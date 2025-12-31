Generación Silver

Se publicó un libro que analiza todos los aspectos de la protección legal de los adultos mayores

La obra, realizada por el Instituto Argentino de la Longevidad Activa, incursiona en el mundo de la asistencia a estas personas como sujetos pasivos de situaciones, prácticas, abusos, reclamos o demandas injustas y contrarias a sus derechos

Guardar
Una obra colectiva que aborda
Una obra colectiva que aborda todos los aspectos de la protección legal de los adultos mayores

El libro “Protección legal de los mayores. demandas y defensas legales” (Ed. Ad Hoc, Buenos Aires, 2025) es una obra colectiva dirigida por Eduardo M. Favier Dubois, presidente del Instituto Argentino de la Longevidad Activa (IADELA) y como coordinadora a María Fernanda Muntaner. Participó de su realización un importante y calificado número de investigadores (32), entre ellos profesores, funcionarios, autores y académicos, de diversas especialidades y áreas jurídicas de práctica.

El libro está dirigido especialmente a los abogados litigantes, a los jueces, a los funcionarios públicos y a los peritos que intervienen en acciones promovidas por y contra las personas mayores.

Pero también es una herramienta útil para todos aquellos que tengan la voluntad de prevenir acciones judiciales injustas, lo que incluye a los escribanos, mediadores familiares, asesores y abogados.

Brinda herramientas legales y prácticas para la defensa de los derechos de los adultos mayores cuando éstos son vulnerados por terceros que, en muchos casos, son sus propios parientes o personas allegadas.

La obra se estructura en nueve capítulos que, con un enfoque multidisciplinario, van abordando diferentes problemáticas.

Los derechos de los mayores

En un primer capítulo se aborda el “marco general” referido a los aspectos sociales, las normas fundamentales y la jurisprudencia internacional. Contiene tres artículos: “La nueva longevidad y la protección legal de los mayores”, de Eduardo Favier Dubois; “El derecho de la vejez. Ejes, fuentes y sujetos protegidos”, de María Isolina Dabove; y “El adulto mayor en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, de Graciela Medina.

Eduardo Favier Dubois, presidente de
Eduardo Favier Dubois, presidente de IDELA (foto: Jaime Olivos)

La discriminación por edad

Es el tema del segundo capítulo: la descalificación por edad es algo generalizado y se podría decir que es la discrinnación menos denunciada o más “naturalizada”. Integran este capitulo dos artículos: “Discriminación en el trabajo por edad y jubilaicon forzosa”, de Nadia García, y “Edad, interseccionalidad y no discriminación: análisis del fallo ‘Cosani’”, de Andrés Gil Domínguez.

Validez de actos otorgados por mayores

En este capítulo se aborda “la capacidad jurídica y el discernimiento” en tres trabajos: “El ejercicio de la función notarial en actos otorgados por adultos mayores”, de José María R. Orelle; “Prevención de acciones de nulidad contra escrituras públicas otorgadas por mayores”, de María Fernanda Muntaner y “Defensas en juicios de determinación de capacidad”, de Marcelo Budich.

Los conflictos y la violencia familiar

En un cuarto capítulo se abordan los dolorosos “conflictos familiares” que involucran a mayores, tema recientemente actualizado con la difusión de la película “27 noches” que reconstruye el pleito que tuvo por víctima a Natalia Kohen internada contra su voluntad por sus propias hijas.

Los trabajos sobre este tema son: “Conflictos familiares. contactos entre abuelos y nietos” de Bettina Pancion y María Verónica Ojeda; “Protección de la vivienda. derecho real de habitación del cónyuge y conviviente supérstite”, de Susana Graciela Junqueira y María Teresa Castorino, y “La tutela de los derechos de las personas mayores frente a la violencia. El programa ‘Proteger’ de la Ciudad de Buenos Aires”, de Agustín Vertuzzi.

Escena de la película "27
Escena de la película "27 noches" que reconstruye el conflicto entre Natalia Kohen y sus dos hijas (Netflix)

La revocación de testamentos y donaciones

En una quinta parte se estudian temas vinculados a la revocación de liberalidades.

Se trata de dos trabajos: “Revocación de testamentos y desheredación”, de Víctor Fernando Liberman y “Las donaciones y su revocación: investigación de jurisprudencia”, de Federico Martínez.

Los abusos en los contratos y créditos

El sexto capítulo, que aborda la protección de los mayores en los contratos y créditos, contiene cuatro trabajos: “Contratación digital de los mayores”, de María Raquel Burgueño; “Los adultos mayores como consumidores: derechos, desafíos y acciones jurídicas ante abusos tecnológicos”, de María Lorena González; “Los adultos mayores como consumidores hipervulnerables”, de Francisco Junyent Bas y Javier Carranza, y “la insolvencia y la situación de los adultos mayores: el paradójico desconocimiento y desprotección de la condición de vulnerabilidad de los adultos mayores insolventes” de Gabriela Fernanda Boquin y Virna Bergoglio.

La salud y las jubilaciones

En una séptima parte se estudian cuestiones de salud y previsión social en tres trabajos: “Protección del derecho a la salud”, de Verónica Fuentes Kleiner, “Amparo en salud. cuando la justicia pone el remedio” de Isabel Lovrincevich y “Reclamos y demandas jubilatorias. reajuste de prestaciones” de Silvia Arce.

