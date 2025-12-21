La edad no representa un límite: el 71% de los silver apuesta por la reinvención después de los 50

La mayoría rechaza ser tratada como un bloque homogéneo y cuestiona las etiquetas etarias.

El 71% de las personas que integran la Generación Silver percibe esta etapa de la vida como una oportunidad para reinventarse. Este grupo, lejos de considerar la edad como un freno, muestra una tendencia creciente a iniciar nuevos trabajos o a emprender proyectos propios, redefiniendo así el significado del envejecimiento y el papel de los mayores en la sociedad y el mercado laboral.

Reinvención y propósito

La autopercepción se caracteriza por una actitud proactiva y optimista. El 71% de los silver considera que la vida después de los 50 abre la puerta a nuevas posibilidades de desarrollo personal y profesional.

Muchos optan por cambiar de rumbo laboral, iniciar negocios desde cero o explorar caminos que antes no habían considerado. El 85% rechaza la idea de que la edad deba dictar lo que pueden o no pueden hacer, y el 90% sostiene que la mentalidad es el factor clave que define su identidad y su forma de vivir.

Para este colectivo, la edad no representa un límite, sino una perspectiva que potencia su sentido de propósito y posibilidad.

Diversidad interna y rechazo a las etiquetas

A pesar de la tendencia de muchas marcas a tratar a los silver como un grupo homogéneo, la realidad es mucho más compleja. El estudio realizado por la consultora Human8 revela que el 63% de los encuestados se siente incómodo con la generalización bajo la etiqueta de “generación”, mientras que el 68% opina que estas clasificaciones no reflejan su verdadera identidad.

Con un peso demográfico en crecimiento hacia 2050, los mayores de 50 demandan participación real en el diseño de productos, tecnologías y políticas.

El rechazo a la homogeneización es especialmente fuerte en China, donde el 76% de los mayores de 50 desaprueba ser agrupado de esta manera, seguido por el 65% en Reino Unido y el 49% en Estados Unidos.

La mayoría demanda un reconocimiento de su individualidad y de las distintas trayectorias vitales que caracterizan a este segmento.

Crecimiento demográfico y proyecciones a 2050

El peso demográfico de la Generación Silver está en aumento y se prevé que alcance cifras históricas en las próximas décadas. En Estados Unidos, la proporción de personas mayores de 50 años pasará del 37% actual al 42% en 2050.

En Reino Unido, este grupo representará la mitad de la población, mientras que en China se espera que el 62% de los habitantes supere esa edad para mediados de siglo.

En Europa, la cifra crecerá del 44% al 50%. Este cambio implica un reto para las políticas públicas y el mercado laboral, y representa una oportunidad para que las empresas adapten sus estrategias y productos a un segmento cada vez más influyente.

Percepción de las marcas: infravaloración y demanda de participación

Existe una notable disonancia entre la autopercepción positiva de la Generación Silver y la imagen que proyectan sobre ellos muchas marcas.

En Estados Unidos, el 49% de los mayores de 50 se siente infravalorado por las empresas, porcentaje que asciende al 57% en Reino Unido y al 64% en China.

Además, una amplia mayoría expresa el deseo de participar activamente en el desarrollo de nuevos productos: el 83% en China, el 71% en Estados Unidos y el 69% en Reino Unido quieren que las marcas los involucren directamente en estos procesos.

Esta demanda de mayor protagonismo refleja la necesidad de un enfoque más inclusivo y personalizado por parte de las compañías.

Cambios en hábitos, intereses y contribución social

La etapa posterior a los 50 viene acompañada de transformaciones en los hábitos y en la manera de relacionarse con el entorno.

El 63% de los integrantes de los silver reconoce cambios en sus sentidos del gusto, tacto y olfato. Del mismo modo, el 63% ha incorporado nuevos hobbies y actividades para mantenerse activos y con energía.

Lejos de pensarse en retirada, siete de cada diez personas de la Generación Silver ven esta etapa como una oportunidad.

El deseo de contribuir a la sociedad se manifiesta en el hecho de que el 78% encuentra un fuerte sentido de propósito en ayudar a los demás, y el 75% disfruta compartiendo su experiencia para resolver problemas ajenos.

Sin embargo, el 67% muestra frustración ante dispositivos tecnológicos que dificultan tareas cotidianas, lo que evidencia la necesidad de soluciones más accesibles y adaptadas.

Oportunidades para la innovación y el diseño inclusivo

El crecimiento y la diversidad abren un amplio campo de oportunidades para la innovación empresarial y social. Durante mucho tiempo, las marcas han centrado sus esfuerzos en los segmentos más jóvenes, dejando de lado el potencial de los mayores de 50.

El informe destaca que diseñar productos y servicios para este grupo no limita la innovación, sino que la potencia, al responder a necesidades no cubiertas y aprovechar la experiencia y motivaciones de un colectivo en plena transformación.

Escuchar activamente a esta generación y entenderla como un conjunto de individuos con trayectorias y aspiraciones propias se perfila como la clave para impulsar el desarrollo de soluciones más inclusivas y eficaces.

La edad puede convertirse en un motor de propósito y posibilidades, impulsando una nueva etapa vital marcada por la reinvención y la contribución activa a la sociedad.