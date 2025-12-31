Generación Silver

Cuatro claves para que los seniors empiecen el 2026 con objetivos posibles

Hábitos sencillos, nuevas tecnologías y prácticas emocionales pueden marcar la diferencia en la vida de quienes superan los 50 años

Guardar
Empezar algo nuevo no implica
Empezar algo nuevo no implica un giro radical, sino habilitar lo que quedó postergado.

El inicio de un año nuevo representa una oportunidad para que la generación silver adopte hábitos que favorezcan su salud y bienestar integral.

A continuación, se presentan claves esenciales, basadas en la evidencia y la experiencia de fuentes especializadas, para que inicien el año nuevo de manera saludable y plena.

1. La salud como punto de partida

El comienzo del año sigue siendo una oportunidad para revisar hábitos físicos, pero en la generación silver la evidencia es clara: menos exigencia y más regularidad. Una alimentación equilibrada, rica en proteínas, frutas y verduras, junto con una hidratación adecuada, aparece como uno de los pilares del envejecimiento saludable.

En la generación silver, iniciar
En la generación silver, iniciar una actividad nueva redefine la relación con el tiempo.

A esto se suma la actividad física sostenida. Caminar, nadar o realizar ejercicios de bajo impacto durante al menos 150 minutos semanales mejora la salud cardiovascular, preserva la movilidad y ayuda a mantener la autonomía. Completa este eje la revisión médica anual, clave para anticipar problemas y ajustar tratamientos a tiempo.

2. La mente también se entrena

Arrancar el año implica algo más que mover el cuerpo. El estímulo cognitivo y emocional es central para la calidad de vida en esta etapa. Aprender algo nuevo, mantener la curiosidad activa o incorporar prácticas de atención plena contribuye a preservar funciones cognitivas y reducir el estrés.

Estudios recientes muestran que el aprendizaje continuo y el entrenamiento mental fortalecen la memoria, la atención y la sensación de propósito. No se trata de grandes desafíos, sino de sostener rutinas que mantengan a la mente en movimiento.

3. Vínculos que sostienen

La socialización no es un complemento, sino un factor determinante del bienestar. Mantener relaciones activas, participar en actividades comunitarias o compartir espacios de aprendizaje reduce el riesgo de aislamiento y tiene impacto directo en la salud emocional y cognitiva.

El fútbol de veteranos: la
El fútbol de veteranos: la competencia cede lugar al encuentro.

La evidencia señala que los adultos mayores con redes sociales activas presentan mejores indicadores de bienestar general y mayor sensación de pertenencia. Para muchos silver, el inicio del año funciona como un buen momento para reactivar vínculos postergados o crear nuevos espacios de encuentro.

4. Hábitos posibles, cambios duraderos

La ciencia coincide en un punto: los cambios graduales se sostienen más que las transformaciones abruptas. Investigaciones sobre envejecimiento activo muestran que pequeñas intervenciones como rutinas físicas adaptadas o pausas de reflexión diaria favorecen la adherencia y reducen el abandono temprano.

La estimulación mental y emocional
La estimulación mental y emocional se consolida como un factor clave del bienestar a largo plazo.

El 2026 no necesita grandes promesas, sino decisiones sostenibles. Cuando los hábitos se integran a la vida cotidiana, el impacto no solo se mantiene en el tiempo, sino que mejora la percepción de bienestar general.

La generación silver concentra un peso social y cultural creciente y redefine el modo de transitar el tiempo. Empezar un nuevo año no implica empezar de cero, sino ordenar prioridades, ajustar hábitos y construir continuidad. La evidencia muestra que, en esta etapa, el bienestar no depende de sumar más objetivos, sino de elegir mejor.

Temas Relacionados

Hábitos saludablesBienestar integralEnvejecimiento activoAdultos mayoresgeneracion-silver

Últimas Noticias

Tres hitos de la IA en 2025 que facilitaron la integración y autonomía de los adultos mayores

Avances prácticos como compañeros robóticos proactivos y experiencias de realidad virtual facilitan la participación activa en comunidades

Tres hitos de la IA

Se publicó un libro que analiza todos los aspectos de la protección legal de los adultos mayores

La obra, realizada por el Instituto Argentino de la Longevidad Activa, incursiona en el mundo de la asistencia a estas personas como sujetos pasivos de situaciones, prácticas, abusos, reclamos o demandas injustas y contrarias a sus derechos

Se publicó un libro que

Caninoterapia en CABA: perros entrenados visitan a los adultos mayores en las residencias o se quedan a vivir con ellos

El Programa de Intervenciones Asistidas con Animales (IACA) fue creado en el año 2022, por iniciativa de los adiestradores. Pero además, la ley 6.645/23 habilitó esos vínculos mediante adopción, visitas o actividades terapéuticas

Caninoterapia en CABA: perros entrenados

Los 10 mejores lugares para vivir tras el retiro laboral, según un ranking internacional

Los destinos preferidos por quienes buscan nuevas experiencias, bienestar y comodidad en el extranjero, según el análisis de la publicación estadounidense Internacional Living, que compara servicios, entorno y posibilidades de integración

Los 10 mejores lugares para

Cuatro estrategias antienvejecimiento en clave científica

Investigadores de distintas universidades revelan prácticas y rutinas innovadoras para potenciar el bienestar, más allá del ejercicio y la alimentación tradicional

Cuatro estrategias antienvejecimiento en clave
DEPORTES
Boca Juniors pidió condiciones por

Boca Juniors pidió condiciones por un delantero de un equipo grande del fútbol argentino: la respuesta

El técnico que trabajó en Boca Juniors y acaba de clasificar a Tanzania a los octavos de la Copa Africana de Naciones

El comunicado de la AFA tras los nuevos allanamientos en la sede de Viamonte y el Predio de Ezeiza

La lujosa jugada de Nico Paz que provocó la reacción de una leyenda de la Premier League: “¡Sálvame!”

La doble vida de Nikola Jokić sorprende al mundo: de estrella de la NBA a símbolo de la pasión por los caballos en Serbia

TELESHOW
Crecen los rumores de romance

Crecen los rumores de romance de Zaira Nara y Robert Strom, un polista multimillonario: las primeras fotos

La tristeza de Alejandra Maglietti y Any Ventura al no poder despedirse de Bendita al aire: “Fueron 14 años de trabajo”

El álbum de fotos de las vacaciones de Duki y Emilia Mernes en un pintoresco pueblo de Estados Unidos: nieve, amigos y romance

El divertido almuerzo de Susana Giménez en Uruguay junto a Teresa Calandra, Evelyn Scheidl y su hija Mecha

Las postales de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña en Nueva York para terminar su año: “Se viene un 2026 aún mejor”

INFOBAE AMÉRICA

Cómo un novelista debutante de

Cómo un novelista debutante de casi 70 años se convirtió en el gran éxito literario del año

Cómo un hospital infantil de los Estados Unidos busca transformar el futuro de la medicina pediátrica

Tras ser arrestado, el ex ministro de Luis Arce sumó al menos tres denuncias penales por secuestro, torturas e inacción

Un ataque ucraniano provocó un apagón masivo en Moscú

La dictadura de Maduro ordenó custodiar dos instalaciones petroleras tras el ataque de Estados Unidos a un puerto clave del régimen