Las residencias y las internaciones

Este capítulo engloba los estudios vinculados a las internaciones en residencias a través de tres trabajos: “El alojamiento de las personas mayores en residencias gerontológicas a la luz de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las personas mayores” de María Perla Goizueta; “Internación forzada en residencias”, de Zulema Wilde, e “Internación domiciliaria: pasado, presente y vivencias en primera línea”, de Damián Vanzini y Sebastián Montenegro.

El libro aborda todos los
El libro aborda todos los aspectos de la protección legal de las personas mayores a través de los trabajos de varios investigadores y académicos

Los delitos y la justicia

Finalmente, en una última parte, se abordan los temas vinculados a los delitos y al acceso a la justicia de los mayores en dos trabajos “El adulto mayor y la circunvención de incapaces, una mirada que cuestiona la interpretación judicial”, de Victoria Casavilla, Agustín Hormaeche y María Victoria Pedroza; y “Justicia accesible para personas mayores: claves para la construcción jurídica de un derecho efectivo”, de Martín Ava y María Perla Goizueta.

Este libro es la segunda obra colectiva del Instituto Argentino de la Longevidad Activa, una organización sin fines de lucro, que edita estos trabajos con el propósito de lograr un triple impacto: académico, personal y social mediante investigaciones y acciones concretas.

Temas Relacionados

Instituto Argentino de la Longevidad Activa (IADELA)Eduardo M. Favier DuboisMaría Fernanda Muntaner27 nochesProtección legal de los mayores. demandas y defensas legalesderechos de los adultos mayoresdiscriminación por edadtestamentos y donacionesresidencias para adultosgeneracion-silver

Últimas Noticias

Cuatro claves para que los seniors empiecen el 2026 con objetivos posibles

Hábitos sencillos, nuevas tecnologías y prácticas emocionales pueden marcar la diferencia en la vida de quienes superan los 50 años

Cuatro claves para que los

Tres hitos de la IA en 2025 que facilitaron la integración y autonomía de los adultos mayores

Avances prácticos como compañeros robóticos proactivos y experiencias de realidad virtual facilitan la participación activa en comunidades

Tres hitos de la IA

Caninoterapia en CABA: perros entrenados visitan a los adultos mayores en las residencias o se quedan a vivir con ellos

El Programa de Intervenciones Asistidas con Animales (IACA) fue creado en el año 2022, por iniciativa de los adiestradores. Pero además, la ley 6.645/23 habilitó esos vínculos mediante adopción, visitas o actividades terapéuticas

Caninoterapia en CABA: perros entrenados

Los 10 mejores lugares para vivir tras el retiro laboral, según un ranking internacional

Los destinos preferidos por quienes buscan nuevas experiencias, bienestar y comodidad en el extranjero, según el análisis de la publicación estadounidense Internacional Living, que compara servicios, entorno y posibilidades de integración

Los 10 mejores lugares para

Cuatro estrategias antienvejecimiento en clave científica

Investigadores de distintas universidades revelan prácticas y rutinas innovadoras para potenciar el bienestar, más allá del ejercicio y la alimentación tradicional

Cuatro estrategias antienvejecimiento en clave
DEPORTES
Boca Juniors pidió condiciones por

Boca Juniors pidió condiciones por un delantero de un equipo grande del fútbol argentino: la respuesta

El técnico que trabajó en Boca Juniors y acaba de clasificar a Tanzania a los octavos de la Copa Africana de Naciones

El comunicado de la AFA tras los nuevos allanamientos en la sede de Viamonte y el Predio de Ezeiza

La lujosa jugada de Nico Paz que provocó la reacción de una leyenda de la Premier League: “¡Sálvame!”

La doble vida de Nikola Jokić sorprende al mundo: de estrella de la NBA a símbolo de la pasión por los caballos en Serbia

TELESHOW
Crecen los rumores de romance

Crecen los rumores de romance de Zaira Nara y Robert Strom, un polista multimillonario: las primeras fotos

La tristeza de Alejandra Maglietti y Any Ventura al no poder despedirse de Bendita al aire: “Fueron 14 años de trabajo”

El álbum de fotos de las vacaciones de Duki y Emilia Mernes en un pintoresco pueblo de Estados Unidos: nieve, amigos y romance

El divertido almuerzo de Susana Giménez en Uruguay junto a Teresa Calandra, Evelyn Scheidl y su hija Mecha

Las postales de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña en Nueva York para terminar su año: “Se viene un 2026 aún mejor”

INFOBAE AMÉRICA

Cómo un hospital infantil de

Cómo un hospital infantil de los Estados Unidos busca transformar el futuro de la medicina pediátrica

Tras ser arrestado, el ex ministro de Luis Arce sumó al menos tres denuncias penales por secuestro, torturas e inacción

Un ataque ucraniano provocó un apagón masivo en Moscú

La dictadura de Maduro ordenó custodiar dos instalaciones petroleras tras el ataque de Estados Unidos a un puerto clave del régimen

Zelensky abrió la puerta a un despliegue militar de Estados Unidos como eje de un eventual acuerdo de paz