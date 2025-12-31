Se publicó un libro que analiza todos los aspectos de la protección legal de los adultos mayores

Una obra colectiva que aborda todos los aspectos de la protección legal de los adultos mayores

El libro “Protección legal de los mayores. demandas y defensas legales” (Ed. Ad Hoc, Buenos Aires, 2025) es una obra colectiva dirigida por Eduardo M. Favier Dubois, presidente del Instituto Argentino de la Longevidad Activa (IADELA) y como coordinadora a María Fernanda Muntaner. Participó de su realización un importante y calificado número de investigadores (32), entre ellos profesores, funcionarios, autores y académicos, de diversas especialidades y áreas jurídicas de práctica.

El libro está dirigido especialmente a los abogados litigantes, a los jueces, a los funcionarios públicos y a los peritos que intervienen en acciones promovidas por y contra las personas mayores.

Pero también es una herramienta útil para todos aquellos que tengan la voluntad de prevenir acciones judiciales injustas, lo que incluye a los escribanos, mediadores familiares, asesores y abogados.

Brinda herramientas legales y prácticas para la defensa de los derechos de los adultos mayores cuando éstos son vulnerados por terceros que, en muchos casos, son sus propios parientes o personas allegadas.

La obra se estructura en nueve capítulos que, con un enfoque multidisciplinario, van abordando diferentes problemáticas.

Los derechos de los mayores

En un primer capítulo se aborda el “marco general” referido a los aspectos sociales, las normas fundamentales y la jurisprudencia internacional. Contiene tres artículos: “La nueva longevidad y la protección legal de los mayores”, de Eduardo Favier Dubois; “El derecho de la vejez. Ejes, fuentes y sujetos protegidos”, de María Isolina Dabove; y “El adulto mayor en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, de Graciela Medina.

Eduardo Favier Dubois, presidente de IDELA (foto: Jaime Olivos)

La discriminación por edad

Es el tema del segundo capítulo: la descalificación por edad es algo generalizado y se podría decir que es la discrinnación menos denunciada o más “naturalizada”. Integran este capitulo dos artículos: “Discriminación en el trabajo por edad y jubilaicon forzosa”, de Nadia García, y “Edad, interseccionalidad y no discriminación: análisis del fallo ‘Cosani’”, de Andrés Gil Domínguez.

Validez de actos otorgados por mayores

En este capítulo se aborda “la capacidad jurídica y el discernimiento” en tres trabajos: “El ejercicio de la función notarial en actos otorgados por adultos mayores”, de José María R. Orelle; “Prevención de acciones de nulidad contra escrituras públicas otorgadas por mayores”, de María Fernanda Muntaner y “Defensas en juicios de determinación de capacidad”, de Marcelo Budich.

Los conflictos y la violencia familiar

En un cuarto capítulo se abordan los dolorosos “conflictos familiares” que involucran a mayores, tema recientemente actualizado con la difusión de la película “27 noches” que reconstruye el pleito que tuvo por víctima a Natalia Kohen internada contra su voluntad por sus propias hijas.

Los trabajos sobre este tema son: “Conflictos familiares. contactos entre abuelos y nietos” de Bettina Pancion y María Verónica Ojeda; “Protección de la vivienda. derecho real de habitación del cónyuge y conviviente supérstite”, de Susana Graciela Junqueira y María Teresa Castorino, y “La tutela de los derechos de las personas mayores frente a la violencia. El programa ‘Proteger’ de la Ciudad de Buenos Aires”, de Agustín Vertuzzi.

Escena de la película "27 noches" que reconstruye el conflicto entre Natalia Kohen y sus dos hijas (Netflix)

La revocación de testamentos y donaciones

En una quinta parte se estudian temas vinculados a la revocación de liberalidades.

Se trata de dos trabajos: “Revocación de testamentos y desheredación”, de Víctor Fernando Liberman y “Las donaciones y su revocación: investigación de jurisprudencia”, de Federico Martínez.

Los abusos en los contratos y créditos

El sexto capítulo, que aborda la protección de los mayores en los contratos y créditos, contiene cuatro trabajos: “Contratación digital de los mayores”, de María Raquel Burgueño; “Los adultos mayores como consumidores: derechos, desafíos y acciones jurídicas ante abusos tecnológicos”, de María Lorena González; “Los adultos mayores como consumidores hipervulnerables”, de Francisco Junyent Bas y Javier Carranza, y “la insolvencia y la situación de los adultos mayores: el paradójico desconocimiento y desprotección de la condición de vulnerabilidad de los adultos mayores insolventes” de Gabriela Fernanda Boquin y Virna Bergoglio.

La salud y las jubilaciones

En una séptima parte se estudian cuestiones de salud y previsión social en tres trabajos: “Protección del derecho a la salud”, de Verónica Fuentes Kleiner, “Amparo en salud. cuando la justicia pone el remedio” de Isabel Lovrincevich y “Reclamos y demandas jubilatorias. reajuste de prestaciones” de Silvia Arce.

Las residencias y las internaciones

Este capítulo engloba los estudios vinculados a las internaciones en residencias a través de tres trabajos: “El alojamiento de las personas mayores en residencias gerontológicas a la luz de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las personas mayores” de María Perla Goizueta; “Internación forzada en residencias”, de Zulema Wilde, e “Internación domiciliaria: pasado, presente y vivencias en primera línea”, de Damián Vanzini y Sebastián Montenegro.

El libro aborda todos los aspectos de la protección legal de las personas mayores a través de los trabajos de varios investigadores y académicos

Los delitos y la justicia

Finalmente, en una última parte, se abordan los temas vinculados a los delitos y al acceso a la justicia de los mayores en dos trabajos “El adulto mayor y la circunvención de incapaces, una mirada que cuestiona la interpretación judicial”, de Victoria Casavilla, Agustín Hormaeche y María Victoria Pedroza; y “Justicia accesible para personas mayores: claves para la construcción jurídica de un derecho efectivo”, de Martín Ava y María Perla Goizueta.

Este libro es la segunda obra colectiva del Instituto Argentino de la Longevidad Activa, una organización sin fines de lucro, que edita estos trabajos con el propósito de lograr un triple impacto: académico, personal y social mediante investigaciones y acciones concretas.