio de 1946 (hace 80 años): nacimiento de la República Italiana

Los italianos son convocados a un referéndum para definir las nuevas instituciones del país tras la experiencia fascista y la abdicación del rey Víctor Manuel III. Al mismo tiempo, los ciudadanos eligen una asamblea constituyente, que estará dominada por tres partidos que desde ese momento regirán la vida política italiana durante 50 años: la democracia cristiana, liderada por Alcide de Gasperi, con 35% de los votos, el Partido Socialista de Pietro Nenni (20%) y el Partido Comunista de Palmiro Togliatti (19%).

9 de junio de 1956 (70 años): levantamiento del general Valle

Ese día, en el contexto de la represión desatada tras el derrocamiento de Perón, con la consecuente cancelación de todas las estructuras del peronismo y la cancelación de sus símbolos, se produce un levantamiento cívico militar que fracasa y es reprimido cruelmente con el fusilamiento de varios de sus jefes, entre ellos, el general Juan José Valle. Vale señalar el contraste con la reacción de Perón que no tomó represalias contra los autores del fallido golpe en su contra, en junio de 1955, cuando la Marina de Guerra bombardeó la Plaza de Mayo causando 300 muertos.

A la Libertadora no ke tembló el pulso a la hora de fusilar a los jefes de un levantamiento, en contraste con la magnanimidad de Perón con los que bombardearon Plaza de Mayo matando a 300 civiles

12 de junio de 2016: masacre en Orlando

Un estadounidense de 29 años, de origen afgano, que se declaraba miembro del Estado Islámico, disparó a mansalva en un club nocturno de la comunidad homosexual de Orlando, en Florida. Murieron 50 personas, incluido el autor de la matanza. Se trata de la peor masacre con armas de fuego en la historia de Estados Unidos.

22 de junio de 1986 (hace 40 años): Maradona marca dos de los goles más célebres de la historia

Uno, que generó controversia y amargas quejas de los ingleses, fue el primero de ese partido de cuartos de final que Argentina ganaría 2 a 1, cuando luego de cabecear aparentemente empujó la pelota con la mano. El árbitro no lo vio y lo dio por bueno. Consultado al respecto tiempo después, con su habitual picardía, respondió: “Sí, fue con la mano… con la mano de Dios…” Pero en ese mismo partido, marcó otro tanto bautizado como “El Gol del Siglo”, cuando desde media cancha gambeteó a cinco jugadores ingleses y motivó el apasionado relato de Víctor Hugo Morales con su célebre “barrilete cósmico” y ¿de qué planeta viniste?”

El "barrilete cósmico" en acción (Getty Images)

23 de junio de 2016: a 10 años del Brexit

Casi 52% de los británicos votan en favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, acarreando la renuncia del primer ministro David Cameron, que imprudentemente convocó el referéndum.

28 de junio de 1966 (60 años) Derrocamiento de Arturo Illia

Un nuevo golpe militar derrocó al gobierno del radical Arturo Illia e inauguró otra dictadura, autodenominada Revolución Argentina, que duraría hasta 1973. Vale destacar un hecho, con demasiada frecuencia obviado: Illia gana las elecciones de 1963 con el 25,14% de los votos mientras que el peronismo, con todos sus candidatos proscriptos, acató la consigna de votar en blanco, llegando al 19,41% de los votos, lo que definió la debilidad intrínseca de ese gobierno, cuya instauración solo fue posible por el veto al peronismo.

Arturo Illia es sacado de la Casa de Gobierno a la fuerza

29 de junio de 1966 (hace 60 años): primeros bombardeos estadounidenses sobre Hanói

El presidente estadounidense Lyndon Johnson desencadena los primeros bombardeos aéreos sobre las ciudades de Haiphong y Hanói, en el Norte de Vietnam. Se trata de una “escalada” decisiva en la guerra no declarada que enfrenta a Estados Unidos y su aliado sudvietnamita contra el Norte de Vietnam. Un conflicto que marcaría la política exterior e interior de los Estados Unidos hasta su conclusión en el año 1975.

JULIO

9 de julio de 2016 - (Hace 10 años) Argentina conmemoró el bicentenario de su independencia

Si el bicentenario de la Revolución de Mayo fue una masiva autocelebración del oficialismo del momento, con una versión “deconstruida” de nuestra historia, sin actos institucionales ni convocatoria plural como hubiese correspondido a una celebración nacional, el Bicentenario del 9 de julio de 1816 brilló por su intrascendencia.

14 de julio de 2016 (hace 10 años): noche de terror en la costanera de Niza

En este día de la fiesta nacional de Francia, un terrorista islamista aprovecha las fallas de los servicios de seguridad y se lanza contra la multitud que llena la Promenade des Anglais (Paseo de los Ingleses), el célebre paseo marítimo de esa ciudad costera, al volante de un camión. Pese a la intervención policial, el atentado dejó 86 víctimas, entre ellas 10 niños…

Un joven enciende una vela en la calzada del Paseo de los Ingleses de Niza, escenario del atentado que el 14 de julio de 2016 se cobró la vida de 84 personas y dejó heridas a más de 200, EFE/Alberto Estévez/Archivo

17 de julio de 1936 (hace 90 años): inicio de la Guerra Civil Española

La guarnición española de Melilla se subleva contra el gobierno republicano, bajo el mando del general Francisco Franco. Es el inicio de una guerra civil de tres años y el inicio de un régimen que durará hasta la muerte del caudillo, en 1975.

