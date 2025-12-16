No es solo biología: lo que creemos sobre la vejez impacta en cómo envejecemos

El edadismo es una creencia cultural que limita la percepción sobre el envejecimiento y afecta la calidad de vida de las personas mayores.

Envejecer es una certeza. Lo que no es cierto es el guion limitante que a veces nos repetimos sobre lo que significa tener más años. Hemos internalizado tanto ese temor que, sin darnos cuenta, el miedo a la edad nos frena, nos desmotiva y nos encoge el futuro posible.

El guion cultural

Ese miedo tiene un nombre: edadismo. A veces estas sentencias vienen incluso en formato jocoso. Si alguien 50+ pierde las llaves, probablemente haga alguna broma sobre el deterioro cognitivo o los síntomas menopáusicos. Convivo con adolescentes que pierden las llaves con una constancia admirable y nunca concluyen que están en declive. Ahí aparece el truco: muchas cosas que atribuimos a la edad son, en realidad, construcciones culturales. Y esa forma de interpretar la vida tiene consecuencias. Y no vive solo “afuera”, en la discriminación social; también se instala adentro.

La biología de las creencias No son únicamente los años o los genes los que moldean cómo envejecemos: lo psicológico, los pensamientos y la cultura también influyen. Esta afirmación no es una metáfora ni un mantra new age: es evidencia. Así lo demuestra el trabajo de la investigadora de Yale, la Dra. Becca Levy, autora de Breaking the Age Code (en español, Romper los límites de la edad). Su investigación confirma con datos y ciencia algo disruptivo que rompe la narrativa del declive: lo que pensamos sobre la vejez se convierte, literalmente, en una respuesta biológica.

Muchos problemas de salud que durante años se atribuyeron casi exclusivamente al envejecimiento —como la pérdida de memoria, el deterioro de la audición o los trastornos cardiovasculares— también están determinados por creencias negativas sobre la edad que internalizamos. Hay un dato que resume la potencia de este hallazgo: las personas mayores con creencias positivas sobre la vejez viven, en promedio, 7,5 años más, se recuperan mejor de enfermedades y conservan mejor sus capacidades cognitivas y auditivas. La conclusión es contundente: el edadismo es un factor que, concretamente, enferma.

El mito de la independencia

Mientras la ciencia indaga sobre el vínculo entre mente y cuerpo, Ashton Applewhite, la escritora estadounidense contra el edadismo, conocida por su libro This Chair Rocks: A Manifesto Against Ageism (en español suele circular como Este sillón mece: un manifiesto contra el edadismo) y por su charla TED “Terminemos con el edadismo”, invita a identificar mandatos dañinos sobre la vejez, como, por ejemplo, la idea de la independencia o autonomía como sinónimo de envejecimiento exitoso.

“La independencia absoluta es un mito, porque toda la vida vivimos en red. Aprendemos, trabajamos, cuidamos y nos cuidamos apoyados en vínculos, servicios e infraestructura —aunque no siempre lo notemos—. El edadismo convierte esa interdependencia natural en vergüenza: pedir ayuda pasa a leerse como ‘fracaso’, y entonces muchas personas evitan apoyos que, justamente, les devolverían autonomía real (un audífono, un bastón, una mano). El giro es simple: necesitar ayuda no quita dignidad; lo que la quita es vivir limitados por orgullo o miedo. En una vida larga, envejecer inteligentemente no es hacerlo todo solos, sino poder elegir con qué apoyos vivir, libremente y sin culpa”.

La invitación: desaprender y reaprender

Hoy, gracias a la ciencia y al activismo pro-edad, sabemos que nuestras ideas respecto del envejecimiento, si son negativas, disminuyen la motivación, la resiliencia y nuestra capacidad de expandirnos o generar respuestas creativas frente a obstáculos, cambios y desafíos, lo cual va en detrimento de la calidad de vida y aumenta nuestra fragilidad. La buena noticia para la Generación Silver es que las creencias son maleables y desarticulables. Si aprendimos estas ideas, también podemos desaprenderlas para proyectar la vejez de otra manera. La solución no es “pensar positivo” de forma naif, sino convertir esta conciencia en accionabilidad cotidiana.

Una primera invitación es tomar conciencia y ser centinelas de nuestro vocabulario. Preguntarnos si esa broma, ese comentario condescendiente o esa justificación interna es edadista. Porque a veces el edadismo no llega como insulto: llega como chiste, como “es normal a esta edad”, como una frase que parece inocente y termina achicando el mundo.

A partir de esa conciencia, aparece una segunda invitación: dejar atrás el ideal de “envejecimiento exitoso”, esa vara imposible que propone una idea dicotómica en donde “envejecer bien” es llegar intactos y perder funcionalidades, “un fracaso”. Propongo el objetivo de envejecer inteligentemente: aceptar que el cuerpo y nuestra emocionalidad cambian sin convertir cada cambio en una sentencia. No es resignación; es estrategia. Es incorporar las pérdidas que puedan surgir para ajustar, adaptar, pedir apoyo y usar herramientas para seguir eligiendo qué queremos a medida que avanzamos en el viaje de la vida.

Representaciones de la vejez a través de la historia.

Empieza hoy La Generación Silver es la primera que tiene una certeza masiva: casi todos y todas llegaremos a ser longevos. También es la primera, con perspectiva, para planificar su vejez de manera consciente, dejando atrás la lógica de envejecer “bien o mal”. Para —parafraseando al cantautor Arjona— sumar años a la vida, sí, pero también sumar vida a los años.

Pensar la vejez con mentalidad de longevidad es dejar de verla como “el final” o una etapa de pérdidas inexorables, y empezar a verla como una parte larga de la vida que se puede diseñar desde antes para que sea lo más plena posible. ¿Desde cuándo planificarla? Desde ahora.