22 de julio de 1946 (hace 80 años): atentado al hotel Rey David (Jerusalén)

El Irgún (ejército secreto judío) hace estallar el hotel que sirve de cuartel general al ejército británico de ocupación (Mandato Británico de Palestina). El saldo es de 91 muertos, entre ellos 25 británicos. Recordemos que, para no afectar sus vínculos con el mundo árabe, las autoridades británicas se oponían a la entrada de nuevos inmigrantes judíos, incluso de los sobrevivientes de los campos de concentración, pese a las protestas de la Agencia Judía presidida por David Ben Gurion.

David Ben-Gurion, presidente de la Agencia Judía para Palestina, llegando a Nueva York en mayo de 1947 (AP Photo/Matty Zimmerman)

26 de julio de 1956 (hace 70 años): Nasser nacionaliza el canal de Suez

El presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, apoyado por los soviéticos, anuncia ante la multitud, su decisión de nacionalizar el canal de Suez y los bienes de la compañía que lo administraba, una sociedad franco-británica…

26 de julio de 2016 (hace 10 años): martirio del sacerdote Jacques Hamel

Por primera vez en Francia, islamistas atacan a un sacerdote (85 años) y lo degüellan al pie del altar Saint-Étienne-du-Rouvrayen. La cristiandad en general no reacciona en la medida que debiera frente a los reiterados ataques contra instituciones católicas (los incendios de iglesias se encadenan en Francia) que van acompañados de una campaña constante contra los símbolos y la presencia católicos en nombre de un laicismo mal entendido.

31 de julio de 2006 (hace 20 años): el dictador Fidel Castro deja el poder

Fidel Castro se retiró pero dejó a su hermano en su lugar. EFE/Alejandro Ernesto/Archivo

Tras 47 años de reinado, la enfermedad aleja a Fidel Castro del régimen autoritario que consolidó con la complicidad de las grandes potencias. Paradójicamente, tras liderar una Revolución que promovía un hombre nuevo, Fidel es sucedido por su hermano en un acto del más rancio nepotismo. Y el 13 de agosto, será el centenario de este autócrata nacido en 1926.

AGOSTO

1 de agosto de 1936 (hace 90 años): Hitler inaugura los Juegos Olímpicos de Berlín

Ante 120.000 espectadores reunidos en el nuevo estadio de Berlín, Adolf Hitler abre los XI Juegos Olímpicos modernos, en lo que busca ser una espectacular demostración de poder del régimen nazi nacido apenas 3 años antes, que será inmortalizada por la cineasta Leni Riefenstahl.

9 de agosto: Jesse Owens gana su 4a medalla de oro

"Jesse" (James Cleveland) Owens arrasó en los Juegos Olímpidos de Berlin en 1936, llevándose 4 medallas de oro (Photo credit should read CORR/AFP/Getty Images)

Para consternación de los supremacistas de ambas orillas, el atleta afroamericano Jesse Owens gana su 4a medalla de oro en estos Juegos Olímpicos de Berlín (carrera de 100, 200 y 400 metros y salto en largo).

18 de agosto de 1966 (hace 60 años): inicio de la Revolución Cultural en China

En Pekín, Mao Zedong (73) moviliza a la juventud contra sus rivales Liu Shaoqi y Deng Xiaoping, acusados de “revisionismo”. Los jóvenes “guardias rojos”, blandiendo el pequeño libro rojo de Pensamientos del presidente Mao, causarán varios millones de víctimas y provocarán un profundo retroceso de la economía china…

29 de agosto de 1966 (hace 60 años): último concierto de los Beatles

Este concierto, en San Francisco, es seguido por la separación del grupo. Es el final de la década de oro del rock’n roll, inaugurada por el “dios de Memphis”, Elvis Presley. Pero es también la cumbre de los años 60, período de intensa creatividad cultural protagonizada por una numerosa y entusiasta juventud.

SEPTIEMBRE

9 de septiembre de 1976 (hace 50 años): muerte de Mao Zedong

Unificó China -excepto Taiwán- y la liberó de la injerencia extranjera, pero, aunque idolatrado en vida, y no solo dentro de su país, a su muerte, el balance será muy matizado porque el fracaso del comunismo dogmático que practicó es evidente. Con una quinta parte de la población mundial, China representaba apenas el 3% del producto nacional bruto mundial PNB mondial y está amenazada por la hambruna.

Mao Zedong (1893-1976) líder del Partido Comunista Chino durante un discurso en la Plaza Tiananmen (Photo by Apic/Getty Images)

OCTUBRE

1 de octubre de 1946 (hace 80 años): fin del juicio de Núremberg

Sentó en el banquillo a algunos de los jerarcas del régimen nazi. En total fueron 24 dirigentes alemanes acusados de crimen contra la paz, crimen de guerra y crimen contra la humanidad. El relato posterior engrandeció este proceso que dejó libres a la mayoría de los cuadros del régimen, muchos de los cuales se reciclaron en los mismos países aliados, vencedores de la guerra, llegando incluso a a ocupar cargos de gran relevancia, incluso en la misma Alemania y en las primeras instituciones europeas.

23 de octubre de 1956 (hace 70 años): Budapest se subleva en nombre de la libertad

Los habitantes de la capital de Hungría desfilan en masa contra el gobierno, sometido a los soviéticos. La manifestación rápidamente se vuelve un motín y los símbolos del Estado comunista son destruidos. La muerte de Stalin y la aparente desestalinización del régimen soviético les habían dado esperanzas. Pronto se verán desengañados. Tropas rusas entran a Budapest con un saldo de 20 mil muertos. Este hecho causa muchas desafiliaciones de los partidos comunistas a través del mundo.

Un carro de combate soviético arde en una calle incendiado por insurgentes hungaros, durante las protestas de 1956 en Budapest, contra el dominio comunista de la Unión Soviética en Hungría. EFE

NOVIEMBRE

6 de noviembre de 1956 (hace 70 años): la expedición de Suez termina en fiasco

Los paracaidistas franceses y británicos deben cesar el fuego apenas unas horas después de saltar sobre el canal y derrotar a las tropas egipcias. Impuesto por soviéticos y estadounidenses, este alto el fuego marca para Francia y Gran Bretaña el fin de la era colonial y el fin de su influencia en Oriente Medio. También anuncia el surgimiento del Tercer Mundo y de los países árabes, así como la intervención de Estados Unidos en la política de Oriente Medio…

8 de noviembre de 2016: Donald Trump presidente de EEUU por primera vez

El candidato del Partido Republicano se impone claramente con 279 grandes electores contra 228 de su rival demócrata Hillary Clinton, que sin embargo obtiene más votos.

28 de noviembre de 1956 (hace 70 años): Y Dios creó a la mujer…

La muerte reciente de la actriz francesa Brigitte Bardot revivió el recuerdo de esa película que la consagró a fines del año 1956. Una película sublime y escandalosa, que consagró a Bardot, lanzó a Roger Vadim y al coprotagonista Jean-Louis Trintignant. Inicio de la liberación de las costumbres o último manifiesto de un libertinaje aristocrático: todavía se debate…

DICIEMBRE

10 de diciembre de 1936 (hace 90 años): Eduardo VIII anuncia su abdicación

El rey de Inglaterra cede el trono a su hermano para poder casarse con la mujer que ama, la estadounidense Wallis Simpson, dos veces divorciada. Este hecho colocará en la línea directa de sucesión a la futura Reina Isabel, sobrina de Eduardo, que sucederá en el trono a su padre, convertido en rey por la abdicación de su hermano.

Wallis Simpson y el Duqeu de Windsor, título que le dieron luego de su abdicaión del trono (Photo by Ivan Dmitri/Michael Ochs Archives/Getty Images)

15 de diciembre de 1966 (hace 60 años): muerte de Walt Disney

El creador de Mickey Mouse y tantos otros personajes de dibujos animados murió de un cáncer de pulmón a los 65 años. Por un tiempo, corrió el rumor de que había hecho congelar su cuerpo con la ilusión de una cura, unos años más adelante.

17 de diciembre de 1936 (hace 90 años): nacimiento del futuro papa Francisco

Jorge Mario Bergoglio nació en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936, en una familia de inmigrantes piamonteses cuyo padre era ferroviario. Ingresa al seminario de la Compañía de Jesús a los 21 años y es ordenado sacerdote el 13 de diciembre de 1969. Nada hacía prever que un día se convertiría en sucesor de Pedro, sobre todo teniendo en cuenta la campaña de desprestigio orquestada por varios sectores. Sin embargo, tras la inédita renuncia del Papa Benedicto XVI, Jorge Bergoglio, entonces Arzobispo de Buenos Aires, fue elegido Sumo Pontífice el 13 de marzo de 2013, convirtiéndose en el primer Papa americano y el primero jesuita. Contra lo que se pensaba, su pontificado fue largo, duró más de 12 años.

El Papa Francisco en una de sus giras. Aquí en Colombia - crédito Colprensa

19 de diciembre de 1946 (hace 80 años): primera guerra de Indochina

El partido comunista vietnamita de Ho Chi Minh lanza una insurrección general contra el colonizador francés en Hanói y en todo Tonkín. Es el inicio de la primera guerra de Indochina... y de tres décadas de conflictos casi ininterrumpidos que van a sumir a Vietnam y a los demás países de la región en el fuego y la sangre.

19 de diciembre de 2016: escena de horror en el mercado navideño de Berlín

Un camión arrolló a la multitud reunida en el mercado navideño, dejando doce muertos. El terrorista, prófugo, es abatido días después durante un control policial en la estación de Milán. Al igual que las capillas, también los mercados navideños, característicos de los inviernos europeos, son blanco de ataques y amenazas terroristas, en paralelo con una constante campaña para borrar de estos festejos su sentido original y tradicional.